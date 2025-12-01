เจ้าพ่อข่าวปลอม! “ไมเคิล อัลฟาโร” อ้างอเมริกาพร้อมช่วยกัมพูชารบไทย ด้านอินฟลูเขมรอดีตนาวิกสหรัฐฯ เตือนอย่าหลงเชื่อ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - อินฟลูเขมรอดีตทหารอเมริกันชื่อดัง โพสต์ประจานนักล็อบบี้ยิสต์ "ไมเคิล อัลฟาโร" ที่อ้างอย่างผิดพลาดระหว่างระดมทุนในรัฐเทกซัสว่า อเมริกาเตรียมพร้อมช่วยเขมรรบ ถ้าเกิดสงครามกับไทย เหมือนที่ช่วยอิสราเอลและยูเครน
Jacob in Cambodia อินฟลูกัมพูชาสายอดีตทหารสหรัฐฯ ชื่อดังผู้ติดตามเพียบและรู้จักคนดังทั้งนักมวยเซเลบริตี เจค พอล และล็อบบี้ยิสต์อเมริกัน ไมเคิล อัลฟาโร ที่อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวทำเนียบขาว
ล่าสุด MGRออนไลน์ พบว่า เขาได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 30 พ.ย ที่ผ่านมา ได้ตั้งคำถามไปถึงเจ้าหน้าที่ไทยที่อาจรวมไปถึง ทหารไทย อ้างเหตุผลความมั่นคงและสถานการณ์สู้รบแต่ทำให้เหยื่อต่างชาติที่ถูกกองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยง KNLA ปล่อยตัวออกมาจากศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมาร์แต่กลับข้ามแม่น้ำเมยไม่ได้ ที่อาจมีนัยต้องการสื่อไปถึงสวัสดิภาพของต่างชาติเหล่านั้นที่มีทั้ง จีน อินเดีย เอธิโอเปีย และอื่นๆอาจตกอยู่ในอันตรายหากข้ามมาฝั่งไทยไม่ได้
ในโพสต์ได้โชว์คลิปสภาพของเหยื่อศูนย์สแกมเมอร์ที่นั่งรออยู่พร้อมกระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆซึ่งเป็นคลิปของนักข่าวอังกฤษสถานีโทรทัศน์ Channel 4 ชื่อดัง Secunder Kermani ที่ลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวเอง
โดยในคลิปต้นฉบับของนักข่าวอังกฤษได้โพสต์ทิ้งท้ายว่า เหยื่อศูนย์สแกมเมอร์ที่ติดอยู่ข้างแม่น้ำออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปล่อยให้พวกเขาสามารถข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาได้ และคนเหล่านั้นไม่เข้าใจเหตุผลว่าเหตุใดฝ่ายไทยจึงสั่งห้ามดังกล่าว
ทั้งนี้ อินฟลูเขมรคนดังเคยโพสต์วันที่ 24 พ.ย ยังออกมายืนยันว่า ตัวเองไม่ได้เป็นสายลับจีนหรือบ็อตรัสเซียตามที่หลายคนสงสัยและเจ้าตัวและครอบครัวซึ่งอาศัยในกัมพูชามานานหลายสิบปีนั้นระหว่างเกิดความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา เขามักโพสต์เข้าข้างกัมพูชาเสมอเป็นต้นว่า ตั้งคำถามว่าเหตุใดฝ่ายไทยจึงไม่ยอมปล่อยตัวเชลยทหารกัมพูชา
หรือโพสต์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในไทย เป็นต้นว่า ในการโพสต์วันที่ 30 พ.ย เขาได้กล่าวไปถึง บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล โพสต์ข้อความพร้อมภาพแชตจากไลน์กลุ่มถึงประเด็นร้อน นายกรัฐมนตรีไทย อนุทิน ชาญวีรกูล ล้อเล่นเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่
และในโพสต์อินฟลูเขมรอดีตทหารอเมริกันมีใจความว่า “สุรเชษฐ์(พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล)ได้ชี้ความแตกต่างนี้กับการสนับสนุนทางการเงินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่มีต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยกล่าวว่า ชาวใต้มีความรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจที่แท้จริงจากสำนักพระราชวังไม่ใช่จากนายกรัฐมนตรี”
อินฟลูเขมร Jacob in Cambodia โพสต์ภาพสมัยทำงานให้กองทัพสหรัฐฯที่เจ้าตัวเปิดเผยว่าเป็นหน่วยปืนกลของกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯและย้ำว่ากองทัพสหรัฐฯได้หล่อหลอมให้เขาเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้ที่ปราศจากสิ่งไร้สาระและมีมุมมองที่ชัดมานานก่อนที่จะเข้ามาอาศัยในกัมพูชา
และที่สำคัญในวันเดียวกัน(24)นั้น อินฟลูเขมรโพสต์ยืนยันว่า ไม่มีหลักฐานทางสาธารณะระบุว่า สหรัฐฯกำลังเตรียมพร้อมในการใช้กำลังทางการทหารเพื่อช่วยกัมพูชา
เป็นการออกมาตอบโต้ล็อบบี้ยิสต์ "ไมเคล อัลฟาโร" โดยชี้ว่าเป็นการไลฟสตรีมสดอีกครั้งของเขาที่ยังคงแพร่ข้อมูลบิดเบือน และเปิดเผยว่าในเวลานี้อัลฟาโรกำลังเดินทางไปทั่วเพื่อระดมทุนให้ชาวกัมพูชา
อินฟลูเขมรเปิดเผยว่า ไมเคล อัลฟาโร ได้พูดต่อหน้าประชาชนชาวเขมร โดยได้ยกตัวอย่างข้อความบิดเบือนจากปากล็อบบี้ยิสต์อเมริกันที่ขึ้นพูดในงานระดมทุนเมื่อไม่นานมานี้
“เขาจับกุมพวกลักลอบค้ามนุษย์กว่า 1,000 คน และเขาสามารถช่วยเด็กได้กว่า 29 คนที่ถูกใช่เพื่ออาชญากรรมค้าทางเพศ และขอให้เดาว่าใครอยู่เบื้องหลัง มันไม่ใช่กัมพูชาแต่เป็นประเทศไทย” รายงานจากคำพูดของอัลฟาโรที่มาจากอินฟลูเขมร Jacob in Cambodia
อินฟลูเขมรอธิบายว่า คำว่า “เขา” ของอัลฟาโรตามข้อความข้างบนหมายถึง นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต และกล่าวต่อว่าเป็นสิ่งบิดเบือนและชี้ว่า ไม่มีหลักฐานว่ารัฐบาลไทยออกปฎิบัติการค้ากามเด็กในกัมพูชา และรายละเอียดคำพูดของอัลฟาโรปรากฎเฉพาะบนไลฟสตรีมเท่านั้น
และไมเคิล อัลฟาโร ยังอ้างต่อว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต ได้เชิญผู้อำนวยการ FBI ของสหรัฐฯ แคช ปาเตล (Kash Patel) เข้ามาปราบศูนย์สแกมเมือร์และจับกุมพวกลอบค้ามนุษย์ทั้งหมดในกัมพูชา
อินฟลูเขมรชื่อดังชี้ว่า มันไม่เป็นความจริง เพราะ FBI อาจแชร์ข่าวกรองระหว่างการสอบสวนอย่างกว้างแต่จะไม่เดินทางมาถึงกัมพูชาเพื่อจับกุมด้วยตัวเอง
เขากล่าวว่ามีเพียงหลักฐานเดียวที่พบคือการโทรศัพท์ระหว่างนายกฯกัมพูชาและผู้อำนวยการ FBI หลังการสั่งฟ้องดำเนินคดี Chen Zhi
และอัลฟาโรยังกล่าวต่อผู้ฟังเหล่านั้นว่า “คนเหล่านั้นต้องเตรียมพร้อมกับสงคราม”และควรเริ่มต้นซื้ออุปกรณ์เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน ชุดพรางทหาร และอุปกรณ์รัดห้ามเลือด
อินฟลูเขมรอดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯกล่าวย้ำผ่านโพสต์ว่า ไม่มีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่า สหรัฐฯกำลังเตรียมความพร้อมการเผชิญหน้าทางการทหารเพื่อกัมพูชา โดยในการโพสต์ของอินฟลูเขมรไม่เอ่ยชื่อ "ไทย" ออกมาแต่เป็นที่รู้ในทางสาธารณะว่าปัุจจุบันกัมพูชามีคู่ขัดแย้งทางการทหารกับประเทศไทยเท่านั้น
ในการโพสตเขากล่าวย้ำว่าสถานการณ์ชายแดนมีความตรึงเครียดแต่ข่าวลือจะยิ่งทำให้เกิดความหวาดกลัว
นักข่าว MGRออนไลน์ พบว่าเป็นการไลฟ์สตรีมจากเฟซบุ๊กของไมเคิล อัลฟาโร โพสต์เมื่อวันที่ 24 พ.ย เป็นการจัดงานระดมทุนในรัฐเทกซัสโดยมีผู้เข้าร่วมการฟังเป็นชาวเขมรอาศัยในสหรัฐฯ
ในการชึ้นพูดครั้งนี้ของอัลฟาโร ยังมีการกล่าวอ้างว่า “เมื่อผมไปที่นั่น(กัมพูชา)ครั้งแรก และได้ถามว่าควรหรือไม่ที่กัมพูชาสมควรอนุญาตให้สหรัฐฯมาตั้งฐานทัพขึ้นที่นั่น?” พร้อมกับมีเสียงตะโกน "ใช่" จากผู้ชมและทำให้เขากล่าวออกมาว่า “รู้ไหมผมคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้น”
ในการขึ้นพูดยังประกาศไปถึงการจัดตั้ง actnowmission (https://actnowmission.org) พร้อมบอร์ดบริหารที่แข็งแกร่งโดยอ้างว่ามาจาก FBI CIA บุคคลที่ชนะรางวัลจาก HBO และจะมีธิงแทงก์ที่จะทำให้มั่นใจว่าในที่สุดจะสามารถนำสันติภาพกลับมาสู่พรมแดนกัมพูชา-ไทยได้ในที่สุด
และเขาได้ส่งสารอ้างว่า “พวกเราต้องเตรียมพร้อมกับสงคราม” โดยกล่าวว่า หากไม่มีการทำให้เกิดสันติภาพแล้ว อัลฟาโรอ้างว่าในอนาคตอันใกล้อาจเกิดสงครามขึ้น
“แต่หากว่าในกรณีที่สงครามเกิดขึ้น พวกเราจำเป็นต้องพร้อมเหมือนอย่างเช่น พลเมืองสหรัฐฯได้ตอบสนองในอิสราเอล พลเมืองอเมริกันตอบสนองในยูเครน” เขากล่าว