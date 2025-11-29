xs
xsm
sm
md
lg

เดือดร้อนกันหมด! 'ทรัมป์' ประกาศงดรับผู้อพยพจาก 'ประเทศโลกที่สาม' เข้าสหรัฐฯ เซ่นเหตุชายอัฟกันยิงกองกำลังป้องกันชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชายชาวอัฟกานิสถานซึ่งถูกกล่าวหาว่ายิงกองกำลังป้องกันชาติสหรัฐฯ 2 นาย จะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (furst-degree murder) จากเหตุโจมตีที่ทำให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งระงับการอพยพจาก "กลุ่มประเทศโลกที่ 3" เข้าสู่สหรัฐอเมริกา

จีนีน ปิร์โร อัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวเมื่อวันศุกร์ (28 พ.ย.) ว่า จะมีการตั้งข้อหาอื่นๆ ต่อ เราะห์มานุลเลาะห์ ลากันวาล (Rahmanullah Lakanwal) วัย 29 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชาติจากรัฐเวสต์เวอร์จิเนียใกล้ๆ ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (26)

ในการโทรศัพท์ช่วงวันขอบคุณพระเจ้ากับทหารสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี (27) ทรัมป์เรียกเหตุการณ์ยิงครั้งนี้ว่าเป็น "การก่อการร้าย" ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยืนยันว่าพวกเขากำลังสอบสวนเหตุการณ์เมื่อวันพุธ (27) ในฐานะคดีก่อการร้าย

"สิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนั้นชัดเจน เป็นการฆาตกรรมโดยเจตนา" ปิร์โร กล่าวในรายการ Fox and Friends ทางช่องฟ็อกซ์นิวส์ "เรากำลังยกระดับข้อหาทำร้ายร่างกายเบื้องต้นเป็นฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน" เธอกล่าว

ซาราห์ เบ็คสตรอม สมาชิกกองกำลังป้องกันชาติวัย 20 ปี เสียชีวิตจากบาดแผลเมื่อวันพฤหัสบดี (27) ขณะที่ แอนดรูว์ วูล์ฟ เพื่อนร่วมงานวัย 24 ปีในหน่วยเดียวกับเธอ ยังอยู่ในอาการขั้นวิกฤต

นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯในปีนี้ ทรัมป์ ได้เพิ่มการจับกุมผู้อพยพผิดกฎหมาย ปราบปรามการข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย และเพิกถอนสถานะทางกฎหมายของผู้คนไปหลายแสนคน และเมื่อค่ำวันพฤหัสบดี (27) ทรัมป์ ก็ได้ยกระดับวาทกรรมข่มขู่ผู้อพยพเข้าเมืองอีกครั้งผ่าน Truth Social

“ผมจะระงับการย้ายถิ่นฐานจากประเทศโลกที่ 3 ทั้งหมดอย่างถาวร เพื่อให้ระบบของสหรัฐฯ สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ เราจะยกเลิกการลงทะเบียนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายหลายล้านครั้งในยุคของไบเดน รวมถึงที่ถูกเซ็นอนุมัติโดยปากกาอัตโนมัติ (autopen) ของ โจ ผู้ง่วงเหงา และจะขับไล่บุคคลที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินสุทธิของสหรัฐฯ” ทรัมป์ กล่าว

หลังจากเข้ารับตำแหน่งในปี 2021 ไบเดนได้ยกเลิกนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มงวดหลายประการของ ทรัมป์ ในสมัยแรก โดยระบุว่านโยบายดังกล่าวกีดกันผู้ที่ต้องการความคุ้มครองด้านมนุษยธรรม และเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ทรัมป์ ไม่ได้ระบุชื่อประเทศใด และเมื่อถูกถามถึงประเทศ "โลกที่สาม" กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ในวันศุกร์ (28) ได้อ้างอิงถึง 19 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกห้ามเดินทางในเดือน มิ.ย.

ก่อนหน้านั้น เจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวว่า ทรัมป์สั่งให้มีการตรวจสอบกรณีผู้ลี้ภัยที่ได้รับอนุมัติภายใต้รัฐบาลไบเดน และกรีนการ์ดที่ออกให้กับพลเมืองจาก 19 ประเทศ ซึ่งรวมถึงอัฟกานิสถาน

ลากันวาลอเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในปี 2021 ผ่านโครงการ Operation Allies Welcome ซึ่งเป็นโครงการอพยพในยุคของไบเดน เพื่อเปิดโอกาสในการตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับชาวอัฟกันหลายพันคนที่ช่วยเหลือสหรัฐฯ ในช่วงสงคราม และเกรงกลัวการตอบโต้จากกลุ่มตอลิบานที่ยึดอำนาจหลังการถอนทหารของสหรัฐฯ

ชาวอัฟกันกว่า 70,000 คนได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐฯ ภายใต้โครงการนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ลากันวาล เคยเป็นสมาชิกหน่วยในอัปกานิสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) และเพิ่งได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในปีนี้ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ ตามข้อมูลในเอกสารของทางการอเมริกัน

เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า ลากันวาล ขับรถมาจากบ้านของเขาในรัฐวอชิงตัน และยิงกองกำลังป้องกันชาติทั้ง 2 นายด้วยปืนลูกโม่ขนาด .357 แม็กนัม ก่อนที่เขาเองจะได้รับบาดเจ็บจากการยิงปะทะกับทหารคนอื่นๆ

เหตุการณ์นี้อาจเป็นโอกาสให้ ทรัมป์ โต้แย้งว่า แม้แต่ช่องทางทางกฎหมายอย่างการขอลี้ภัยก็ยังก่อความเสี่ยงต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้

ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ทรัมป์ ก็เริ่มสั่งให้มีการทบทวนนโยบายคนเข้าเมืองอย่างกว้างขวาง

ลากันวาล อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันกับภรรยาและลูกอีก 5 คน และเมื่อถูกถามว่ามีแผนจะเนรเทศภรรยาและลูกทั้ง 5 คนของผู้ต้องสงสัยที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "เรากำลังดูสถานการณ์ทั้งหมดกับครอบครัวด้วย"

ภาพของ แอนดรูว์ วูล์ฟ และ ซาราห์ เบ็คสตรอม สมาชิกกองกำลังป้องกันชาติสหรัฐฯ ซึ่งถูกยิงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถูกจัดแสดงไว้ข้างๆ รูปภาพของ ราห์มานุลเลาะห์ ลากันวาล ผู้ต้องสงสัยในเหตุยิงดังกล่าว ซึ่งเป็นชาวอัฟกานิสถาน ในวันแถลงข่าวร่วมกับ แคช ปาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ, จีนีน ปิร์โร อัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 พ.ย
หน่วยงานสหประชาชาติได้ร้องขอให้สหรัฐฯยังคงอนุญาตให้ผู้ขอลี้ภัยเดินทางเข้าประเทศต่อไป และให้ได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม

ฟาร์ฮาน ฮัก รองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า "เราคาดหวังให้ทุกประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1953"

เจเรมี ลอว์เรนซ์ โฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวในการแถลงข่าวที่เจนีวาว่า "พวกเขามีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และควรได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม"

จัสมิน ลิเลียน ดิอาบ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน มหาวิทยาลัย Lebanese American University กล่าวว่า การระงับคำร้องขอลี้ภัยของชาวอัฟกานิสถาน หรือการทบทวนคำร้องขอลี้ภัยที่ได้รับอนุมัติใหม่หลายพันฉบับ จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น และบ่อนทำลายบูรณภาพของระบบการย้ายถิ่นฐาน

"แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้จะน่าเศร้า แต่การใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวมาเป็นข้ออ้างจำกัดการเข้าเมืองของคนจำนวนมากนั้นไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการมาถึงของผู้ลี้ภัยกับอัตราการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น” ดิอาบ กล่าวกับรอยเตอร์

ที่มา: รอยเตอร์
เดือดร้อนกันหมด! 'ทรัมป์' ประกาศงดรับผู้อพยพจาก 'ประเทศโลกที่สาม' เข้าสหรัฐฯ เซ่นเหตุชายอัฟกันยิงกองกำลังป้องกันชาติ
ภาพของ แอนดรูว์ วูล์ฟ และ ซาราห์ เบ็คสตรอม สมาชิกกองกำลังป้องกันชาติสหรัฐฯ ซึ่งถูกยิงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถูกจัดแสดงไว้ข้างๆ รูปภาพของ ราห์มานุลเลาะห์ ลากันวาล ผู้ต้องสงสัยในเหตุยิงดังกล่าว ซึ่งเป็นชาวอัฟกานิสถาน ในวันแถลงข่าวร่วมกับ แคช ปาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ, จีนีน ปิร์โร อัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 พ.ย
กำลังโหลดความคิดเห็น