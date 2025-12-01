xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าพ่อข่าวปลอม! “ไมเคิล อัลฟาโร” อ้างอเมริกาพร้อมช่วยกัมพูชารบไทย ด้านอินฟลูเขมรอดีตนาวิกสหรัฐฯ เตือนอย่าหลงเชื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - อินฟลูเขมรอดีตทหารอเมริกันชื่อดัง โพสต์ประจานนักล็อบบี้ยิสต์ "ไมเคิล อัลฟาโร" ที่อ้างอย่างผิดพลาดระหว่างระดมทุนในรัฐเทกซัสว่า อเมริกาเตรียมพร้อมช่วยเขมรรบ ถ้าเกิดสงครามกับไทย เหมือนที่ช่วยอิสราเอลและยูเครน 

Jacob in Cambodia อินฟลูกัมพูชาสายอดีตทหารสหรัฐฯ ชื่อดังผู้ติดตามเพียบและรู้จักคนดังทั้งนักมวยเซเลบริตี เจค พอล และล็อบบี้ยิสต์อเมริกัน ไมเคิล อัลฟาโร ที่อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวทำเนียบขาว

ล่าสุด MGRออนไลน์ พบว่า เขาได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 30 พ.ย ที่ผ่านมา ได้ตั้งคำถามไปถึงเจ้าหน้าที่ไทยที่อาจรวมไปถึง ทหารไทย อ้างเหตุผลความมั่นคงและสถานการณ์สู้รบแต่ทำให้เหยื่อต่างชาติที่ถูกกองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยง KNLA ปล่อยตัวออกมาจากศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมาร์แต่กลับข้ามแม่น้ำเมยไม่ได้ ที่อาจมีนัยต้องการสื่อไปถึงสวัสดิภาพของต่างชาติเหล่านั้นที่มีทั้ง จีน อินเดีย เอธิโอเปีย และอื่นๆอาจตกอยู่ในอันตรายหากข้ามมาฝั่งไทยไม่ได้

ในโพสต์ได้โชว์คลิปสภาพของเหยื่อศูนย์สแกมเมอร์ที่นั่งรออยู่พร้อมกระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆซึ่งเป็นคลิปของนักข่าวอังกฤษสถานีโทรทัศน์ Channel 4 ชื่อดัง Secunder Kermani ที่ลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวเอง

โดยในคลิปต้นฉบับของนักข่าวอังกฤษได้โพสต์ทิ้งท้ายว่า เหยื่อศูนย์สแกมเมอร์ที่ติดอยู่ข้างแม่น้ำออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปล่อยให้พวกเขาสามารถข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาได้ และคนเหล่านั้นไม่เข้าใจเหตุผลว่าเหตุใดฝ่ายไทยจึงสั่งห้ามดังกล่าว

ทั้งนี้ อินฟลูเขมรคนดังเคยโพสต์วันที่ 24 พ.ย ยังออกมายืนยันว่า ตัวเองไม่ได้เป็นสายลับจีนหรือบ็อตรัสเซียตามที่หลายคนสงสัยและเจ้าตัวและครอบครัวซึ่งอาศัยในกัมพูชามานานหลายสิบปีนั้นระหว่างเกิดความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา เขามักโพสต์เข้าข้างกัมพูชาเสมอเป็นต้นว่า ตั้งคำถามว่าเหตุใดฝ่ายไทยจึงไม่ยอมปล่อยตัวเชลยทหารกัมพูชา

หรือโพสต์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในไทย เป็นต้นว่า ในการโพสต์วันที่ 30 พ.ย เขาได้กล่าวไปถึง บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล โพสต์ข้อความพร้อมภาพแชตจากไลน์กลุ่มถึงประเด็นร้อน นายกรัฐมนตรีไทย อนุทิน ชาญวีรกูล ล้อเล่นเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่

และในโพสต์อินฟลูเขมรอดีตทหารอเมริกันมีใจความว่า “สุรเชษฐ์(พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล)ได้ชี้ความแตกต่างนี้กับการสนับสนุนทางการเงินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่มีต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยกล่าวว่า ชาวใต้มีความรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจที่แท้จริงจากสำนักพระราชวังไม่ใช่จากนายกรัฐมนตรี”

อินฟลูเขมร Jacob in Cambodia โพสต์ภาพสมัยทำงานให้กองทัพสหรัฐฯที่เจ้าตัวเปิดเผยว่าเป็นหน่วยปืนกลของกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯและย้ำว่ากองทัพสหรัฐฯได้หล่อหลอมให้เขาเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้ที่ปราศจากสิ่งไร้สาระและมีมุมมองที่ชัดมานานก่อนที่จะเข้ามาอาศัยในกัมพูชา

และที่สำคัญในวันเดียวกัน(24)นั้น อินฟลูเขมรโพสต์ยืนยันว่า ไม่มีหลักฐานทางสาธารณะระบุว่า สหรัฐฯกำลังเตรียมพร้อมในการใช้กำลังทางการทหารเพื่อช่วยกัมพูชา

เป็นการออกมาตอบโต้ล็อบบี้ยิสต์ "ไมเคล อัลฟาโร" โดยชี้ว่าเป็นการไลฟสตรีมสดอีกครั้งของเขาที่ยังคงแพร่ข้อมูลบิดเบือน และเปิดเผยว่าในเวลานี้อัลฟาโรกำลังเดินทางไปทั่วเพื่อระดมทุนให้ชาวกัมพูชา

อินฟลูเขมรเปิดเผยว่า ไมเคล อัลฟาโร ได้พูดต่อหน้าประชาชนชาวเขมร โดยได้ยกตัวอย่างข้อความบิดเบือนจากปากล็อบบี้ยิสต์อเมริกันที่ขึ้นพูดในงานระดมทุนเมื่อไม่นานมานี้

“เขาจับกุมพวกลักลอบค้ามนุษย์กว่า 1,000 คน และเขาสามารถช่วยเด็กได้กว่า 29 คนที่ถูกใช่เพื่ออาชญากรรมค้าทางเพศ และขอให้เดาว่าใครอยู่เบื้องหลัง มันไม่ใช่กัมพูชาแต่เป็นประเทศไทย” รายงานจากคำพูดของอัลฟาโรที่มาจากอินฟลูเขมร Jacob in Cambodia

อินฟลูเขมรอธิบายว่า คำว่า “เขา” ของอัลฟาโรตามข้อความข้างบนหมายถึง นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต และกล่าวต่อว่าเป็นสิ่งบิดเบือนและชี้ว่า ไม่มีหลักฐานว่ารัฐบาลไทยออกปฎิบัติการค้ากามเด็กในกัมพูชา และรายละเอียดคำพูดของอัลฟาโรปรากฎเฉพาะบนไลฟสตรีมเท่านั้น

และไมเคิล อัลฟาโร ยังอ้างต่อว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต ได้เชิญผู้อำนวยการ FBI ของสหรัฐฯ แคช ปาเตล (Kash Patel) เข้ามาปราบศูนย์สแกมเมือร์และจับกุมพวกลอบค้ามนุษย์ทั้งหมดในกัมพูชา

อินฟลูเขมรชื่อดังชี้ว่า มันไม่เป็นความจริง เพราะ FBI อาจแชร์ข่าวกรองระหว่างการสอบสวนอย่างกว้างแต่จะไม่เดินทางมาถึงกัมพูชาเพื่อจับกุมด้วยตัวเอง

เขากล่าวว่ามีเพียงหลักฐานเดียวที่พบคือการโทรศัพท์ระหว่างนายกฯกัมพูชาและผู้อำนวยการ FBI หลังการสั่งฟ้องดำเนินคดี Chen Zhi

และอัลฟาโรยังกล่าวต่อผู้ฟังเหล่านั้นว่า “คนเหล่านั้นต้องเตรียมพร้อมกับสงคราม”และควรเริ่มต้นซื้ออุปกรณ์เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน ชุดพรางทหาร และอุปกรณ์รัดห้ามเลือด 

อินฟลูเขมรอดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯกล่าวย้ำผ่านโพสต์ว่า ไม่มีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่า สหรัฐฯกำลังเตรียมความพร้อมการเผชิญหน้าทางการทหารเพื่อกัมพูชา โดยในการโพสต์ของอินฟลูเขมรไม่เอ่ยชื่อ "ไทย" ออกมาแต่เป็นที่รู้ในทางสาธารณะว่าปัุจจุบันกัมพูชามีคู่ขัดแย้งทางการทหารกับประเทศไทยเท่านั้น

ในการโพสตเขากล่าวย้ำว่าสถานการณ์ชายแดนมีความตรึงเครียดแต่ข่าวลือจะยิ่งทำให้เกิดความหวาดกลัว

นักข่าว MGRออนไลน์ พบว่าเป็นการไลฟ์สตรีมจากเฟซบุ๊กของไมเคิล อัลฟาโร โพสต์เมื่อวันที่ 24 พ.ย เป็นการจัดงานระดมทุนในรัฐเทกซัสโดยมีผู้เข้าร่วมการฟังเป็นชาวเขมรอาศัยในสหรัฐฯ

ในการชึ้นพูดครั้งนี้ของอัลฟาโร ยังมีการกล่าวอ้างว่า “เมื่อผมไปที่นั่น(กัมพูชา)ครั้งแรก และได้ถามว่าควรหรือไม่ที่กัมพูชาสมควรอนุญาตให้สหรัฐฯมาตั้งฐานทัพขึ้นที่นั่น?” พร้อมกับมีเสียงตะโกน "ใช่" จากผู้ชมและทำให้เขากล่าวออกมาว่า “รู้ไหมผมคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้น”

ในการขึ้นพูดยังประกาศไปถึงการจัดตั้ง actnowmission (https://actnowmission.org) พร้อมบอร์ดบริหารที่แข็งแกร่งโดยอ้างว่ามาจาก FBI CIA บุคคลที่ชนะรางวัลจาก HBO และจะมีธิงแทงก์ที่จะทำให้มั่นใจว่าในที่สุดจะสามารถนำสันติภาพกลับมาสู่พรมแดนกัมพูชา-ไทยได้ในที่สุด

และเขาได้ส่งสารอ้างว่า “พวกเราต้องเตรียมพร้อมกับสงคราม” โดยกล่าวว่า หากไม่มีการทำให้เกิดสันติภาพแล้ว อัลฟาโรอ้างว่าในอนาคตอันใกล้อาจเกิดสงครามขึ้น

“แต่หากว่าในกรณีที่สงครามเกิดขึ้น พวกเราจำเป็นต้องพร้อมเหมือนอย่างเช่น พลเมืองสหรัฐฯได้ตอบสนองในอิสราเอล พลเมืองอเมริกันตอบสนองในยูเครน” เขากล่าว











เจ้าพ่อข่าวปลอม! “ไมเคิล อัลฟาโร” อ้างอเมริกาพร้อมช่วยกัมพูชารบไทย ด้านอินฟลูเขมรอดีตนาวิกสหรัฐฯ เตือนอย่าหลงเชื่อ
เจ้าพ่อข่าวปลอม! “ไมเคิล อัลฟาโร” อ้างอเมริกาพร้อมช่วยกัมพูชารบไทย ด้านอินฟลูเขมรอดีตนาวิกสหรัฐฯ เตือนอย่าหลงเชื่อ
เจ้าพ่อข่าวปลอม! “ไมเคิล อัลฟาโร” อ้างอเมริกาพร้อมช่วยกัมพูชารบไทย ด้านอินฟลูเขมรอดีตนาวิกสหรัฐฯ เตือนอย่าหลงเชื่อ
เจ้าพ่อข่าวปลอม! “ไมเคิล อัลฟาโร” อ้างอเมริกาพร้อมช่วยกัมพูชารบไทย ด้านอินฟลูเขมรอดีตนาวิกสหรัฐฯ เตือนอย่าหลงเชื่อ
เจ้าพ่อข่าวปลอม! “ไมเคิล อัลฟาโร” อ้างอเมริกาพร้อมช่วยกัมพูชารบไทย ด้านอินฟลูเขมรอดีตนาวิกสหรัฐฯ เตือนอย่าหลงเชื่อ
กำลังโหลดความคิดเห็น