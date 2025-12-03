เริ่มแล้ว! นาโตพิจารณาใช้ยาแรง “pre-emptive strike โจมตีก่อน” สะกัด "ปูติน" เล่นแง่ใช้สงครามไฮบริดก่อกวนน่านฟ้ายุโรป

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – นาโตอยู่ระหว่างกำลังพิจารณามาตรการโจมตีก่อน (pre-emptive action)ต่อรัสเซียตามหลังทั่วยุโรปป่วนหนักโดนโจมตีแบบไฮบริด เครมลินวันจันทร์(1 ธ.ค) หัวเสียชี้เป็นคำกล่าวที่ไร้ความรับผิดชอบ เป็นความพยายามที่จะมุ่งหน้าสู่การยกระดับความรุนแรงแบบเห็นได้ชัด
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษวันอังคาร(2 ธ.ค)ว่า พลเรือเอก จูเซปเป คาโว ดราโกเน (Giuseppe Cavo Dragone)ที่มาจากอิตาลีนั่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการทหารนาโต แถลงว่า นาโตอาจใช้มาตรการแข็งกร้าวขึ้นเพื่อป้องปรามมอสโกจากการใช้โดรนรุกรานและการโจมตีทางไซเบอร์ในยุโรป
ในการสอบสวนของไฟแนนเชียลไทม์สเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดเผยว่า นาโตอยู่ในการเตรียมความพร้อมขั้นสูงหลังเรือ 3 ลำในทะเลบอลติกถูกกล่าวหาว่าลากสมอเรือไปตามพื้นทะเลเพื่อสร้างความเสียหายเคเบิลการสื่อสารโดยมีการจดบันทึกเหตุเกิดไว้ได้ถึง 11 ครั้ง
ในการโจมตีอื่นรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศต่างๆในยุโรปและการรุกล้ำน่านฟ้านาโตจากโดรนรัสเซีย
พลเรือเอกดราโกเนให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทม์สว่า นาโตกำลัง “ศึกษาทุกอย่าง” ในการตัดสินใจการตอบโต้
เขาเปิดเผยว่า “ด้านไซเบอร์ พวกเรานั้นค่อนข้างตอบสนอง การมีความแข็งกร้าวมากขึ้น หรือลงมือแทนที่จะตอบสนองเป็นบางสิ่งที่พวกเรากำลังคิดอยู่”
อย่างไรก็ตามประธานคณะกรรมาธิการทหารนาโตยอมรับว่า แนวทางนี้ถือว่าไม่เป็นปกติสำหรับนาโตแต่ยุทธวิธีใหม่อาจจำเป็นจากการที่สงครามในยูเครนใกล้จะครบปีที่ 4 แล้ว
พลเรือเอกดราโกเนโต้ว่า มาตรการโจมตีก่อนหรือ pre-emptive strike จากนาโตอาจถูกมองได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันถึงแม้ว่ามันห่างไกลจากความคิดปกติและพฤติกรรมของพวกเรา
เขาย้ำว่า “การเพิ่มแข็งกร้าวมากขึ้นเมื่อเปรียบเทีนบกับความก้าวร้าวของฝ่ายตรงข้ามของเรานี้สามารถเป็นทางเลือก” และยังกล่าวไปถึงประเด็นที่อาจคล้ายในสิ่งที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ กำลังเผชิญต่อปัญหาการสั่งโจมตีเรือขนยาเสพติดและสั่งสังหารทุกคน
โดยพลเรือเอกอิตาลีกล่าวว่า ปัญหาหรือประเด็นด้านกรอบการทำงานทางกฎหมาย กรอบทำงานด้านอำนาจศาลนั้น เขาตั้งคำถามว่า “ใครจะเป็นคนทำสิ่งนี้?”
ด้านรัสเซียออกแถลงวันจันทร์(1)ต่อการประกาศโจมตีก่อนของนาโตว่า “เป็นการไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง” และยังเป็นความพยายามที่จะมุ่งหน้าสู่การยกระดับ
กระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวในแถลงการณ์ว่า “พวกเราเห็นความตั้งใจในการบั่นทอนความพยายามต่อวิกฤตยูเครน พวกคนที่ออกแถลงการณ์เช่นนั้นสมควรที่ต้องตระหนักไปถึงความเสี่ยงและผลที่จะตามมา รวมไปถึงสมาชิกพันธมิตรของพวกเขาเอง”