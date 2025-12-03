แบงก์เขมรระส่ำ! ลูกค้าท้องถิ่น-ต่างชาติรวมตัวหน้าสำนักงาน หลังถอนเงินสดจาก Huione Pay ไม่ได้

ไม่กี่วันก่อน Huione Pay แพลตฟอร์มดิจิทัล ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเงียบๆเป็น "H-Pay" แต่ในตอนเช้าวันจันทร์(1ธ.ค.) บริเวณด้านนอกสำนักงานใหญ่ของ H-Pay ในกรุงพนมเปญ พบเห็นลูกค้าที่อยู่ในอาการผิดหวังหลายร้อยคน หลักๆเป็นชาวจีน เช่นเดียวกับชาวกัมพูชาและแอฟริกา ออกมารวมตัวกัน เพื่อถอนเงิน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถถอนเงินได้ เนื่องจากสำนักงานปิดทำการ ท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเป็นแหล่งฟอกเงินช้ามชาติของเครือข่ายสแกมเมอร์ และส่อแววลากยาวไปอย่างน้อยๆจนถึงต้นเดือนหน้า
สำนักข่าวคิริโพสต์ ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวมเครื่องแบบสีดำที่ประจำการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร ซึ่งเขายืนยันว่าทางบริษัทได้ระงับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว "บริษัทแจ้งว่าจะระงับปฏิบัติการเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อปรับโครงสร้างปัญหาที่เกิดขึ้น"
คิริโพสต์รายงานว่าลูกค้าหลายคนเดินทางมาถึงสำนักงานของ H-Pay ในตอนเช้าวันศุกร์(28พ.ย.) เพื่อขอคำตอบว่าทำไมถึงถอนเงินได้ล่าช้า ต่อมาในตอนเช้าวันจันทร์(1ธ.ค.) ทางบริษัทโพสต์ประกาศฉบับหนึ่ง อ้างอิง "ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน" เป็นเหตุผลสำหรับปิดทำการ
ลูกค้าชาวกัมพูชารายหนึ่ง ซึ่งพยายามถอนเงินมาตั้งแต่ตอนเช้า แสดงความผิดหวังอย่างมาก "มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับกระแสเงินสด จากที่เราเคยถอนเงินได้ 20,000 ดอลลาร์ต่อวัน ถูกปรับลดลงเหลือ 2,000 ดอลลาร์ต่อวัน และตอนนี้เหลือแค่ 1,000 ดอลลาร์ต่อวัน"
เขาบอกว่าเงินจำนวนราวๆ 100,000 ดอลลาร์ ในกระเป๋าเงินดิจิทัล Huione ของเขาถูกแช่แข็ง และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เขาได้รับแจ้งจากตัวแทนแผนกบริการลูกค้าว่าทางบริษัทเหลือสภาพคล่องเพียง 3 ล้านดอลลาร์เท่านั้น
ในประกาศแจ้งที่แปะอยู่บนรูปปั้นแพนด้า ตัวมาสคอตของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของสำนักงาน ทาง H-Pay อธิบายว่าปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดภายนอก ความยากลำบากในการปฏิบัติงาน และกระแสเงินสดตึงตัว ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินได้ตรงเวลา
เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า และรับประกันเสถียรภาพและความมั่นคงของปฏิบัติการ ทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนชั่วคราวสำหรับข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงินการถอนเงินสด และงานบริการต่างๆ พวกเขาบอกว่าการผัดผ่อนการจ่ายเงินเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว และคาดหมายว่าจะกลับมาให้บริการตามปกติในวันที่ 5 มกราคม 2026
แม้มีคำแถลงชี้แจงดังกล่าว แต่ลูกค้าจำนวนมากบอกว่า พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถถอนเงินได้หรือไม่ ครั้งที่ช่วงเวลาของการระงับปฏิบัติการสิ้นสุดลงไปแล้ว
ทั้งนี้แม้ที่ผ่านมา ฮุยวัน จะเคยมีปัญหาการถูกระงับธุรกรรมชั่วคราวบ้าง แต่ครั้งนี้ลูกค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวิกฤตที่สุด เนื่องจากไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เลย
Huione Pay ได้เปลี่ยนชื่อเป็น H-Pay หลังเจอปัญหาทั้งด้านกฎระเบียบและทางกฎหมายต่างๆนานา ในเดือนมีนาคม Huione Pay ถูกธนาคารกลางแห่งกัมพูชาถอนใบอนุญาตธนาคาร สำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม Huione Pay ยังคงได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการบริการด้านการเงินในประเทศ
ไม่นานหลังจากนั้นในเดือนตุลาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯและเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ( FinCEN ) กำหนดมาตรการต่างๆนานาเล่นงานเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ และส่วนหนึ่งในการปราบปราม ทาง Huione Group บริษัทแม่ของ Huione Pay ที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น H-Pay ถูกตัดขาดอย่างเป็นทางการจากระบบการเงินของสหรัฐฯ
มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว มีขึ้นตามหลังการสืบสวน Huione Group ฟอกเงินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายในระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025 ในนั้นรวมถึงกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากพวกโจรกรรมข้อมูลไซเบอร์เกาหลีเหนือ และการฉ้อโกงทางไซเบอร์อื่นๆ
เมื่อหลายปีก่อน FinCEN ขึ้นบัญชี Huione Group ที่มีสำนักงานใหญ่ในกัมพูชา ในฐานะ "ข้อน่ากังวลหลักด้านการฟอกเงิน" แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกแก่การทำธุรกรรมคริปโตฯผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการจารกรรมข้อมูลไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ และกลโกงหลอกเหยื่อลงทุน ที่มีฐานบัญชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนพฤษภาคม TRM Labs บริษัทด้านบล็อกเชนข่าวกรอง ที่ช่วยหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจคริปโตฯ ตรวจจับ ติดตาม และสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุ Huione Group ว่าเป็นกระดูกสันหลังหลักทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังพวกสแกมเมอร์ในเทเลแกรม ที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาและทั่วอาเซียน
(ที่มา:คิริโพสต์)