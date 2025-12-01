อุบาทว์แมน! หนุ่มญี่ปุ่น 'ปัสสาวะ' ใส่ขวดชา แล้ววางกลับบนชั้นวางในร้านสะดวกซื้อ อ้างเหนื่อยล้าอยากระบายอารมณ์

ชายวัย 26 ปี จากเมืองฟูนาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น ถูกจับกุมในข้อหาก่อเหตุสะเทือนขวัญ โดยเติม "ปัสสาวะ" ลงในขวดชาพลาสติก แล้ววางกลับบนชั้นวางในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งต่อมามีลูกค้าที่ไม่ทันระวังได้ซื้อไปด้วย
หนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ค. โดยลูกค้ารายหนึ่งซื้อชาที่ดูเหมือนจะเป็นชาบรรจุขวดธรรมดาๆ แต่นึกเอะใจเมื่อเจอกับกลิ่นฉุนรุนแรงขณะพยายามดื่มมัน
ลูกค้ารายดังกล่าวเกิดความตื่นตระหนก จึงแจ้งปัญหากับทางร้าน ซึ่งทำให้พนักงานต้องติดต่อตำรวจ
เมื่อถูกสอบสวน หนุ่มต้องสงสัยยอมรับว่าตัวเองรู้สึก “เหนื่อยล้า” จากการทำงาน และอยากแกล้งคนอื่นเพื่อ “ระบายอารมณ์”
เขาอ้างว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกที่ไม่มีพิษมีภัย ก่อนจะยอมรับว่า เรื่องนี้ลุกลามกลายเป็นเรื่องร้ายแรง เมื่อทางร้านถูกบังคับให้ตรวจสอบสินค้า และจัดการกับปัญหาการดำเนินงานที่หยุดชะงัก
ชายคนนี้ถูกตั้งข้อหาขัดขวางการดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการฉ้อโกง และตำรวจกำลังพิจารณาตั้งข้อหาเพิ่มเติม
การกระทำของเขาทำให้สาธารณชนญี่ปุ่นไม่พอใจอย่างมาก โดยหลายคนแสดงความตกตะลึงกับความไม่รู้จักยั้งคิดและการไม่ให้เกียรติที่หนุ่มคนนี้แสดงออกมา ตามรายงานของ Sora News
ทางการญี่ปุ่นกำลังทบทวนนโยบายเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งลักษณะนี้ในอนาคต
