สุดอึ้ง! ชายอินเดียประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อม 'กลับมาจำได้อีกครั้ง' หลังโดนอุบัติเหตุซ้ำในอีก 45 ปีต่อมา

อีกหนึ่งเรื่องราวแปลกๆ จากอินเดีย เมื่อชายคนหนึ่งจากเขตสิร์มัวร์ (Sirmaur) รัฐหิมาจัลประเทศ ซึ่งหายตัวไปตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น หลังสูญเสียความทรงจำจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้กลับมาพบครอบครัวอีกครั้งหลังผ่านไปนานถึง 45 ปี โดยต้องขอบคุณอาการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ "ครั้งที่สอง" ที่ทำให้เขานึกถึงความทรงจำวัยเด็กขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่ง
รายงานข่าวระบุว่า ชายคนนี้เดิมชื่อว่า ริขี ราม (Rikhi Ram) หายตัวไปในปี 1980 ตอนอายุ 16 ปี หลังได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงระหว่างเดินทางจากยมุนานครไปยังเมืองอัมบาลาเพื่อทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ไทมส์ออฟอินเดีย อุบัติเหตุครั้งนั้นได้ลบความทรงจำของเขาไปจนหมดสิ้น ทำให้เขาจำไม่ได้แม้แต่ชื่อตัวเอง
ในสมัยนั้น ด้วยความที่ไม่มีโทรศัพท์หรือการสื่อสารที่พึ่งพาได้ การค้นหาของครอบครัวจึงไม่ประสบผลสำเร็จ และพ่อแม่ของเขาก็เสียชีวิตไป โดยไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย
เนื่องจากไม่สามารถจำตัวตนได้ คนรอบข้างจึงตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่า รวิ เชาธารี (Ravi Chaudhary)
เขาเดินทางออกจากหมู่บ้านไปทำงานจิปาถะที่มุมไบ และในที่สุดก็ตั้งรกรากที่เมืองนันเดด รัฐมหาราษฏระ ซึ่งเขาเข้าเรียนในวิทยาลัยท้องถิ่นและแต่งงานในปี 1994
เขากับภรรยามีลูก 3 คน โดยไม่เคยรับรู้ถึงชีวิตเดิมในรัฐหิมาจัลประเทศ
อย่างไรก็ตาม โชคชะตาได้เข้ามาแทรกแซงอีกครั้ง เขาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บที่ศีรษะอีกครั้งเมื่อหลายเดือนก่อน ซึ่งมันช่วยกระตุ้นให้ความทรงจำวัยเด็กที่หายไปกลับมาชัดเจน
เขาเริ่มฝันถึงสถานที่ต่างๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งในที่สุดเขาก็จำได้ว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของอดีตที่เขาลืมเลือนไป
ริขี รู้สึกสับสน แต่ก็ยังมีความหวัง จึงขอความช่วยเหลือจากนักศึกษาคนหนึ่งให้ค้นคว้าสถานที่ต่างๆ ที่เขาเห็นในฝัน
พวกเขาหาเบอร์โทรศัพท์ของร้านกาแฟท้องถิ่นแห่งหนึ่งมาได้ นำไปสู่การโทรศัพท์พูดคุยกับ รุทระ ประกาช ซึ่งช่วยตามหา เอ็มเค เชาเบย์ ญาติคนหนึ่งที่ทราบรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่ ริขี จำได้
ในที่สุดชิ้นส่วนปริศนาก็เข้าที่เข้าทาง: รวี เชาธารี แท้จริงแล้วก็คือ ริขี ราม เด็กชายวัยรุ่นที่หายตัวไปเมื่อ 45 ปีก่อน
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ริขี พร้อมด้วยภรรยาและลูกๆ เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเดิม ซึ่งเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ชาวบ้านมอบดอกไม้ให้เขา และบรรดาพี่น้องก็หลั่งน้ำตาขณะเข้าไปโอบกอดเขา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตกล่าวว่า กรณีการฟื้นฟูความทรงจำที่เกิดจากการบาดเจ็บซ้ำนั้นพบได้ยากมาก
“ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ แต่การฟื้นตัวเช่นนี้แทบจะไม่มีการบันทึกเลย” ผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น
