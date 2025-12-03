xs
ดีไม่ตุยเย่! สาวจีนถูก 'ฉลามกัด' ขณะดำน้ำทั้งที่มีประจำเดือน แต่ไม่ยอมขึ้นจากน้ำเพราะต้องการ 'ถ่ายรูป' ลงโซเชียล

หญิงชาวจีนรายหนึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเซียล หลังถูกฉลามกัดขณะไปดำนำตื้นที่มัลดีฟส์ แต่กลับไม่ยอมขึ้นจากน้ำทันที เพราะกลัวไม่ได้รูปสวยๆ ไปลงโซเชียล

รายงานระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ย. โดยหญิงวัย 26 ปีคนนี้อยู่ในช่วงมีประจำเดือน แต่ยังคงยืนกรานที่จะไปดำน้ำตื้น และยังจงใจเข้าใกล้ฝูงฉลามด้วย

ปรากฏว่าฉลามตัวหนึ่งพุ่งตรงเข้าไปกัดเธอที่ข้อมือจนมีบาดแผลขนาดใหญ่ แต่เพื่อจะได้ถ่ายรูปสวยๆ ไปลงอินสตาแกรม เธอจึงปฏิเสธที่จะขึ้นฝั่งหลังจากถูกฉลามทำร้าย และยังตำหนิไกด์นำเที่ยวที่บังคับให้เธอขึ้นจากน้ำด้วย

หลังเกิดเหตุ เธอได้โชว์บาดแผลให้เพื่อนๆ ดูอย่างไม่ใส่ใจนัก ซึ่งเพื่อนๆ ก็แนะนำให้เธอรีบไปพบแพทย์ แต่เธอกลับเพิกเฉยกับคำเตือนบน weibo แถมยังหัวเราะเมื่อเพื่อนคอยย้ำเตือนเธอว่าอาจจะถึงขั้นต้องตัดมือตัดแขน หากบาดแผลไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

สื่อจีนรายงานว่า หญิงคนนี้ไม่สนใจแผลของตัวเอง เพราะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องร้ายแรง และบอกว่าเธอสามารถใช้วิจารณญาณตัดสินเองได้

“ถ้าฉลามกัดโดนเส้นเลือด เส้นเลือดแดงใหญ่ หรือกระดูกของฉัน และข้อต่อของฉันขยับไม่ได้ ฉันคงตกใจมากแน่ๆ” เธอกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ตัวว่าแผลเริ่มอักเสบ เธอจึงไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา โดยแพทย์ได้ทำความสะอาดแผล และฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้

ก่อนเข้ารับการรักษา จ้อมือซ้ายของเธอยังมีรูขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวซึ่งยังคงมีเลือดออก และมีรอยขีดข่วนอยู่บริเวณใกล้เคียง

เธอยืนยันว่าได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้ว และได้รับคำแนะนำว่าสามารถลงน้ำขณะมีประจำเดือนได้ ตราบใดที่เธอสวมผ้าอนามัยแบบสอด

สำหรับสาเหตุของการถูกฉลามกัด เธออ้างว่าน่าจะเกิดจาก "สร้อยข้อมือเงิน" ที่เธอสวมขณะอยู่ใต้น้ำ

