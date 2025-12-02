จับเองงงเอง! ตำรวจมาเลเซียบุกทลาย 'สปาเกย์' กลางเมืองหลวง สุดท้ายต้องปล่อยผู้ต้องสงสัย 171 คนเพราะ 'ไร้หลักฐาน' เอาผิด

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของมาเลเซียประกาศจะทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากมีการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย 171 คนที่ถูกจับกุมระหว่างการบุกตรวจค้นสปาแห่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาต้องสงสัยว่ามีกิจกรรมรักร่วมเพศ
พฤติกรรมรักร่วมเพศถือเป็นอาชญากรรมในมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีพลเมืองหลากหลายเชื้อชาติศาสนา และมีระบบกฎหมายแบบคู่ขนาน โดยมีกฎหมายอิสลามสำหรับชาวมุสลิมควบคู่กับกฎหมายแพ่ง การร่วมเพศทางทวารหนักถือเป็นอาชญากรรม และกฎหมายชารีอะห์ของศาสนาอิสลามก็มีผลบังคับใช้ ซึ่งห้ามการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและการแต่งกายแบบข้ามเพศ
สำยักข่าวเบอร์นามารายงานว่า ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 208 คน รวมถึงชาวต่างชาติ 37 คน ในคลับสุขภาพแห่งหนึ่งใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (28 พ.ย.)
ฟาดิล มาร์ซุส ผู้บัญชาการตำรวจกัวลาลัมเปอร์ ยอมรับวานนี้ (1 ธ.ค.) ว่า เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นพลเมืองท้องถิ่น 171 คนในวันอาทิตย์ (30 พ.ย.) หลังไม่พบหลักฐานที่จะดำเนินคดีได้
“เราไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์ที่มีการบุกตรวจค้นและจับกุม ทว่าสุดท้ายหลักฐานกลับไม่สามารถรับฟังได้” ฟาดิล กล่าว
ไซฟุล ฮัซรุล จาก Jejaka ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนสำหรับเกย์ เควียร์ และไบเซ็กชวล กล่าวว่า มีชาวต่างชาติเพียงคนเดียวที่ถูกจับเมื่อวันศุกร์ (28) และยังคงถูกตำรวจคุมตัว เนื่องจากพำนักเกินวีซ่า ขณะที่คนอื่นๆ ได้รับการปล่อยตัวหมดแล้ว
กลุ่มสิทธิมนุษยชนประณามเจ้าหน้าที่มาเลเซียสำหรับการบุกจับครั้งนี้ โดยกล่าวว่าผู้ที่ถูกจับกุมหลายคนถูกตำรวจควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลาเกือบ 2 วัน แม้ว่าศาลจะสั่งปล่อยตัวแล้วก็ตาม
ตำรวจและกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียยังไม่ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับคดีนี้ รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการกักขังอย่างผิดกฎหมาย
กลุ่มสิทธิมนุษยชนได้เตือนถึงความไม่อดทนที่เพิ่มขึ้นต่อกลุ่มคน LGBTQ ซึ่งกำลังเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นในมาเลเซีย
เมื่อเดือน มิ.ย. ตำรวจมาเลเซียได้จับกุมชายหลายสิบคนในรัฐกลันตันระหว่างการบุกตรวจค้นสถานที่ที่พวกเขาเรียกว่า "ปาร์ตีเกย์" แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการก็ไม่พบหลักฐานว่ามีกิจกรรมทางเพศเกิดขึ้น และได้ปล่อยตัวชายส่วนใหญ่ไป เนื่องจากไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือหลักฐานทางกายภาพที่จะดำเนินคดีกับพวกเขาได้
