ไม่อยากเดือดร้อน!คนญี่ปุ่นลงถนนประท้วงนายกฯ ไม่พอใจพูดจาหาเรื่องจีนในประเด็นไต้หวัน

ประชาชนชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งจัดการประท้วงในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์(28พ.ย.) ในความเคลื่อนไหวตอบโต้วาทกรรมต่างๆนานาของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ เกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเร็วๆนี้ ที่โหมกระพือความเดือดดาลแก่จีน เรียกร้องขอให้ผู้นำหญิงรายนี้ถอนคำพูด
ผู้ชุมนุมหลายร้อยคนรวมตัวกันอีกรอบบริเวณบ้านพักอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี หลังจากก่อนหน้านี้เคยออกมาประท้วงเมื่อวันที่ 21 และ 25 พฤศจิกายน โดยคราวนี้พวกผู้ชุมนุมชูป้ายข้อความว่า "ทาคาอิจิ ลาออกไป" และ "อย่าได้ลืมประวัติศาสตร์ อย่าได้ทำผิดพลาดแบบเดิม" พร้อมเรียกร้องให้ ทาคาอิจิ ถอนคำพูด
โทโมโกะ ผู้ประท้วงรายหนึ่งกล่าวว่า "ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนต้องใจเย็นลง ไม่ว่าคุณจะมองมันอย่างไร ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะคำพูดของทาคาอิจิ" ส่วนผู้ประท้วงอีกคนนามว่า ซากามากิ กล่าวเสริมว่า "ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนกำลังเสื่อมทรามลง และ ทาคาอิจิ ต้องถอนคำพูดที่ผิดพลาดของเธอ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปมากกว่านี้"
ส่วน เรียว ผู้ประท้วงอีกคน ชูภาพวาดการ์ตูนเป็นภาพที่ ทาคาอิจิ จับมือกับพวกลัทธิเสนานิยม และกล่าวแสดงความกังวลใหญ่กลวงว่าญี่ปุ่นอาจกลายมาเป็นลัทธิทหารนิยม
ระหว่างการประชุมหนึ่งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ทาคาอิจิ อ้างว่าการใช้กำลังของจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน อาจเข้าองค์ประกอบของ "สถานการณ์คุกคามความอยู่รอด" สำหรับญี่ปุ่น และพูดเป็นนัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการใช้กำลังเข้าแทรกแซงในช่องแคบไต้หวัน
คำพูดดังกล่าวของทาคาอิจิ เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงในญี่ปุ่นในทันที แต่เธอไม่แสดงออกถึงความเสียใจ ปฏิเสธถอนคำพูดและถึงขั้นยังคงปกป้องตนเองในบางครั้งบางคราวระหว่างการถกเถียงของพวกผู้นำพรรคการเมืองของเธอ
บทบรรณาธิการหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไมนิชิ ชุมบุนของญี่ปุ่น ที่เผยแพร่ในวันศุกร์(28พ.ย.) เน้นย้ำว่าการปกป้องตนเองของ ทาคาอิจิ ระหว่างการถกเถียงของพวกผู้นำพรรคเมื่อวันพุธ(26พ.ย.) เป็นความพยายามบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบของเธอ
ความกังวลของผู้ชุมนุม มีขึ้นหลังจากกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อช่วงกลางเดือน เตือนว่าความร่วมมือการค้าระหว่างจีนกับญี่ปุ่นได้รับความเสียหายรุนแรงจากวาทกรรรมของทาคาอิจิ พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแดนปลาดิบถอนคำพูดเกี่ยวกับไต้หวัน หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเผชิญกับผลลัพธ์อันหนักหน่วง
ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศจีน ออกถ้อยแถลงเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่น โดยระบุว่า เมื่อไม่นานมานี้ผู้นำญี่ปุ่นแสดงความเห็นที่ยั่วยุเกี่ยวกับประเด็นไต้หวัน ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเสื่อมถอยลงอย่างมาก และสร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชาวจีนในญี่ปุ่นอย่างยิ่ง
(ที่มา:ซีจีทีเอ็น)