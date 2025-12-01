สื่อเขมรได้ทีเย้ย!ตีข่าว'อนุทิน'รับมือน้ำท่วมไร้ประสิทธิภาพ โดนคนหาดใหญ่ด่าไม่ได้รับความเคารพในฐานะนายกฯ

สื่อกัมพูชารายงานเมื่อวันเสาร์(29พ.ย.) ระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักระหว่างเดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นครั้งที่ 4 เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ ตามหลังเหตุอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่คร่าชีวิตประชาชนมากกว่า 100 รายและก่อความเสียหายอย่างกว้างขวางแก่โครงสร้างพื้นฐาน
ในรายงานของสำนักข่าว kampucheathmey อ้างอิงคลิปวิดีโอสั้นๆที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ Thai Enquirer เมื่อวันเสาร์(29พ.ย.) เป็นภาพนายอนุทิน กำลังเดินทางไปยังหาดใหญ่เป็นครั้งที่ 4 บนรถบรรทุกในวันศุกร์(28พ.ย.) ทันใดนั้นมีชาวบ้านชาวหาดใหญ่ผู้โกรธกริ้วขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา และตะโกนใส่นายอนุทินดังลั่น โดยไม่เคารพตำแหน่งของเขาในฐานะนายกรัฐมนตรี
รายงานข่าวระบุว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายดังกล่าว ตะโกนใส่นายกรัฐมนตรีอนุทินว่า "คนลำบาก นายกฯ นั่งรถ ชาวบ้านด่าเพราะนายกฯ นั่งรถ ให้ลงเดินเลยเชื่อผม เพราะถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรี ผมลงเดินเลย” ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะตอบว่า “โอเค”
kampucheathmey รายงานต่อว่าราว 1 สัปดาห์หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มขึ้นเมื่อ 2 สัปดาห์แล้ว ทางภาคใต้ของไทยได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหาดใหญ่ ที่มีรายงานว่ามีฝนตกลงมาปริมาณสูงสุดถึง 2 เมตร ก่ออุทกภัยเลวร้ายที่สุดในรอบ 300 ปี
สำนักข่าว kampucheathmey ระบุว่าสืบเนื่องจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลกลางถูกมองว่าไร้ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้คนรับมือกับอุทกภัย เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อนายอนุทินจึงมีอย่างหนักหน่วง บางส่วนถึงขึ้นเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่ง
สื่อแห่งนี้รายงานปิดท้ายว่า หลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงในวันที่ 28 พฤศจิกายน และภายใต้แรงกดดันที่หนักหน่วงขึ้นสำหรับการลาออกจากตำแหน่ง นายอนุทินได้ขอโทษประชาชนชาวไทยในเย็นวันเดียวกัน แต่ระหว่างเดินทางเยือนหาดใหญ่เป็นครั้งที่ 4 เขาถูกโห่จากชาวบ้านชาวหาดใหญ่ที่โกรธแค้น
(ที่มา:kampucheathmey)