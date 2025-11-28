xs
ฮือฮาไม่มีตก! ห้าง Macy’s เพิ่มบอลลูนยักษ์ Labubu ปีนี้ในขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้ากลางแมนแฮตตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอพี/เอเจนซีส์ – อเมริกันชนฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้าอย่างสนุกสนานพร้อมกับสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออีเวนท์พาเหรดห้าง Macy’s ที่มีสีสันใหม่ในการเพิ่มบอลลูนยักษ์ Labubu มาริโอ้ และ Pacman ระหว่างประชาชนทั่วประเทศใช้ช่วงเวลานี้เดินทางเพื่อกลับไปฉลองร่วมกับครอบครัวเปิปไก่งวงอย่างครื้นเครงก่อนออกไปช้อปปิ้งวัน Black Friday

เอพีรายงานวันศุกร์(28 พ.ย)ว่า เป็นการเปิดตัวครั้งของบอลลูนยักษ์ชื่อดังของจีน Labubu พร้อมกับ มาริโอ้ และ Pacman รวมไปถึง Buzz Lightyear สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆและผู้ใหญ่ที่ชม 2 ข้างทางกลางเมืองแมนแฮตตันในงานอีเวนท์สุดดัง ขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าของห้าง Macy’s ในวันพฤหัสบดี(27)ที่ตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐฯ เป็นการจัดงานขบวนพาเหรดประจำปี

เอพีชี้ว่า เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศราว 4 องศาเซลเซียสแต่ผู้ที่เข้าชม 2 ข้างทางดูไม่ค่อยหนาวเท่าใด โดยผู้เชี่ยวชาญอากาศจากสำนักงานบริการอากาศสหรัฐฯ (National Weather Service) ประจำนิวยอร์ก เปิดเผยว่า แต่ทว่าสภาพอากาศช่วงระหว่างการเดินขบวนจะมีลมกระโชก 40 ก.ม/ช.ม – 48 ก.ม/ช.ม ส่งผลทำให้อาจมีความรู้สึกว่าหนาวกว่าปกติ

ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า Pop Mart เปิดตัวบอลลูนยักษ์ Labubu สูง 16 ฟุตภายใต้ธีม “Friendsgiving in Pop City” โดยมี Labubu และเพื่อน Mokoko ตัวสีชมพูร่วมขบวน

อย่างไรก็ตามสื่อผู้ดีชี้ว่า การที่มี Labubu ขนาดยักษ์ปรากฎตัวเหนือเมืองนิวยอร์ก ซิตี สร้างความเห็นต่างหรือเห็นด้วยได้อย่างน่าประหลาด

หนึ่งในผู้ร่วมชมงามพาเหรดแสดงความเห็นบนแพลตฟอร์ม X แสดงความเห็นว่า

“นี่มันอะไรกันทำไมพวกเขาเอาบอลลูน Labubu เข้ามาในงานพาเหรด Macy’s ? ดิฉันจะไม่มีวันอภัยพวกคุณต่อสิ่งนี้?”

ส่วนอีกคนกล่าวว่า “นี่โลกมันเป็นอะไรกันแล้ว?” ส่วนอีกคนเสริมว่า “เมื่อผู้ประกาศพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าของMacy’s ประกาศว่า “ถัดไปจะเป็นการเปิดตัวของ Labubu ทำให้ผมเสียวสันหลังวาบ”

มีอีกหลายคนแสดงความเห็นว่ารู้สึกตกใจกับการมีบอลลูน Labubu เข้าร่วมในขบวนพาเหรดเทศกาลอเมริกันชนที่มีบอลลูนยอดนิยมตามปกติที่เห็นจนชินตาทั้ง สไปเดอร์แมน ปิกาจู

อย่างไรก็ตามมีแฟน Labubu ต่างออกมาแสดงความเห็นว่า บอลลูน Labubu ร่วมขบวนนี้น่ารัก พร้อมกับแชร์ภาพของพวกเขาและเธอขณะกำลังชมขบวนพาเหรดในเมืองแมนแฮตตันอย่างครื้นเครง

เอพีรายงานว่า FAA ออกมาคาดการณ์ว่า เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้จะเป็นหนึ่งในปีที่พลุกพล่านมากที่สุดในรอบ 15 ปี โดยมีเที่ยวบินไม่ต่ำกว่า 360,000 ไฟลท์ระหว่างวันจันทร์(24)ไปจนถึงวันอังคารหน้า(2 ธ.ค) และคาดว่าจะได้เห็นผู้โดยสารกว่า 17.8 ล้านคนผ่านสนามบินอ้างอิงจาก TSA




















































