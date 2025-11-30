อึ้งไปเลย!ตร.บุกจู่โจมสปาเกย์ในเมืองหลวงมาเลย์ เจอทั้ง'อัยการ-แพทย์-นักการทูต-ครู'

เจ้าหน้าที่มาเลเซียรวบตัวผู้ชายรวมกว่า 201 คน ระหว่างปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายร่วม ณ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรแห่งหนึ่ง ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังต้องสงสัยว่าสถานที่แห่งชี้ถูกใช้สำหรับประกอบกิจกรรมผิดกฎหมาย
กลุ่มชายเหล่านี้ ซึ่งมีอายุระหว่าง 19 ปี ถึง 60 ปี ถูกรวบตัวตอนราวๆ 20.00น.ของวันศุกร์(28พ.ย.) ในปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสายฟ้าแลบ ที่ประกอบด้วยตำรวจกัวลาลัมเปอร์, เจ้าหน้าที่จากศาลากลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ และกรมศาสนาอิสลามประจำเขตปกครองสหพันธรัฐ
ในบรรดาผู้ถูกจับกุมนั้น มีอยู่ 17 คนที่เป็นข้าราชการ มีทั้งศัลยแพทย์รายหนึ่ง, รองอัยการรายหนึ่ง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรายหนึ่ง และนักการทูต เช่นเดียวกับครูและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหลายคน
โมห์ด อาซานี โอมาร์ รองผู้บัญชาการตำรวจกัวลาลัมเปอร์ บอกว่าได้มีการรวบรวมข่าวกรองและลาดตระเวนอาคาร 2 ชั้นดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตามหลังได้รับคำร้องเรียนจากประชาชน "ผลการสืบสวนพบว่ามีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรมเกิดขึ้นตามคำกล่าวอ้างในสถานที่ดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับพวกลูกค้าที่เป็นผู้ชาย"
ศูนย์แห่งนี้ ปฏิบัติการภายใต้หน้ากากของศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ที่มีทั้งห้องออกกำลังกาย ห้องซาวน่า, สปา, สระว่ายน้ำและมีพื้นที่พักผ่อนให้ความบันเทิงสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ ทั้งนี้เชื่อกันว่าศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมานานกว่า 8 เดือนแล้ว
"เราเชื่อว่าเจ้าของศูนย์โปรโมทศูนย์แห่งนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พื้นที่ที่เปิดทางให้พวกลูกค้าติดต่อกันและกันและมั่วสุมกัน" รองผู้บัญชาการตำรวจกัวลาลัมเปอร์ระบุ พร้อมเผยว่าในบรรดาผู้ถูกจับกุมนั้น มีทั้งชาวมาเลเซีย เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆจากเกาหลีใต้, อินโดนีเซีย, เยอรมนีและจีน
รายงานข่าวระบุว่าเวลานี้ตำรวจกำลังสืบสวนคดีภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมเพศที่ผิดธรรมชาติ ขณะเดียวกันในบรรดาชาย 80 คนที่เป็นชาวมุสลิม ยังถูกควบคุมตัวภายใต้มาตรา 29 ของกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญาชะรีอะฮ์ สำหรับการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะ
ในรายงานข่าวระบุว่าศูนย์แห่งนี้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00น. จนถึงเที่ยงคืน เล็งเป้าบรรดาลูกค้าที่กำลังหาทางปลดปล่อยผ่อนคลายหลังจากเลิกงาน ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมด ถูกพาตัวไปยังกองบัญชาการตำรวจดังวางกี เพื่อดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม
(ที่มา:สเตรทไทม์ส)