ร้ายแรง! สื่อนอกเกาะติดน้ำท่วมใหญ่เอเชีย “ธรรมนัส” เข้าหาดใหญ่ตั้งโรงครัว ส่วน “อิเหนา-ศรีลังกา” ส่งเรือรบ-ฮ.กองทัพช่วยปชช. หลังจาการ์ตาหนักสุดตายดุ 604 ยอดดับรวมทั้งภูมิภาคสุดสะพรึงเกิน 1,100

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – น้ำท่วมใหญ่เอเชียล่าสุดมียอดรวมเสียชีวิตเกิน 1,100 คนหลังในอินโดนีเซียดับไม่ต่ำกว่า 604 คนสูญหายอีก 464 คน ส่วนศรีลังกามีผู้เสียชีวิต 355 คน และไทยอยู่ที่ 176 คน มาเลเซีย 3 คน สื่อนอกรายงานรองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าพื้นที่หาดใหญ่ดูปัญหาส่งโรงครัวปรุงอาหารให้ประชาชน ส่วนอินโดนีเซียและศรีลังกาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดส่งกองทัพเข้าพื้นที่ทั้งเรือรบ 3 ลำขนสิ่งของจำเป็นยังชีพ เรือโรงพยาบาล 2 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ออกไปช่วยคนที่ติดน้ำท่วม กรุงโคลัมโบเจอน้ำท่วมระดับสูงสุดในชั่วข้ามคืนที่ผ่านมาของศรีลังกา
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(1 ธ.ค)ว่า น้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตในทั่ว 8 จังหวัดทางใต้ไม่ต่ำกว่า 170 คนโดยที่จังหวัดสงขลามีผู้เสียชีวิตมากที่สุด รัฐบาลไทยของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้ออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมสำหรับครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก การผ่อนผันการชำระหนี้ และเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยระยะสั้นสำหรับธุรกิจและการซ่อมแซมที่พัก
อย่างไรก็ตามนักข่าวอังกฤษ แองเจลิค คริซาฟิส (Angelique Chrisafis) เปิดเผยว่า มีเสียงวิจารณ์จากสาธารณะดังขึ้รนถึงการรับมือน้ำท่วมของรัฐบาลไทยและมีเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น 2 คนถูกสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราว
สื่ออังกฤษชี้ว่า ที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมหนักสุดพบว่าประชาชนในพื้นที่ถูกเรียกร้องให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 9,000 บาท หรือราว 215 ปอนด์จากรัฐบาล และเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 100,000 บาทช่วยเหลือ
โดยในวันจันทร์(1) รองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางเข้าหาดใหญ่ พร้อมเปิดเผยว่าสั่งการเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและการประปาให้ทั้งไฟและน้ำสามารถกลับมาใช้การได้โดยในทันที และมีการแจกจ่ายตะเกียงโซลาร์เซลล์ที่ต้องชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์
MGR ออนไลน์รายงานก่อนหน้าว่า รองนายกฯ ธรรมนัสได้ตั้งโรงครัวมูลนิธิฯที่ด้านหน้าของโรงแรม เพื่อปรุงอาหารส่งถึงมือชาวหาดใหญ่ หลังซอยแคบรถใหญ่เข้ายาก พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูเขต 8 หลังมีรถยกเคลียร์เส้นทาง เผยได้มีการสั่งประสานให้ลดขั้นตอนเอกสารเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังชาวบ้านบ่น
ขณะเดียวกันที่แดนอิเหนา ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ปราโบโว ซุเบียนโต เดินทางมาถึงจ.สุมาตราเหนือในวันจันทร์(1) พร้อมกล่าวว่า “หวังว่าความเลวร้ายมากที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว”
โดยตามภาพข่าวเอเอฟพีรายงานพบว่า ผู้นำแดนอิเหนากำลังยืนตรวจปฎิบัติการผัดข่าวของโรงครัวกองทัพเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยที่จังหวัดแห่งนี้
เขาเสริมว่า “สิ่งสำคัญในเวลานี้คือการส่งความช่วยเหลือออกไปในทันที” พร้อมกัยให้ความสำคัญไปที่หมู่บ้านไม่กี่แห่งที่โดนตัดขาด
ปราโบโวได้ประกาศภัยฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อตอบโต้ต่อภัยพิบัติน้ำท่วมและดินถล่มที่มียอดผู้เสียชีวิตล่าสุดที่ 604 คนเพิ่มจากก่อนหน้า 593 คน และสูญหายอีก 464 คนลดลงจากตัวเลขเดิมที่ 468 คน แต่อย่างไรก็ตามผู้นำแดนอิเหนาไม่ได้ประกาศขอรับความช่วยเหลือจากนานาชาติถึงแม้จะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากเหตุน้ำท่วมใหญ่มาเป็นอันดับ 1 โดยมีศรีลังกามาเป็นอันดับ 2 ที่ 355 คนส่วนไทยเป็นอันดับ 3 ที่ 176 คนและมาเลเซียเป็นอันดับ 4 ที่ 3 คน
รัฐบาลจาการ์ตาและรัฐบาลโคลอมโบได้ส่งกำลังทหารเข้ารับมือต่อสถานการณ์น้ำท่วมภายในประเทศ โดยจาการ์ตาส่งเรือรบ 3 ลำขนสิ่งของบรรเทาทุกข์และเรือโรงพยาบาลอีก 2 ลำเข้าไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดที่ถนนหนทางยังคงตัดขาด
และที่ศรีลังกาที่ร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเป็นผลมาจากพายุไซโคลนดิตวาห์ (Ditwah) ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารเข้าถึงประชาชนที่ติดอยู่ โดยเจ้าหน้าที่ศรีลังกาแถลงวันจันทร์(1)ว่ามีผู้เสียชีวิตล่าสุดที่ ศรีลังกามีผู้เสียชีวิต 355 คน และมีอีกเป็นจำนวนมากร่วม 366 คนที่ยังคงสูญหาย ซึ่งที่เมืองหลวงของศรีลังกาพบว่าในชั่วข้ามคืนระดับน้ำท่วมขึ้นสูงสุด