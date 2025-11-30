หยุดยิงไม่ได้ผล! นักต่อสู้โลกร้อนสวีเดน “เกรียตา ทุนแบร์ย” ร่วมปชช.หลายหมื่นทั่วยุโรปเดินขบวนกดดันหลังสุดสะพรึงยอดดับปาเลสไตน์พุ่งเกิน 70,000

เอเจนซีส์ – นักเคลื่อนไหวต่อสู้โลกร้อนสวีเดน เกรียตา ทุนแบร์ย เดินขบวนร่วมกับประชาชนหลายหมื่นในยุโรปวันเสาร์(29 พ.ย)ต่อต้านสงครามกาซาหลังยอดพลเมืองปาเลสไตน์ดับเกิน 70,000 คน
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวันนี้(30 พ.ย)ว่า ประชาชนไม่ไม่ต่ำกว่า 50,000 คนในฝรั่งเศสวันเสาร์(29 พ.ย)แสดงพลังเดินขบวนต่อต้านสงครามกาซาที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะยังคงอยู่ระหว่างการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ก็ตาม
การออกมาเดินขบวนทั่วยุโรปโดยพร้อมเพรียงวานนี้(29)เกิดขึ้นในวันนานาชาติดแห่งการเป็นหนึ่งเดียวร่วมกับประชาชนปาเลสไตน์ขององค์การสหประชาชาติและเกิดในช่วงเวลาที่ยอดผู้เสียชีวิตรวมประชาชนปาเลสไตน์เพิ่มกว่า 70,000 คน
สื่อกาตาร์ชี้ว่า เหยื่อ 2 คนล่าสุดเป็นเด็กชายวัย 8 ปีและ 10 ปีที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลในเมืองบานี ซูเฮลาทางตะวันออกของข่านยูนิสในทางใต้ของกาซา
และบีบีซีของอังกฤษรายงาน 2 วันก่อนหน้าว่า คลิปเผยแพร่ไปทั่วแสดงให้เห็นกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลยิงดับชาวปาเลสไตน์ 2 คนที่ดูเหมือนว่าได้ประกาศยอมจำนนเกิดขึ้นที่เมืองเจนิน(Jenin)ในเขตยึดครองเวสต์แบงก์
อัลญะซีเราะฮ์รายงานว่า การประท้วงที่กรุงปารีส ตัวเลขผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 50,000 คนเดินขบวนไปตามถนนสายหลักต่างๆพร้อมตะโกนคำขวัญ “กาซา กาซา ปารีสอยู่กับพวกคุณ” และ “จากปารีสถึงกาซา ต่อต้าน!”
นอกจากนี้ยังโบกธงปาเลสไตน์พร้อมประณามเทลอาวีฟว่า “อิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”
Anne Tuaillon ผู้นำการเคลื่อนไหวสมาคมเป็นหนึ่งเดียวกันฝรั่งเศส-ปาเลสไตน์ AFPS ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กร NGO สหภาพและกลุ่มต่างๆที่ได้รณรงค์ให้เกิดการประท้วงแสดงความเห็นกับเอเอฟพีว่า ตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ต.คมานานร่วม 7 สัปดาห์แต่ไม่มีสิ่งใดได้รับการแก้ไข พร้อมชี้ว่าต้องการให้เกิดการหยุดยิงถาวรเกิดขึ้นและยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ขณะเดียวกันที่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของอังกฤษ บรรดาออร์แกไนเซอร์ต่างๆเปิดเผยว่ามีผู้เข้าร่วมการประท้วงสูงสุดถึง 100,000 คน เรียกร้องต่อความรับผิดชอบสำหรับอาชญากรรมที่อิสราเอลก่อต่อชาวปาเลสไตน์และเรียกร้องให้มีการปกป้องต่อผู้ที่ยังคงได้รับผลกระทบต่อการถูกยึดถึงแม้จะมีการหยุดยิงแล้วก็ตาม
ในอิตาลีที่มีสีสันของการเดินขบวนวันเสาร์(29)นำโดยนักเคลื่อนไหวต่อสู้โลกร้อนสวีเดน เกรียตา ทุนแบร์ย (Greta Thunberg) และผู้รายงานพิเศษด้านดินแดนปาเลสไตน์ของสหประชาชาติ ฟรานเซสกา อัลบานีเซอ (Francesca Albanese) ร่วมการประท้วงที่กรุงโรม
Wanted In Rome รายงานผ่านเว็บไซต์ข่าวของตัวเองที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการเดินขบวนว่า คาดว่าจะมีราว 100,000 คนเข้าร่วม
อัลบานีเซอโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ชี้ว่า เทลอาวีฟกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ ไม่ใช่แค่ในกาซา แต่ในเขตเวสต์แบงก์เช่นกัน
“มองไปที่ยอดรวมของพฤติกรรม/อาชญากรรมต่อจำนวนรวมของชาวปาเลสไตน์ในดินแดนทั้งหมดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อิสราเอลต้องหยุดและพวกเราเช่นกัน”
ขณะเดียวเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตร์เรส กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “การสังหารพลเรือนจำนวนมากมาย การพลัดถิ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าของประชากรทั้งหมดและการขัดขวางความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไม่ควรเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้”
ด้านเกรียตา ทุนแบร์ย นักเคลื่อนไหวต่อสู้โลกร้อนชื่อดังชาวสวีเดนวัย 22 ปี อ้างอิงจากเดลีเมล ของอังกฤษ รายงานว่า ได้ออกมาโจมตีรัฐบาลอิตาลีของนายกรัฐมนตรี จอร์เจีย เมโลนี ในวันเสาร์(29) ระหว่างการเดินขบวนเคลื่อนไหวที่กรุงโรม โดยเรียกว่า ฟาสซิสต์
ทุนแบรย์กล่าวว่า “อิตาลีเป็นหนึ่งในชาติที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้เมื่อเกี่ยวข้องทั้งการเงิน การทหาร การเมือง และการสนับสนุนทางสังคมต่ออิสราเอลในระหว่างที่พวกเขากำลังทำการสังหารหมู่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การทำลายสิ่งแวดล้อมและทุกสิ่งที่พวกคุณสามารถคิดออก”