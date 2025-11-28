ยอดดับไฟไหม้ตึกระฟ้าฮ่องกงพุ่งเฉียด 100 ราย ด้านตำรวจชี้เบาะแสเชื่อสาเหตุเพลิงไหม้อาจมาจาก “นั่งร้านไม้ไผ่-วัสดุโฟม” รอบตึก

เอเจนซีส์ – ยอดตัวเลขเสียชีวิตไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกงล่าสุดเช้ามืดวันนี้(28 พ.ย)มาแตะ 94 ราย บาดเจ็บ 76 คนรวมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮ่องกงอีก 11 นาย กลายเป็นโศกนาฎกรรมไฟไหม้ครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปี เชื่อสาเหตุมาจากนั่งร้านไม้ไผ่-โฟมปรับปรุงอาคารซ้ำรอยไฟไหม้ตึก Grenfell Tower เมื่อปี 2017 ที่กรุงลอนดอนเสียชีวิต 72 ราย
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(27 พ.ย)ว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮ่องกงแถลงว่า ไฟไหม้ที่กลุ่มตึกสูงฮ่องกง 4 ตึกจากทั้งหมด 8 ตึกนั้นไฟดับแล้วส่วนอีก 3 ตึกไฟไหม้อยู่ในการควบคุมและอีก 1 ตึกที่เหลือไม่ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮ่องกงยังคงต่อสู้เพื่อพยายามที่จะไปให้ถึงผู้เคราะห์ร้ายที่อาจยังคงติดอยู่ในชั้นบนตึกการเคหะฮ่องกงสูง 31 ชั้น “หว่องฝุกคอร์ต” (Wang Fuk complex) ในวันพฤหัสบดี(27) เนื่องมาจากความร้อนสูงและหมอกควันหนามาจากไฟไหม้ และในช่วงดึกของวันสามารถช่วยเหยื่อที่ติดอยู่และมีชีวิตออกมาได้สำเร็จจากขั้นบันไดชั้น 16 ของอาคารหนึ่งในทั้งหมดที่เกิดเหตุ อ้างอิงการรายงานจากหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์
ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่านั่งร้านที่ไม้ไผ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงและอุปกรณ์โฟมที่ใช้ระหว่างการปรับปรุงอาคารอาจอยู่เบื้องหลังสาเหตุเปลวไฟที่สามารถลุกลามไปทั่วได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ว่าการเกาะฮ่องกง จอห์น ลี (John Lee) แถลงเมื่อช่วงต้นของวันพฤหัสบดี(27)ว่า ยังคงมีผู้สูญหายอยู่อีก 279 คนแต่ทว่าหลังจากนั้นดับเพลิงฮ่องกงแถลงว่าสามารถติดต่อบางส่วนได้แล้ว
ตึกการเคหะฮ่องกงสูง 31 ชั้น “หว่องฝุกคอร์ต” ในเขตไท่โป(Tai Po) มีอยู่ทั้งหมด 8 ตึกรวม 2,000 ห้องมีผู้อาศัย 4,800 คน โดยอาคารการเคหะฮ่องกงอยู่ระหว่างการปรับปรุงในช่วงเกิดเหตุ
ตำรวจเปิดเผยว่า กลุ่มตึกสูงที่เกิดเหตุถูกห่อหุ้มด้วยแผ่นตาข่ายและพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอัคคีภัย และพบว่ามีหน้าต่างบางส่วนของตึกที่ไม่โดนไฟไหม้ถูกปิดด้วยวัสดุโฟมที่บริษัทก่อสร้างนำมาติดตั้งระหว่างการทำงานปรับปรุงอาคาร
เดอะการ์เดียนรายงานว่า เชื่อว่าไฟไหม้น่าจะลามออกไปทั่วนั่งร้านไม้ไผ่ที่อยู่รอบตัวตึกสูงและบวกกับลมแรงที่เป็นปัจจัยเสริม ซึ่งนั่งร้านไม้ไผ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงมานานและยังคงใช้งานอยู่ทั่วเกาะถึงแม้รัฐบาลเกาะฮ่องกงจะเคยกล่าวว่า จะพยายามห้ามใช้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นหลัก
แฮร์รี เจิ้ง (Harry Cheung) วัย 66 ปีอาศัยอยู่ที่อาคารบล็อก 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอาคารการเคหะมานานกว่า 40 ปีให้สัมภาษณ์ว่า เขาได้ยินเสียงดังมากเมื่อเวลา 14.45 น. ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะเห็นไฟลุกที่บล็อกใกล้เคียง
“ผมไม่รู้เลยว่าผมต้องรู้สึกอย่างไรในเวลานี้”
และกล่าวต่อว่า “ผมแค่กำลังคิดเกี่ยวกับว่าผมจะนอนที่ไหนในคืนนี้เพราะผมคงไม่สามารถกลับบ้านได้”
ไฟไหม้ครั้งร้ายแรงวันพุธ(26)ที่ฮ่องกงทำให้มีการเปรียบเทียบไปถึงเหตุไฟไหม้ตึก Grenfell Tower ในกรุงลอนดอนเมื่อปี 2017 คร่าชีวิตไป 72 คน โดยมีสาเหตุที่คล้ายกันมาจากอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอยู่ด้านนอกเป็นวัตถุสามารถติดไฟได้และเกิดมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลอังกฤษในการกำกับรวมไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างแดนผู้ดี