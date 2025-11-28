อย่างเนียน!ชายอิตาลีปลอมตัวเป็นแม่ที่ตายแล้ว รับเงินบำนาญปีละ2ล้านบาทมานานกว่า3ปี

ชายชาวอิตาลีวัย 57 ปี ปลอมตัวเป็นมารดา แอบอ้างตัวเป็นผู้เป็นแม่ที่เสียชีวิตมานานกว่า 3 ปี เพื่อรับเงินบำนาญกว่าปีละ 2 ล้านบาท สุดท้ายความลับแตก เจ้าหน้าที่สังเกตรูปพรรณสัณฐานไม่ตรงกัน จนนำมาซึ่งการจับกุมบุคคลรายดังกล่าว
บุคคลรายดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยชื่อ เป็นบุตรชายของนางกราเซียลลา ดัลล์โอกลิโอ ผู้ซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อปี 2022 ด้วยวัย 82 ปี ในหมู่บ้านบอร์โก เวอร์จิลิโอ ในแคว้นลอมบาดี ของอิตาลี โฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยกับซีเอ็นเอ็นในวันอังคาร(25พ.ย.)
ตำรวจเปิดเผยว่าชายคนนี้ เป็นอดีตพยาบาล แต่ปัจจุบันตกงาน ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้เป็นแม่ และแอบอ้างรับเงินบำนาญเรื่อยๆมา แม้กระทั่งตอนที่บัตรประจำตัวประชาชนของเธอหมดอายุลง เขาแต่งหน้าแต่งตา สวมวิกและใส่ชุดปลอมตัวเป็นแม่ เพื่อต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนของเธอ
อย่างไรก็ตาม พวกพนักงานที่ดูแลด้านกระบวนการยื่นคำร้อง สังเกตพบและสงสัยว่ามีความผิดปกติบางอย่าง จึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเรื่องความผิดปกติของนางดัลล์โอกลิโอ ต่อไปยังสำนักงานเทศบาลอีกที
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณลาดจอดรถ พบชายคนหนึ่งขับรถมายังสำนักงานเทศบาล แต่งตัวเหมือนกับนางดัลล์โอกลิโอ แม้ความจริงคือเธอไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ต่อมาเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังที่อยู่ของบ้านของหญิงชรารายนี้ และพบร่างมัมมี่ของเธอถูกเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า ห่อไว้ในถุงนอนอย่างดี
สุดท้ายแล้ว ชายคนนี้ถูกกล่าวหาปกปิดซ่อนเร้นศพ ฉ้อโกงรัฐ แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและปลอมเอกสารราชการ
ว่ากันว่า เขาใช้กระบอกฉีดยาดูดของเหลวออกจากร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นแม่ เพื่อป้องกันศพเน่าเปื่อย
เวลานี้มีคำสั่งให้ชันสูตรศพเพื่อหาข้อสรุปว่าเธอเสียชีวิตอย่างไร ขณะที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกคุมตัวอยู่ในคุกท้องถิ่น ระหว่างที่อัยการรอผลการชันสูตร
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น/เอเจนซี)