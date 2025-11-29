'แอร์บัส' เรียกคืนเครื่องบิน A320 ราว 6,000 ลำเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ ทำสายการบินทั่วโลกอลหม่าน

บริษัท แอร์บัส (Airbus) ค่ายอากาศยานยักษ์ใหญ่ของยุโรป ประกาศในวันศุกร์ (28 พ.ย.) ว่าได้สั่งเรียกคืนเครื่องบินในตระกูล A320 ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายจำนวน 6,000 ลำเพื่อทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โดยเป็นคำสั่งเรียกคืนครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อฝูงบินทั่วโลกมากกว่าครึ่ง และอาจก่อให้เกิดความติดขัดวุ่นวายในช่วงสุดสัปดาห์การเดินทางที่คึกคักที่สุดของปีในสหรัฐฯ รวมถึงต่อสายการบินทั่วโลก
การเรียกคืนครั้งนี้คาดว่าจะเป็นหนึ่งในการเรียกคืนเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดของแอร์บัสในประวัติศาสตร์ 55 ปีของบริษัท และเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ A320 แซงหน้าโบอิ้ง 737 ขึ้นเป็นเครื่องบินรุ่นที่ส่งมอบมากที่สุด
ณ เวลาที่แอร์บัสออกประกาศเรียกคืนถึงผู้ให้บริการเครื่องบินกว่า 350 ราย มีเครื่องบินตระกูล A320 ประมาณ 3,000 ลำที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้า
การแก้ไขส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกลับไปใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย ทว่าต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนที่เครื่องบินจะสามารถบินได้อีกครั้ง นอกเหนือไปจากการนำเครื่องส่งศูนย์ซ่อม ตามประกาศที่แอร์บัสส่งถึงสายการบินต่างๆ
สายการบินจากสหรัฐฯ ไปยังอเมริกาใต้ ยุโรป อินเดีย และนิวซีแลนด์ เตือนว่าการเรียกคืนครั้งนี่อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน
สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องบิน A320 รายใหญ่ที่สุดของโลก ระบุว่า เครื่องบิน A320 ประมาณ 340 ลำ จากทั้งหมด 480 ลำ จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม โดยคาดว่าการซ่อมจะแล้วเสร็จภายในวันเสาร์ (29) โดยแต่ละลำจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ด้านสายการบินอื่นๆ ระบุว่า จะนำเครื่องบินออกจากการให้บริการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซม รวมถึงสายการบิน Lufthansa ของเยอรมนี สายการบิน IndiGo ของอินเดีย และสายการบิน ezJet ของสหราชอาณาจักร
สายการบิน Avianca ของโคลอมเบีย ระบุว่า การเรียกคืนส่งผลกระทบต่อฝูงบินมากกว่า 70% ของบริษัท ส่งผลให้ต้องปิดการจำหน่ายตั๋วสำหรับวันเดินทางจนถึงวันที่ 8 ธ.ค.
ปัจจุบันมีเครื่องบินตระกูล A320 ให้บริการอยู่ประมาณ 11,300 ลำ ซึ่งรวมถึงเครื่องบินรุ่นหลัก A320 จำนวน 6,440 ลำ ซึ่งบินครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987
4 ใน 10 สายการบินใหญ่ที่ใช้เครื่องบินตระกูล A320 มากที่สุดในโลกเป็นสายการบินหลักของสหรัฐฯ ได้แก่ American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue และ United Airlines ขณะที่สายการบินของจีน ยุโรป และอินเดีย ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเครื่องบินรุ่นนี้เช่นกัน
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของเครื่องบินที่ได้รับผลกระทบ การเรียกคืนจะส่งผลให้ต้องหยุดบินชั่วคราว เนื่องจากสายการบินต่างๆ ต้องกลับไปใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศูนย์ซ่อมเครื่องบินต่างๆ เต็มไปด้วยงานซ่อมบำรุงอยู่แล้ว เนื่องจากเครื่องบินแอร์บัสหลายร้อยลำต้องหยุดบินเนื่องจากต้องรอการซ่อมแซมหรือตรวจสอบเครื่องยนต์เป็นเวลานาน นอกจากนี้อุตสาหกรรมนี้ยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกด้วย
“ช่วงเวลานี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ปัญหาเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับเครื่องบินที่มักพบเห็นได้บ่อยที่สุดในช่วงวันหยุด (ของสหรัฐฯ)” ไมค์ สเตนเกล จาก AeroDynamic Advisory กล่าว
แต่เนื่องจากระยะเวลาการซ่อมที่รวดเร็ว เครื่องบินหลายลำจึงสามารถซ่อมแซมได้ระหว่างเที่ยวบินตามกำหนดการ หรือระหว่างการตรวจเช็คข้ามคืน เขากล่าวเสริม
easyJet ของอังกฤษ ระบุว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระดับสูงในอุตสาหกรรมการบินรายหนึ่งกล่าวว่า การจัดลำดับการซ่อมแซมในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง และฝูงบินต่างๆ กำลังเผชิญกับความล่าช้าในการซ่อมบำรุงอยู่แล้ว คาดว่าจะเป็นความท้าทายที่สำคัญ
ร็อบ มอร์ริส นักวิเคราะห์การบิน กล่าวว่า มีคำถามว่าโรงเก็บเครื่องบิน ณ เวลานี้จะมีความจุเพียงพอหรือไม่อย่างไร
แอร์บัส ชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เผยให้เห็นว่าเปลวสุริยะ (solar flares) อาจทำให้ข้อมูลสำคัญต่อการทำงานของระบบควบคุมการบินเสียหาย
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมกล่าวว่า เหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมอย่างไม่คาดคิดนั้นเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของ JetBlue จากเมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ไปยังเมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ซึ่งมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหลายรายหลังจากเครื่องบินสูญเสียระดับความสูงอย่างรุนแรง
เครื่องบิน A320 ลำดังกล่าวต้องลงจอดฉุกเฉินที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา หลังจากเกิดปัญหาในระบบควบคุมการบินและเกิดการสูญเสียระดับความสูงอย่างกะทันหันโดยปราศจากคำสั่ง
สำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกคำสั่งฉุกเฉินเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ (28) โดยกำหนดให้การซ่อมแซมเป็นข้อบังคับ
โฆษกของแอร์บัสประเมินว่า การซ่อมแซมจะส่งผลกระทบต่อเครื่องบินทั้งหมด 6,000 ลำ ซึ่งเป็นการยืนยันรายงานก่อนหน้านี้ของรอยเตอร์ ขณะที่แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมชี้ว่า การหยุดบินชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมของบางสายการบินอาจใช้เวลานานกว่านั้น เนื่องจากเครื่องบินที่ได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ลำอาจต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ด้วย
