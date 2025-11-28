รับความจริงไม่ได้!เขมรโวยฮิวแมนไรท์วอตช์'รายงานเท็จ' หาว่าแรงงานกลับจากไทยหลายแสนคนใกล้อดตาย

กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งแกร้าวต่อรายงานของฮิวแมนไรท์วอตช์ เกี่ยวกับสถานการณ์อันยากลำบากของแรงงานหลายแสนคนที่กลับจากไทย เรียกผลการค้นพบขององค์กรแห่งนี้ว่า "เป็นเท็จ ไม่มีความเป็นมืออาชีพและไร้หลักฐาน"
รายงานของลุ่มสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอตช์ ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร(25พ.ย.) ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวในการสนับสนุนแรงงานหลายแสนคนที่เดินทางกลับจากไทย สืบเนื่องจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนเมื่อช่วงกลางปี จำนวนมากในนั้นเป็นหนี้ไมโครไฟแนนซ์( หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินรายย่อย) และอยู่ในภาวะขัดสนอย่างหนัก
ในถ้อยแถลงของกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา ระบุว่ารายงานของฮิวแมนไรท์วอตช์ บิดเบือนความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากต่างแดน และก่อความเข้าใจผิดๆด้วยเจตนาร้าย
เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างว่านับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน แรงงานที่เดินทางกลับมาตุภูมิ ได้รับความช่วยเหลือต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการเข้าถึงศูนย์รับรอง มีบริการขนส่งพากลับจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนฟรี ช่วยแบกข้าวของ มอบน้ำดื่มและขนมขบเคี้ยว รวมไปถึงอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและประสานงานกับสถาบันการเงินรายย่อยทั้งหลาย ขอให้เลื่อนการชำระหนี้
รัฐมนตรีว่ารายนี้เน้นย้ำว่าทางกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา ได้ริเริ่มโครงการต่างๆอย่างเช่นการรณรงค์ "เขมรช่วยเขมรหางาน" เปิดสายด่วนและเปิดช่องทางการติดต่อบนเทเลแกรม รวมถึงมีการจัดนิทรรศการจ้างงาน ตามชุมชนต่างๆที่มีผู้เดินทางกลับจากต่างแดน พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่บอกว่าได้มีการจัดนิทรรศการจ้างงานไปแล้ว 577 ครั้ง เช่นเดียวกับโครงการฝึกอาชีพต่างๆนานา ผลก็คือมีแรงงานมากกว่า 280,000 คน ที่ได้งานทำในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ และยังมีตำแหน่งว่างอีกราวๆ 80,000 อัตรา
ซุน เมซา โฆษกกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา โวยวายผลการค้นพบของฮิวแมนไรท์วอตช์ ว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์และไม่อาจยอมรับได้ โต้แย้งว่ารายงานดังกล่าวพึ่งพิงเพียงคำสัมภาษณ์ของแรงงานแค่ 56 คน แต่อ้างว่ามันเป็นตัวแทนประสบการณ์ของแรงงานมากกว่า 90,000 คน
เขาให้คำจำกัดความผลการค้นพบดังกล่าวว่า "เป็นการเมืองล้วนๆ" และเรียกร้องฮิวแมนไรท์วอตช์ มอบข้อมูลของพวกผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อที่ทางกระทรวงฯจะได้ติดต่อไป เสนอมอบความช่วยเหลือหางานให้คนเหล่านั้น
(ที่มา:เคพีที)