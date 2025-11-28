ระทึก! ทรัมป์โวยหลัง “ผู้ลี้ภัยอัฟกัน” เคยทำงานให้ CIA บินเข้าสู่อเมริกาหลังคาบูลแตกสมัยไบเดน ขับรถข้ามประเทศ "บุกยิง 2 เนชันแนลการ์ด" ใกล้ทำเนียบขาว

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งให้รัฐบาลกลางสหรัฐฯทำการตรวจสอบชาวอัฟกันทุกคนที่บินเข้าสหรัฐฯสมัยอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน หลังพบมือปืนยิงทหารเนชันแนลการ์ดเป็นผู้ลี้ภัยอัฟกันอดีตผบ.หน่วยรบพิเศษอัฟกันเคยทำงานให้ CIA ในอัฟกานิสถาน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(27 พ.)ว่า กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯแถลงเหตุมือปืนบุกยิงเนชันแนลการ์ด 2 นายห่างออกไปไม่กี่หลาจากทำเนียบเมื่อเวลา 14.15 น.ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ของวันพุธ(26)เป็นผู้ลี้ภัยอัฟกัน ราห์มานูลลาห์ ลาคานวาล (Rahmanullah Lakanwal)วัย 29 ปีที่อพยพเข้าสหรัฐฯภายใต้โครงการ Operation Allies Welcome ของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน หลังกรุงคาบูลแตกกองกำลังนาโตและสหรัฐฯถอนกำลังกลับทั้งหมดเมื่อปี 2021
ทหารเนชันแนลการ์ด 2 นายที่โดนยิงอยู่ในขั้นสาหัส
เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า อัยการสหรัฐฯ เจนนีน เพียโร(Jeanine Pirro) เปิดเผยว่า อดีตผบ.หน่วยรบพิเศษอัฟกานิสถานคนนี้ขับรถออกจากบ้านที่รัฐวอชิงตันข้ามประเทศมาจนถึงกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อบุกยิงทหารเนชันแนลการ์ดด้วยอาวุธปืนลูกโม่สมิธแอนด์เวสสัน .357 (.357 Smith & Wesson revolver)
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ ฉุนจัดเรียกเหตุที่เกิดขึ้นว่าเป็น “การก่อการร้าย” พร้อมเสริมว่า “พวกเราต้องตรวจสอบต่างชาติทุกคนที่เข้าสู่ประเทศของพวกเราจากอัฟกานิสถานภายใต้ไบเดน”
และไม่นานหลังคำสั่งทรัมป์ออกมา สำนักงานบริการการเข้าเมืองสหรัฐฯ USCIS (US Citizenship and Immigration Services) แถลงว่า ทางสำนักงานจะยุติการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติอัฟกันอย่างไม่มีกำหนด
และในเวลานี้ ราห์มานูลลาห์ ลาคานวาล อยู่ในเรือนจำ เขาได้รับบาดเจ็บหลังถูกยิงแต่เชื่อว่าไม่ถึงแก่ชีวิตอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อให้ข้อมูลกับเอพี
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมถึงมือปืนว่า เขาทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กองกำลังสหรัฐฯในอัฟกานิสถาน โดยทั้งสองถูกยิงในลักษณะประชิดที่หนึ่งในนั้นมีรายงานว่ายิงที่ศีรษะ โดยภาพที่เปิดเผยเป็นครั้งแรก มือปืนวัย 29 ปีได้รับบาดเจ็บจากการดวลยิงกับเจ้าหน้าที่ก่อนโดนจับ
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า บัตรประจำตัวของเขาระบุว่าเป็นผู้บัญชาการของหน่วย 01 ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษฝังตัวภายในกองกำลังความมั่นคงแห่งชาติอัฟกานิสถาน NDS (National Directorate of Security)ของอดีตรัฐบาลอัฟกานิสถานของอดีตประธานาธิบดีอัชราฟ กานี (Ashraf Ghani) ซึ่งหน่วยนี้เป็นหนึ่งใน 4 หน่วยโจมตีร่วมกับ CIA ของสหรัฐฯ
ราห์มานูลลาห์ ลาคานวาล ยังทำงานใกล้ชิดกับกองกำลังทหารอเมริกันและกองกำลังนาโตแต่ตัวเองอาศัยในโคสต์(Khost)ใกล้พรมแดนติดปากีสถาน
อดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษอัฟกันอพยพมาอเมริกาพร้อมครอบครัวและลูกหลังกรุงคาบูลแตกภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน และเดินทางมาถึงรัฐวอชิงตันเมื่อวันที่ 8 ก.ย ปี 2021
และเขาเพิ่งได้รับสถานะผู้ลี้ภัยและใบอนุญาตทำงานในรัฐบาลทรัมป์ 2 เมื่อเมษายนปี 2025 เดลีเทลกราฟชี้ว่า ส่วนใหญ่ของพลเมืองอัฟกัน 190,000 คนที่เดินทางมาสหรัฐฯภายใต้โครงการ Operation Allies Welcome นั้นจะได้รับอนุญาตให้อาศัยในอเมริกานาน 2 ปี
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจที่ยังไม่ชัดเจน และกำลังตรวจสอบว่าลาคานวาลนั้นติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงนอกประเทศหรือไม่