ฮ่องกงไว้อาลัยเหยื่อไฟไหม้อาคารครั้งใหญ่ ยอดดับพุ่ง 128 ศพ-ยังสูญหายกว่า 200 ชีวิต

ชาวฮ่องกงแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่กลุ่มอาคารอพาร์ตเมนต์สูงระฟ้าแห่งหนึ่งในวันนี้ (29 พ.ย.) โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 128 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ยังมีผู้สูญหายไม่ทราบชะตากรรมอีกราว 200 คน
ตำรวจฮ่องกงได้จับกุมบุคคล 11 รายที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 80 ปี และกำลังสืบสวนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงประเด็นการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัยในการปรับปรุงกลุ่มอาคาร Wang Fuk Court
ปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่เขต Tai Po ใกล้จีนแผ่นดินใหญ่เสร็จสิ้นลงในวันศุกร์ (28) แต่ตำรวจระบุว่าอาจจะมีการพบศพเพิ่มเติมระหว่างการค้นหาภายในอาคารที่ถูกไฟไหม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
เพลิงเริ่มปะทุขึ้นในช่วงบ่ายวันพุธ (26) และลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารสูง 32 ชั้นจำนวน 7 หลังจากทั้งหมด 8 หลังซึ่งถูกหุ้มด้วยนั่งร้านไม้ไผ่และตาข่ายสีเขียว และยังบุด้วยฉนวนโฟมสำหรับการปรับปรุงอาคาร
เจ้าหน้าที่พบว่า สัญญาณเตือนไฟไหม้ที่หมู่อาคารแห่งนี้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า 4,600 คน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และข้าราชการพลเรือนคนอื่นๆ ต่างยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 3 นาทีในเช้าวันนี้ (29) บริเวณหน้าสำนักงานรัฐบาลกลาง ซึ่งมีการลดธงลงครึ่งเสา
สมุดแสดงความเสียใจได้ถูกติดตั้งไว้ที่ 18 จุดทั่วอดีตเกาะอาณานิคมของอังกฤษ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความไว้อาลัย
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับ “โศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยอง” ครั้งนี้
โดยตรัสว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และผู้ที่ขณะนี้กำลังเผชิญกับความตกใจและความไม่แน่นอน”
ที่กลุ่มอาคาร Wang Fuk Court ตำรวจจากหน่วยพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้ประสบภัยพิบัติสวมชุดเอี๊ยมสีขาว หมวกนิรภัย และหน้ากากออกซิเจน ได้เข้าไปในอาคารหลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้ เพื่อดำเนินการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตต่อไป
พวกเขาปีนข้ามเนินนั่งร้านไม้ไผ่ที่พังทลายลงมาในช่วงภัยพิบัติ และปีนข้ามแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟอาคารเป็นเวลาหลายวันเพื่อพยายามลดอุณหภูมิภายในอาคาร
ครอบครัวและผู้ร่วมไว้อาลัยรวมตัวกันเพื่อวางดอกไม้ ขณะที่บางคนต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันเจ็บปวดในการดูภาพถ่ายผู้เสียชีวิตที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยบันทึกไว้ เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันศุกร์ (28) ว่า จากผู้เสียชีวิต 128 ราย เพิ่งมีการระบุตัวตนได้เพียง 39 ราย
ลี กล่าวว่า ฝ่ายบริหารฮ่องกงเตรียมจัดตั้งกองทุนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อช่วยเหลือประชาชน ขณะที่บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ๆ ของจีนบางแห่งก็ได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อาสาสมัครหลายร้อยคนได้ระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยคัดแยกและแจกจ่ายสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปไปจนถึงอาหารปรุงสุก
พวกเขาจัดตั้งทีมเพื่อรวบรวม ขนส่ง และแจกจ่ายสิ่งของตลอด 24 ชั่วโมง และได้ตั้งศูนย์พักพิงขนาดใหญ่สำหรับผู้อยู่อาศัยที่พลัดถิ่นข้างห้างสรรพสินค้าฝั่งตรงข้ามอาคาร
เหล่าแม่บ้านในบ้านจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้เช่นกัน โดยฮ่องกงมีแรงงานกลุ่มนี้อยู่ประมาณ 368,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจากประเทศรายได้ต่ำในเอเชียที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง และมักอยู่ในพื้นที่คับแคบ
อินโดนีเซียระบุว่า มีพลเมืองเสียชีวิตอย่างน้อย 6 คนจากเหตุการณ์นี้ ขณะที่ฟิลิปปินสยืนยันว่ามีพลเมืองของตน 1 คนได้รับบาดเจ็บสาหัส อีก 1 คนได้รับการยืนยันว่าสูญหาย และคาดว่า 28 คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เป็นเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดในฮ่องกงนับตั้งแต่ปี 1948 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 176 คนจากเหตุเพลิงไหม้โกดังสินค้า และทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ตึกเกรนเฟลล์ทาวเวอร์ในกรุงลอนดอน ฝซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 72 คนเมื่อปี 2017
ที่มา: รอยเตอร์