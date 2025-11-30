งานหยาบแล้วคู่หู!ปักกิ่งเดือดออกมาซัดตรงๆ'เขมร-มาเลเซีย' ไม่พอใจข้อตกลงการค้าที่2ชาติทำกับอเมริกา

จีนออกมาตำหนิมาเลเซียและกัมพูชาตรงๆ ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อข้อตกลงการค้าใหมที่ทั้ง 2 ชาติลงนามกับสหรัฐฯเมื่อเดือนที่แล้ว พร้อมเตือนมันเสี่ยงก่อผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาว ตามรายงานของบลูมเบิร์กเมื่อช่วงปลายสัปดาห์
รายงานข่าวของบลูมเบิร์กระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าว ส่งสัญญาณว่า ปักกิ่ง เริ่มหมดความอดทนมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อข้อตกลงต่างๆที่มีการโยงบรรดาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับวาระด้านความมั่นคงแห่งชาติของวอชิงตัน เท่ากับวางภูมิภาคแห่งนี้อยู่ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างมหาอำนาจ 2 ขั้วตรงๆ
พวกเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนบอกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิยช์ของมาเลเซีย เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ว่า ปักกิ่ง "มีความกังวลใหญ่หลวง" กับบางส่วนในข้อตกลง "เราหวังว่ามาเลเซียจะพิจารณาอย่างครบถ้วนและรับมือกับประเด็นนี้อย่างเหมาะสม ในแง่ของผลประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาว"
บลูมเบิร์กรายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่ของจีนได้ส่งสารแบบเดียวกันนี้ไปยังพวกเจ้าหน้าที่กัมพูชาเช่นเดียวกัน
แก่นกลางความกังวลของจีนคือเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงที่ทั้ง 2 ชาติทำกับสหรัฐฯ ซึ่งเท่ากับเป็นการกำหนดให้มาเลเซียและกัมพูชา เป็นแนวร่วมกับวอชิงตัน ในประเด็นต่างๆด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มีความอ่อนไหว ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว คาดหมายว่าทั้ง 2 ประเทศจะทำตามข้อจำกัดด้านการค้าของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับการควบคุมการส่งออกและคว่ำบาตรด้านเทคโนโลยีที่อ่อนไหว นอกจากนี้แล้วพวกเขายังรับปากขัดขวางบรรดาบริษัทของประเทศ จากการช่วยเหลือชาติอื่นหลบหลีกมาตรการเหล่านี้ และยกระดับการค้าด้านการป้องกันประเทศกับอเมริกา
สถานการณ์นี้ตอกย้ำว่าบรรดาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องก้าวเดินด้วยความระมัดระวังอบ่างมาก เนื่องจากจีนยังคงเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่คำขู่รีดภาษีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บีบให้มากมายหลายประเทศ ต้องยอมอ่อนข้อทั้งด้านการค้าและความมั่นคงแก่วอชิงตันมากขึ้น
ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงต่างๆนานาที่ลงนามระหว่างที่ ทรัมป์ เดินทางทัวร์เอเชียเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งในนั้นรวมถึงกับเวียดนามและไทยด้วย
ในการแลกเปลี่ยนกับพันธสัญญาด้านความมั่นคง สินค้าและการบริการของมาเลเซียจะได้รับสิทธิการเข้าถึงพิเศษ ในนั้นรวมถึงการยกเว้นรีดภาษี 19% สำหรับสินค้าบางรายการ ส่วน กัมพูชา จะเรียกเก็บภาษี 0% สำหรับอาหาร สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นำเข้าจากสหรัฐฯ แลกกับข้อยกเว้นแบบเดียวกัน
(ที่มา:บลูมเบิร์ก)