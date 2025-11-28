สื่อนอกรายงาน “ตำรวจไทย” ขอโทษแพร่ภาพ AI กู้ภัยน้ำท่วมใต้พร้อมปืนเอ็ม16 ขณะยอดดับน้ำท่วม 3 ประเทศรวมไทยเกิน 300

เอเอฟพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ตำรวจตระเวนชายแดนของไทยออกมาขออภัยวันพฤหัสบดี(27 พ.ย.)หลังเผยแพร่ภาพ AI แสดงปฎิบัติการกู้ภัยน้ำท่วมภาคใต้พร้อมอาวุธปืนอัตโนมัติระหว่างมีกระแสมีการยิงปืนใส่อาสาสมัครขี่เจ็ตสกีช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ แต่เอเอฟพีพบเป็นภาพปลอมใช้ AI ของกูเกิลสร้างขึ้น ระหว่างยอดดับน้ำท่วมในไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ล่าสุดเกิน 300
เอเอฟพีรายงานวันศุกร์(28 พ.ย.)ว่า กลายเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อเจ้าหน้าที่ไทยโดนกล่าวหาว่าสร้างหลักฐานเท็จในบางคดีในอดีตแต่ทว่าชาวเน็ตเสียงแตกสำหรับการปลอมล่าสุดโดยมีบางส่วนออกมาประณามการตัดต่อภาพแต่มีอีกหลายคนออกมาตั้งความหวังอยากให้เป็นของจริง
ไทยที่ในเวลานี้เกิดอุทกภัยครั้งมโหฬารที่ทางภาคใต้ของไทยและรัฐบาลวุ่นอยู่กับการให้ความช่วยเหลือโดยมีนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ลงไปดูปฎิบัติการกู้ภัยด้วยตัวเองท่ามกลางอาสาสมัครกู้ภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการบริจาคสิ่งของจำเป็นจากประชาชน
หน่วยตชด.437 สะเดาได้เผยแพร่ภาพปฎิบัติการกู้ภัยออกมาโดยมเป็นภาพกำลังเจ้าหน้าที่ ตชด.ถือปืนมาพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์และโพสต์ลงแฟนเพจของตัวเองหลังมีคลิปรัวปืนใส่กู้ภัยต้องโดดหนีจากเจ็ตสกีลงน้ำทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนในพื้นที่หาดใหญ่ สงขลาอ้างอิงจากสื่อในประเทศและกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ
“ตชด.พร้อมที่จะเข้าโซน 8 วันนี้” โพสต์จากใต้ภาพพร้อมกับอิโมจิรูปหัวเราะ
แต่อย่างไรก็ตาม เอเอฟพี แฟ็คเช็กเกอร์ได้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ AI ชื่อ SynthID ของกูเกิล กลับพบมีลายน้ำดิจิทัลปรากฏบนภาพตำรวจชายแดนไทยถือปืนช่วยน้ำท่วม
เอเอฟพีระบุว่า พบลายน้ำรูปดาวของ Gemini ปรากฏที่ขอบด้านหนึ่งของภาพและบ่งชี้ว่า เป็นภาพที่ถูกสร้างด้วยซอฟท์แวร์ AI ของกูเกิลอย่างชัดเจน
ส่งผลทำให้ ตชด.หน่วยดังกล่าวต้องออกมาขอโทษในวันพฤหัสบดี(27) และได้เผยแพร่ภาพต้นฉบับที่แสดงให้เห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่อยู่ในเรือสวมเสื้อชูชีพสีส้มมากมากว่าที่จะสวมหมวกทหารและเสื้อเกราะ
รวมไปถึงสิ่งของกู้ภัยบรรเทาทุกข์นั้นมีอยู่ในเรือในทั้งภาพต้นฉบับและภาพสร้างจาก AI
เอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลไทยแถลงในวันศุกร์(28)ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้อยู่ที่ 145 คน โดยหาดใหญ่เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนติดอยู่ที่หลังคาเพื่อรอการช่วยออกไปทางเรือ อย่างไรก็ตามในเวลานี้น้ำเริ่มลดระดับแล้วทำให้สามารถมองภาพรวมถึงภัยพิบัติได้ชัดเจนมากขึ้น
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แถลงว่า พวกเขาไม่มีห้องสำหรับเก็บศพที่มีเป็นจำนวนมากและต้องพึ่งรถบรรทุกห้องเย็น
“นี่เป็นภาพจริงก่อนที่จะถูกตัดต่อเป็นภาพ AI” รายงานจากแถลงการณ์หน่วย ตชด.437 สะเดาที่ได้ขออภัยต่อสาธารณะ
และกล่าวว่า “พวกเราต้องขออภัยต่อความเข้าใจผิดใดๆ”
เอเอฟพีรายงานว่า ไม่มีใครโดนลงโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตำรวจตระเวนชายแดนของไทยเปิดเผยกับเอเอฟพีในวันศุกร์(28)
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่หน่วยดังกล่าวที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อกล่าวว่า “พวกเราตัดต่อภาพเพื่อแสดงความพร้อมของพวกเราในการเข้าพื้นที่” และย้ำว่า “ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกู้ภัยน้ำท่วมถือปืน”
การตัดต่อภาพยังคงเกิดขึ้นถึงแม้ศูนย์ต่อต้านข่าวเฟdนิวส์ของรัฐบาลไทยก่อนหน้าได้ออกมาคำเตือนบนเฟซบุ๊กมีใจความว่า “อย่าได้เผยแพร่ภาพ AI เพื่อทำให้ประชาชนสำคัญผิดและกลายเป็นอุปสรรคต่อความพยายามกู้ภัย”
นักท่องเน็ตวิจารณ์การใช้ AI โดยหนึ่งในนั้นกล่าวว่า “อย่าทำอย่างนี้อีก คุณต้องเข้าใจความสำคัญของการสื่อสารระหว่างวิกฤต”
ขณะที่บางคนออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทำภาพนั้นให้เป็นความจริงขึ้นมาโดย มีคนหนึ่งกล่าวว่า “จากหัวใจของคนพื้นที่ในหาดใหญ่ ..นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ”
เอเอฟพีรายงานว่า ยอดเสียชีวิตรวมของ 3 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในวันศุกร์อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 300 คน ซึ่งไทยมีผู้เสียชีวิต 145 คน ส่วนที่อินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่บนเกาะสุมาตราเปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินถล่มสัปดาห์นี้ไม่ต่ำกว่า 174 คน อีกเกือบ 80 คนสูญหาย ในขณะที่มาเลเซียมีผู้เสียชีวิต 2 คนจากน้ำท่วมที่รัฐปะลิส (Perlis) ที่ติดจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาของไทย