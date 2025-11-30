เข้าทางใคร!ยูเครนตั้งผู้แทนเจรจากับรัสเซียใหม่ หลังคนเดิมสนิท'เซเลนสกี'อื้อฉาวเอี่ยวคอรัปชัน

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน แต่งตั้ง รุสเท็ม ยูเมรอฟ เลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ เป็นคณะผู้แทนคนใหม่ของประเทศ สำหรับเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย ตามอาณัติของสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นตามหลังการลาออกของหัวหน้าคณะทำงานผู้ทรงอิทธิพลของเซเลนสกี ท่ามกลางเรื่องราวคอรัปชันอื้อฉาว
เซเลนสกี แถลงแต่งตั้ง อูเมรอฟ ในกฤษฎีกาที่เผยแพร่ในวันศุกร์(28พ.ย.) ตามหลังการลาออกของ อันดรีย์ เยอร์มัค ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนยูเครนสำหรับการเจรจากับสหรัฐฯ รัสเซีย และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน
ในข้อความที่โพสต์บนเทเลแกรมในวันเสาร์(29พ.ย.) เซเลนสกี เขียนว่า "อูเมรอฟและคณะทำงานของเขาได้มุ่งหน้าสู่สหรัฐฯแล้ว"
เมื่อวันศุกร์(28พ.น.) อันดรีย์ เยอร์มัค ยื่นใบลาออกท่ามกลางคำกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชันเมื่อเร็วๆนี้ ภายในบริษัท Energoatom ผู้ปฏิบัติการพลังงานนิวเคลียร์ที่มีรัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งพึ่งพิงเงินช่วยเหลือของตะวันตกเป็นอย่างมาก
ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน หน่วยต่อต้านคอรัปชันที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตก ประกอบด้วยสำนักงานต่อต้านคอรัปชันแห่งชาติของยูเครน(NABU) และสำนักงานพิเศษต่อต้านคอรัปชันของอัยการ(SAPO) บุกจู่โจมที่พักของเยอร์มัค แต่บอกว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้
ก่อนหน้า เยอร์มัค ลาออก หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งของยูเครนรายงานอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม อ้างในวันพุธ(26พ.ย.) ว่าเซเลนสกี ได้แต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของเคียฟในเจนีวา
สถานการณ์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้น มีขึ้นหลังจากเมื่อช่วงกลางเดือน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ วางข้อเสนอโร้ดแมปสันติภาพ 28 ข้อ ที่มีเป้าหมายยุติความขัดแย้งระหว่างยูคเรนกับรัสเซีย
รายงานข่าวระบุดูเหมือนว่ามันประจวบเหมาะกับการตรวจสอบของ NABU และ SAPO ต่อคำกล่าวหาคอรัปชันอื้อฉาวมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ดำเนินการโดยแก๊งๆหนึ่งที่ว่ากันว่านำโดย ทิมูร์ มินดิช อดีนักธุรกิจที่คบค้าสมาคมกับเซเลนสกี
ผู้ต้องสงสัยหลักรายนี้หลบหนีออกจากยูเครน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมตัวเขา ตามรายงานของสื่อมวลชนเคียฟ ขณะที่รัฐมนตรีของยูเครนหลายคนต้องตกงาน ตามหลังการเปิดโปงคอรัปชันอื้อฉาวดังกล่าว
