งาบไปเรื่อยๆ! รัสเซียโวยึด 'โปครอฟสค์-โวฟชานสก์' สองเมืองแนวหน้ายูเครนได้สำเร็จ

ผู้บัญชาการทหารรัสเซียได้แจ้งต่อประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ว่า กองกำลังรัสเซียสามารถยึดเมืองโปครอฟสค์ (Pokrovsk) และโวฟชานสค์ (Vovchansk) ซึ่งเป็นเมืองแนวหน้าของยูเครนได้สำเร็จแล้ว และกำลังรุกคืบต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ช่วยให้รัสเซียได้เปรียบในสงครามยิ่งขึ้น ตามรานงานเมื่อวันจันทร์ (1 ธ.ค.)
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยูเครนยังไม่ได้ออกมายอมรับว่า ทั้ง 2 เมืองตกอยู่ในมือของรัสเซียแล้ว
รัสเซียได้ประกาศข้อมูลดังกล่าว ในขณะที่ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน กำลังเจรจาอยู่ที่กรุงปารีส และก่อนหน้าการประชุมของ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษสหรัฐฯ ที่กรุงมอสโก เกี่ยวกับแผนที่สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า 3 ปีครึ่ง
วาเลรี เกราซิมอฟ เสนาธิการทหารรัสเซีย รายงานต่อ ปูติน ระหว่างการเยือนศูนย์บัญชาการทหารแห่งหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อเมื่อวันอาทิตย์ (30 พ.ย.) ว่า กองทัพรัสเซียได้ยึดเมืองโปครอฟสค์ หรือที่ฝ่ายรัสเซียเรียกว่า กราสโนอาร์เมสก์ (Krasnoarmeysk)
เมืองศูนย์กลางโลจิสติกแห่งนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัสเซียในการรุกคืบไปทางตะวันตกอย่างช้าๆ ผ่านภูมิภาคโดเนตสค์ทางตะวันออกของยูเครน ถูกโจมตีโดยกองกำลังมอสโกมาหลายเดือนแล้ว
“นี่เป็นทิศทางสำคัญ เราทุกคนเข้าใจดีว่ามันสำคัญเพียงใด” สำนักข่าวรัสเซียอ้างคำพูดของปูติน
“มันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ภารกิจที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษทางทหารจะบรรลุผล”
ปูติน กล่าวด้วยว่า กองกำลังรัสเซีย “ยังคงรักษาความริเริ่มไว้อย่างมุ่งมั่น และยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไป เวลานี้กองกำลังรัสเซียกำลังรุกคืบไปในแทบทุกทิศทาง”
ผู้นำรัสเซียกล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าก็คือการสร้าง “เขตปลอดภัย” ตามแนวชายแดนรัสเซีย เพื่อป้องกันชุมชนไม่ให้ถูกโจมตีจากฝ่ายยูเครน
เกราซิมอฟิ กล่าวกับ ปูติน ว่า กองกำลังรัสเซียมุ่งมั่นที่จะเดินหน้ายึดครองดอนบาส ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยภูมิภาคโดเนตสค์และลูฮันสค์ทั้งหมด
รัสเซียยังคงเรียกการรุกรานยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า 3 ปีครึ่งว่าเป็นเพียง "ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร"
คลิปวิดีโอที่โพสต์บนช่องเทเลแกรมของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยให้เห็นทหารรัสเซียกำลังเดินผ่านเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นโปครอฟสค์ โดยอาคารบ้านเรือนอยู่ในสภาพพังยับเยินและท้องถนนก็ร้างผู้คน ทหารกลุ่มหนึ่งยังได้ชักธงชาติรัสเซียขึ้นสู่ยอดจัตุรัส
ในส่วนของเมืองโวฟชานสค์ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนรัสเซียในภูมิภาคคาร์คิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนก็เผชิญกับการสู้รบอย่างดุเดือดมาอย่างยาวนาน
สื่อรัสเซียหลายสำนักรายงานว่า อังเดร เบลูซอฟ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้แสดงความยินดีกับทหารที่ยึดเมืองนี้ไว้ได้ โดยย้ำว่าเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตทั้งในพื้นที่และสถานที่อื่นๆ
วาเลรี โซโลดชุก ผู้บัญชาการกองกำลังส่วนกลาง บอกกับ ปูติน ว่า กองทัพรัสเซียกำลังดำเนินการกวาดล้างทหารยูเครนรอบๆ โปครอฟสค์และเมืองมีร์โนฮราด (Myrnohrad) ที่อยู่ใกล้เคียง
อังเดร อิวานาเยฟ ผู้บัญชาการคนที่ 3 รายงานต่อ ปูติน เกี่ยวกับการรุกคืบของรัสเซียทางตอนใต้ในภูมิภาคซาปอริซเซีย และกล่าวว่ากองกำลังหมีขาวได้เข้าสู่เมืองฮูเลียโปเล (Huliaipole) เมื่อวันอาทิตย์ (30) และกำลังเข้าร่วมการสู้รบบนท้องถนน
เกราซิมอฟ กล่าวว่า กองกำลังรัสเซียที่กำลังรุกคืบได้อย่างแข็งขันยังอยู่ระหว่างเคลื่อนพลเข้าสู่เมืองลีมาน (Lyman) ทางตอนเหนือของโปครอฟสค์ด้วย
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (1 ธ.ค.) เสนาธิการทหารบกของยูเครนกล่าวว่า กองกำลังรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีที่มั่นของตนในพื้นที่รอบๆ โปครอฟสค์ 43 ครั้ง
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ยูเครนรายงานว่ากองกำลังของตนยังคงยึดครองพื้นที่รอบโปครอฟสค์ และแม้กระทั่งยึดคืนพื้นที่ทางตอนเหนือได้ด้วย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนได้แสดงความกังขาต่อคำประกาศของรัสเซียที่ว่าได้ยึดเมืองคูเปียนสค์ (Kupiansk) ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนที่ถูกโจมตีและถูกทำลายเป็นส่วนใหญ่
ที่มา: รอยเตอร์