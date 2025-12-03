“ฟาติมา บอสช์” เปิดใจกับทีวีอเมริกาครั้งแรกอ้างไม่ได้ชนะเพราะพ่อ ยันกลางอากาศโดน “ณวัฒน์” ปิดห้อง "บูลี" ให้อับอายต่อหน้าเพื่อนนางงามแต่เจ้าตัวโต้ “เข้าใจผิด”

เอเจนซีส์ - มิสยูนิเวิร์สปี 2025 คนใหม่ ฟาติมา บอสช์ จากเม็กซิโกเปิดใจเป็นครั้งแรกวันอังคาร(2 พ.ย)ในรายการทางสถานีโทรทัศน์เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯท่ามกลางข้อกล่าวหาชนะเพราะเซ่นพ่อซีอีโอบริษัทพลังงานชื่อดัง Pemex อ้างรู้สึก “หวาดกลัว” ระหว่างโดนผู้อำนวยการ MUO ของไทย "ณวัฒน์ อิสระไกรศีล" บูลีต้องการให้อับอายต่อหน้าเพื่อนนางงาม ด้านณวัฒน์ร่อนแถลงการณ์แจงสถานีโทรทัศน์เอบีซีนิวส์ เป็นการเข้าใจผิดพร้อมโทษการสื่อสารผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจให้มิสเม็กซิโกเครียด
Good Morning America ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(2 ธ.ค)ในรายการ Nightline ของ จูจู ชาง (Juju Chang) ผู้จัดชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียชื่อดัง มิสยูนิเวิร์สคนใหม่ ฟาติมา บอสช์ (Fátima Bosch) วัย 27 ปีให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังคว้ามงกุฎมาได้ในการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2025 ที่ไทยท่ามกลางความวุ่นวายตลอดการจัดงานตั้งแต่ตอนเก็บตัวไปจนถึงกรรมการประกาศถอนตัวอย่างไม่คาดฝันพร้อมเปิดเผยว่า มิสเม็กซิโกชนะมาได้เพราะมีการโกงล็อกตำแหน่ง
ในรายการออกอากาศไปยังผู้ชมอเมริกันทั่วประเทศ ผู้จัดชื่อดังของสถานีได้โชว์คลิปผู้จัดการประกวดฝ่ายไทย ณวัฒน์ อิสระไกรศีล ปิดห้องก่อนจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเรียกนางงามเม็กซิโกให้ยืนขึ้นก่อนจะบูลีเธอต่อหน้าเพื่อนนางงามที่มาจาก 130 ชาติทั่วโลก
โดยในคลิป ณวัฒน์เรียกบอสช์ว่า “โง่” (dumb head) แต่เจ้าตัวออกแถลงการณ์โต้มาที่สถานีเอบีซีนิวส์ปฎิเสธว่า ไม่จริง
แต่อย่างไรก็ตามมิสยูนิเวิร์สยืนยันว่า เธอเข้าใจว่าผู้จัดฝ่ายไทยเรียกเธอว่า dumb และทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจมากและในช่วงที่เกิดเหตุเธอรู้สึกหวาดกลัวมาก
“เขาต้องการเหมือนกับว่าต้องการทำให้ดิฉันอับอายต่อหน้าทุกคน และนั่นไม่ “โอเค”” บอสช์กล่าวในรายการ
ก่อนเสริมว่าเธอรู้สึกกลัวในเวลานั้น “ดิฉันบอกกับเขาไปว่า “คุณไม่สามารถพูดกับดิฉันเช่นนี้ได้ คุณไม่สามารถเรียกดิฉันว่า “โง่” ได้”
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ผู้อำนวยการมิสยูนิเวิร์สฝ่ายไทยคู่กรณี ณวัฒน์ อิสระไกรศีล ออกแถลงการณ์มายังเอบีซีนิวส์เพื่อชี้แจง
“ผมต้องการที่จะอธิบายในส่วนของผมจากสถานการณ์ โดยเธอ(มิสเม็กซิโก)กล่าวทางสาธารณะว่าผมเรียกเธอว่า “โง่” (dumbhead) ในความจริงผมพูดคำว่า “damage” หรือเสียหาย ซึ่งคลิปเป็นหลักฐานชัดเจนยืนยันได้”
และ “ช่างโชคร้าย ความเข้าใจผิดนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งและยกระดับสถานการณ์อย่างมาก”
ผู้จัดประกวดนางงามจักรวาลฝ่ายไทยแถลงต่อว่า “ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมรับรู้ต่อการสื่อสารผิดพลาดและแสดงความเสียใจต่อความเครียดใดๆที่มีต่อเธอ ต่อผู้เข้าประกวดและต่อสาธารณะ”
ฟาติมา บอสช์ ที่เป็นตัวแทนจากเม็กซิโกได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิรสครั้งที่ 74 ที่กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 พ.ย ท่ามกลางข้อกล่าวหาการประกวดโกงและชนะเพราะพ่อ เบอร์นาร์โด บอสช์ เฮอร์นานเดซ ( Bernardo Bosch Hernández) ซึ่งเป็นซีอีโอบริษัทพลังงานเม็กซิโกยักษ์ใหญ่ Pemex
และหนึ่งในคณะกรรมการรอบสุดท้าย 8 คน โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) ลาออกและเปิดเผยว่า การประกวดเป็นการจัดตั้งและมีการคัดเลือกนางงาม 30 คนที่ผ่านเข้ารอบไว้ล่วงหน้าในการโหวตลับ
นอกจากนี้ฮาร์ฟูชยังเรียกร้องให้ตัดสินบอสช์ขาดคุณสมบัติ
โดยในแถลงการณ์ของเขามายังเอบีซีนิวส์ในวันอังคาร(2) ฮาร์ฟูชกล่าวว่า ยังคงยืนยันจุดยืนเดิมพร้อมชี้ว่า “มีการจัดฉากทุกอย่างเพื่อให้ฟาติมาชนะ” พร้อมตอบโต้ข้ออ้างของบอสช์ที่ว่า เขาทำเพราะหิวแสงต้องการยอดผู้ติดตามเพิ่ม
อดีตกรรมการตัดสินมิสยูนิเวิร์สกล่าวโต้ว่า ตัวเขาดังอยู่แล้วและมีผู้ติดตามทางอินสตาแกรมกว่า 1 ล้านก่อนที่จะมีการประกวดเสียอีก
เอบีซีนิวส์รายงานว่า อย่างไรก็ตามมิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซชัน (Miss Universe organization) ที่เป็นผู้จัดการประกวดแถลงโต้ข้อกล่าวหาจาก โอมาร์ ฮาร์ฟูช ว่าไม่มีคนนอกได้รับอนุญาตให้ทำการประเมินหรือเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ไม่มีการตั้งคณะกรรมการชั่วคราว(impromptu jury) และทุกการตัดสินในการประกวดเป็นไปตามกฎกติกาของ MUO ทุกประการ