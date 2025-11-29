เดือดร้อนกันหมด! 'ทรัมป์' ประกาศงดรับผู้อพยพจาก 'ประเทศโลกที่สาม' เข้าสหรัฐฯ เซ่นเหตุชายอัฟกันยิงกองกำลังป้องกันชาติ

ชายชาวอัฟกานิสถานซึ่งถูกกล่าวหาว่ายิงกองกำลังป้องกันชาติสหรัฐฯ 2 นาย จะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (furst-degree murder) จากเหตุโจมตีที่ทำให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งระงับการอพยพจาก "กลุ่มประเทศโลกที่ 3" เข้าสู่สหรัฐอเมริกา
จีนีน ปิร์โร อัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวเมื่อวันศุกร์ (28 พ.ย.) ว่า จะมีการตั้งข้อหาอื่นๆ ต่อ เราะห์มานุลเลาะห์ ลากันวาล (Rahmanullah Lakanwal) วัย 29 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชาติจากรัฐเวสต์เวอร์จิเนียใกล้ๆ ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (26)
ในการโทรศัพท์ช่วงวันขอบคุณพระเจ้ากับทหารสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี (27) ทรัมป์เรียกเหตุการณ์ยิงครั้งนี้ว่าเป็น "การก่อการร้าย" ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยืนยันว่าพวกเขากำลังสอบสวนเหตุการณ์เมื่อวันพุธ (27) ในฐานะคดีก่อการร้าย
"สิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนั้นชัดเจน เป็นการฆาตกรรมโดยเจตนา" ปิร์โร กล่าวในรายการ Fox and Friends ทางช่องฟ็อกซ์นิวส์ "เรากำลังยกระดับข้อหาทำร้ายร่างกายเบื้องต้นเป็นฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน" เธอกล่าว
ซาราห์ เบ็คสตรอม สมาชิกกองกำลังป้องกันชาติวัย 20 ปี เสียชีวิตจากบาดแผลเมื่อวันพฤหัสบดี (27) ขณะที่ แอนดรูว์ วูล์ฟ เพื่อนร่วมงานวัย 24 ปีในหน่วยเดียวกับเธอ ยังอยู่ในอาการขั้นวิกฤต
นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯในปีนี้ ทรัมป์ ได้เพิ่มการจับกุมผู้อพยพผิดกฎหมาย ปราบปรามการข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย และเพิกถอนสถานะทางกฎหมายของผู้คนไปหลายแสนคน และเมื่อค่ำวันพฤหัสบดี (27) ทรัมป์ ก็ได้ยกระดับวาทกรรมข่มขู่ผู้อพยพเข้าเมืองอีกครั้งผ่าน Truth Social
“ผมจะระงับการย้ายถิ่นฐานจากประเทศโลกที่ 3 ทั้งหมดอย่างถาวร เพื่อให้ระบบของสหรัฐฯ สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ เราจะยกเลิกการลงทะเบียนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายหลายล้านครั้งในยุคของไบเดน รวมถึงที่ถูกเซ็นอนุมัติโดยปากกาอัตโนมัติ (autopen) ของ โจ ผู้ง่วงเหงา และจะขับไล่บุคคลที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินสุทธิของสหรัฐฯ” ทรัมป์ กล่าว
หลังจากเข้ารับตำแหน่งในปี 2021 ไบเดนได้ยกเลิกนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มงวดหลายประการของ ทรัมป์ ในสมัยแรก โดยระบุว่านโยบายดังกล่าวกีดกันผู้ที่ต้องการความคุ้มครองด้านมนุษยธรรม และเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ทรัมป์ ไม่ได้ระบุชื่อประเทศใด และเมื่อถูกถามถึงประเทศ "โลกที่สาม" กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ในวันศุกร์ (28) ได้อ้างอิงถึง 19 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกห้ามเดินทางในเดือน มิ.ย.
ก่อนหน้านั้น เจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวว่า ทรัมป์สั่งให้มีการตรวจสอบกรณีผู้ลี้ภัยที่ได้รับอนุมัติภายใต้รัฐบาลไบเดน และกรีนการ์ดที่ออกให้กับพลเมืองจาก 19 ประเทศ ซึ่งรวมถึงอัฟกานิสถาน
ลากันวาลอเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในปี 2021 ผ่านโครงการ Operation Allies Welcome ซึ่งเป็นโครงการอพยพในยุคของไบเดน เพื่อเปิดโอกาสในการตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับชาวอัฟกันหลายพันคนที่ช่วยเหลือสหรัฐฯ ในช่วงสงคราม และเกรงกลัวการตอบโต้จากกลุ่มตอลิบานที่ยึดอำนาจหลังการถอนทหารของสหรัฐฯ
ชาวอัฟกันกว่า 70,000 คนได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐฯ ภายใต้โครงการนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ลากันวาล เคยเป็นสมาชิกหน่วยในอัปกานิสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) และเพิ่งได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในปีนี้ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ ตามข้อมูลในเอกสารของทางการอเมริกัน
เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า ลากันวาล ขับรถมาจากบ้านของเขาในรัฐวอชิงตัน และยิงกองกำลังป้องกันชาติทั้ง 2 นายด้วยปืนลูกโม่ขนาด .357 แม็กนัม ก่อนที่เขาเองจะได้รับบาดเจ็บจากการยิงปะทะกับทหารคนอื่นๆ
เหตุการณ์นี้อาจเป็นโอกาสให้ ทรัมป์ โต้แย้งว่า แม้แต่ช่องทางทางกฎหมายอย่างการขอลี้ภัยก็ยังก่อความเสี่ยงต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้
ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ทรัมป์ ก็เริ่มสั่งให้มีการทบทวนนโยบายคนเข้าเมืองอย่างกว้างขวาง
ลากันวาล อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันกับภรรยาและลูกอีก 5 คน และเมื่อถูกถามว่ามีแผนจะเนรเทศภรรยาและลูกทั้ง 5 คนของผู้ต้องสงสัยที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "เรากำลังดูสถานการณ์ทั้งหมดกับครอบครัวด้วย"
หน่วยงานสหประชาชาติได้ร้องขอให้สหรัฐฯยังคงอนุญาตให้ผู้ขอลี้ภัยเดินทางเข้าประเทศต่อไป และให้ได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม
ฟาร์ฮาน ฮัก รองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า "เราคาดหวังให้ทุกประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1953"
เจเรมี ลอว์เรนซ์ โฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวในการแถลงข่าวที่เจนีวาว่า "พวกเขามีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และควรได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม"
จัสมิน ลิเลียน ดิอาบ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน มหาวิทยาลัย Lebanese American University กล่าวว่า การระงับคำร้องขอลี้ภัยของชาวอัฟกานิสถาน หรือการทบทวนคำร้องขอลี้ภัยที่ได้รับอนุมัติใหม่หลายพันฉบับ จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น และบ่อนทำลายบูรณภาพของระบบการย้ายถิ่นฐาน
"แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้จะน่าเศร้า แต่การใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวมาเป็นข้ออ้างจำกัดการเข้าเมืองของคนจำนวนมากนั้นไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการมาถึงของผู้ลี้ภัยกับอัตราการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น” ดิอาบ กล่าวกับรอยเตอร์
ที่มา: รอยเตอร์