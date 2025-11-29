จีนสั่งห้ามนำเข้าเนื้อหมูจาก 'บาร์เซโลนา' หลังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

จีนประกาศห้ามการนำเข้าเนื้อหมูจากจังหวัดบาร์เซโลนาของสเปน หลังทางการสเปนตรวจพบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ทศวรรษในหมูป่า 2 ตัวที่ตายในพื้นที่ ตามข้อมูลจากเอกสารของสำนักงานศุลกากรจีน
การระบาดของไวรัสซึ่งมีบันทึกครั้งสุดท้ายในสเปนเมื่อปี 1994 เกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามของสเปนในการเข้าหาจีน และแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมเนื้อหมู และหลังจากที่จีนได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าเนื้อหมูจากสหภาพยุโรประหว่างการสอบสวนพฤติกรรมทุ่มตลาด
รายการฐานข้อมูลศุลกากรยังแสดงให้เห็นว่า จีนยังระงับการนำเข้าเนื้อหมูจากโรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นของบริษัท 12 แห่ง รวมถึงผู้ส่งออกรายใหญ่ Costa Food Meat และ Matadero Frigorifico Avinyo
สเปนถือเป็นผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของอียูแซงหน้าเยอรมนี โดยมีมูลค่าการส่งออกเนื้อหมูต่อปีประมาณ 3,500 ล้านยูโร
เอมิลิโอ การ์เซีย เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรสเปน แถลงว่า สเปนเพิ่งลงนามข้อตกลงกับจีน ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตในพื้นที่อื่นๆ ของสเปนจะไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามดังกล่าว ทว่ารัฐบาลสเปนได้ระงับการส่งออกเนื้อหมูทั้งหมดไปยังจีนเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน จนกว่าปักกิ่งจะยืนยันว่าได้บังคับใช้มาตรการเพื่อจำกัดการค้าเฉพาะในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น
เมื่อจีนประกาศว่าได้เริ่มใช้มาตรการแล้ว สเปนจะสามารถกลับมาส่งออกเนื้อหมูจากภูมิภาคที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสได้อีกครั้ง
การ์เซีย กล่าวเสริมว่า ข้อจำกัดและการตรวจสอบพิเศษจะมีผลไปอย่างน้อย 12 เดือน
เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาก็ใช้มาตรการแบ่งเขตพื้นที่กับสเปนเช่นกัน ดังนั้นทั้ง 2 ชาติจะยังคงนำเข้าเนื้อหมูจากภูมิภาคต่างๆ ของสเปน ยกเว้นจังหวัดบาร์เซโลนา ซึ่งมีโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ 14 แห่ง
อย่างไรก็ตาม การ์เซีย กล่าวว่าการส่งออกไปยังเม็กซิโกและญี่ปุ่นจะถูกจำกัด เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศไม่มีข้อตกลงการแบ่งเขตกับสเปน
การ์เซีย ระบุว่า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสำรวจประชากรหมูป่าในพื้นที่ และติดตามการเคลื่อนไหวของพวกมันอย่างใกล้ชิด โดยซากหมูป่าทั้งสองตัวถูกพบ "ในขณะที่ยังสดอยู่" ดังนั้นจึงตรวจพบไวรัสได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
การ์เซียเผยด้วยว่า สเปนส่งออกเนื้อหมูไปยังจีนมากกว่า 540,000 เมตริกตันในปี 2024 โดยมีมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านยูโร
ไวรัสซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่เป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับหมูได้แพร่ระบาดไปทางตะวันตกของยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมเนื้อหมูขนาดใหญ่ของเยอรมนีก็ตกอยู่ในภาวะสั่นคลอนเช่นกัน โดยหลายประเทศได้สั่งแบนเนื้อหมูเยอรมันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขณะที่โครเอเชียก็กำลังพยายามควบคุมการระบาด
ที่มา: รอยเตอร์