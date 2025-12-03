อยากลองไหม! 'ปูติน' เตือนยุโรปจะ 'แพ้จนไม่เหลือคนเจรจา' หากคิดทำสงครามโดยตรงกับรัสเซีย

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียออกมาเตือนมหาอำนาจยุโรปเมื่อวันอังคาร (2 ธ.ค.) ว่า หากพวกเขาคิดจะเปิดสงครามกับรัสเซีย มอสโกก็พร้อมที่จะสู้ และยุโรปจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาด จนไม่มีใครเหลือแม้แต่จะเจรจาข้อตกลงสันติภาพ
เกือบ 4 ปีหลังเกิดสงครามยูเครนซึ่งเป็นความขัดแย้งที่นองเลือดที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 รัสเซียยังคงล้มเหลวในการยึดครองประเทศเพื่อนบ้านที่เล็กกว่ามาก แต่ได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์จากยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ยูเครนและมหาอำนาจยุโรปต่างเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า หาก ปูติน ชนะสงคราม เขาอาจโจมตีรัฐสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติดเหนือ (นาโต) ซึ่ง ปูติน ปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคำพูดในสื่อรัสเซียที่ว่า ปีเตอร์ ซิจาร์โต รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฮังการี ได้เตือนว่ายุโรปกำลังเตรียมทำสงครามกับรัสเซีย ปูติน กล่าวว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการทำสงครามกับยุโรป
อย่างไรก็ตาม ปูติน เน้นว่า "หากยุโรปนึกจะทำสบครามกับเราขึ้นมา และเริ่มมันทันที" สงครามจะจบลงอย่างรวดเร็วสำหรับยุโรปจนรัสเซียไม่มีใครเหลือให้เจรจาด้วย โดย ปูติน ใช้คำว่า "สงคราม" ในภาษารัสเซีย
เขายังชี้ว่า สงครามในยูเครนไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบ และรัสเซียกำลังดำเนินการแบบ "ผ่าตัด" ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำหากรัสเซียเผชิญหน้าโดยตรงกับมหาอำนาจยุโรป
ปูติน ส่งทหารหลายหมื่นนายเข้าไปในยูเครนเมื่อเดือน ก.พ. ปี 2022 ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างรัสเซียและตะวันตกนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็น
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า มีทหารรัสเซียและยูเครนเสียชีวิตในสงครามไปแล้วมากกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งทั้งยูเครนและรัสเซียต่างไม่ได้เปิดเผยความสูญเสียของฝ่ายตนเอง
ปูติน ยังกล่าวหามหาอำนาจยุโรปว่าขัดขวางความพยายามของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่จะยุติสงครามในยูเครน ด้วยการยื่นข้อเสนอที่พวกเขารู้ว่ามอสโก "ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง" เพื่อที่พวกเขาจะได้กล่าวหารัสเซียว่าไม่ต้องการสันติภาพ
ปูติน กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ในยุโรปได้ปิดกั้นตัวเองจากการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับยูเครน โดยตัดการติดต่อกับรัสเซีย และกล่าวเสริมว่า "พวกเขาอยู่ฝ่ายสงคราม"
ปูติน ยังขู่ว่าจะตัดขาดการเข้าถึงทะเลของยูเครน เพื่อตอบโต้การส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ "กองเรือเงา" รัสเซียในทะเลดำ
ที่มา: รอยเตอร์