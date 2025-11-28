ผลจากทะเลาะไทย!กัมพูชากระอักIMFเตือนศก.เสี่ยงหดตัว หั่นจีดีพีปีนี้จะโตแค่4.8%และเหลือ4%ปีหน้า

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาสำหรับปี 2025 จากระดับ 6.2% เหลือ 4.8% และเหลือ 4% สำหรับปี 2026 อ้างอิงผลกระทบทางลบจากความตึงเครียดชายแดน นักท่องเที่ยวขาเข้าลดลงและกิจกรรมที่ซบเซาในภาคการเงิน
ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ไอเอ็มเอฟเน้นว่าเศรษฐกิจของกัมพูชายังคงเร่งเครื่องในปี 2024 และการเติบโตแตะระดับ 6% ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกภาคสิ่งทอและการเกษตรและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แนวโน้มดังกล่าวยังคงสานต่อจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 ทำให้ช่วงนั้นมีการประมาณการว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะขยายตัวถึง6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
อย่างไรก็ตามเรื่องช็อคที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน ทั้งประเด็นพิพาททางการค้า, ความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทยและการเติบโตของสินเชื่อที่ซบเซา เผยให้เห็นความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ และสัญญาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจกำลังปรากฏขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2025
รายงานล่าสุดของไอเอ็มเอฟ คาดหมายว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะขยายตัวในอัตราที่ลดลง เหลือ 4.8% ในปี 2025 และดำดิ่งลงไปมากกว่านั้นเหลือ 4% ในปี 2026 การปรับเปลี่ยนตัวเลขประมาณการณ์ดังกล่าว เป็นผลสะท้อนจากการสูญเสียเงินที่แรงงานส่งกลับประเทศและภาวะถดถอยด้านการท่องเที่ยว ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นตัวถ่วงอุปสงค์ภายในประเทศ ขณะที่มาตรการรีดภาษีจะส่งผลให้รายได้จากการส่งออกลดลง
รายงานระบุว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่โหมกระพือขึ้นรอบใหม่อาจบ่อยทำลายความเชื่อมั่น ก่อผลกระทบไม่พึงประสงค์หนักหน่วงขึ้นต่ออุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงเสถียรภาพของภาคการท่องเที่ยวและภาคการเงิน พร้อมบอกว่าหนี้ภาคเอกชนระดับสูง หนี้เสีย(เอ็นพีแอล)ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความอ่อนแอด้านธรรมาภิบาล อาจซ้ำเติมความเสี่ยงต่างๆที่มีต่อเสถียรภาพทางการเงิน
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)