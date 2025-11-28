เอเจนซีส์ – กระทรวงต่างประเทศรัสเซียอ้างล่าสุด กล่าวหาสหรัฐฯกำลังจัดหาทหารรับจ้างต่างชาติในฟิลิปปินส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีฐานกำลังทหารอเมริกันตั้งอยู่ โดยใช้สถานทูตเยอรมันบังหน้าเพื่อส่งเข้าไปร่วมหน่วยทหารนานาชาติของเคียฟเพื่อสู้รบกับรัสเซีย ด้านบุตรสาวอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ จาคอบ ซูมา โดนข้อกล่าวหาส่งพลเมืองแอฟริกาใต้เข้ารัสเซียเพื่อรบให้เครมลิน
TASS ของรัสเซียรายงานวันพฤหัสบดี(27 พ.ย)ว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย มาเรีย ซาคาโรวา (Maria Zakharova) ออกแถลงการณ์อ้างว่า สหรัฐฯกำลังหาทหารรับจ้างต่างชาติส่งเข้ามารบในยูเครนเพื่อช่วยประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี โดยใช้สถานทูตเยอรมันบังหน้าเป็นที่รับสมัครจัดหา
“อ้างอิงจากข้อมูลที่เข้ามา ตัวแทนสหรัฐฯได้เริ่มแคมเปญในฟิลิปปินส์เพื่อรับสมัครพลเมืองในพื้นที่ร่วมสู้รบกับกองทัพยูเครน โดยบริษัท RMS International สัญชาติสหรัฐฯที่มีฐานตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดากำลังเปิดรับสมัครคนที่สนใจโดยที่จะให้ความสำคัญไปบุคคลที่มีภูมิหลังทางด้านความมั่นคงทั้ง ตำรวจ หรืออดีตเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงฟิลิปปินส์อื่นๆหรือ อดีตทหารฟิลิปปินส์”
และยังเปิดเผยต่อว่า ชาวฟิลิปปินส์ที่ได้ตกลงเซ็นสัญญาจะได้รับวีซ่าทำงานเชงเก้นที่สถานทูตเยอรมันในกรุงมะนิลา
“สถานทูตเยอรมันในกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ออกวีซ่าเชงเก้นให้ต่อลูกจ้างตามสัญญาที่จะเข้าร่วมในความขัดแย้งทางการนทหารในฝ่ายของรัฐบาลก่อการร้าย(รัฐบาลยูเครน)ในกรุงเคียฟ”
โฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียยังเปิดเผยต่อว่า ผู้ว่าจ้างที่ระบุเป็นบรรดาบริษัทเอกชนด้านความมั่นคงที่มีฐานอยู่ในกรุงเบอร์ลิน และยังเปิดเผยว่าเมื่อชาวฟิลิปปินส์ที่ผ่านการคัดเลือกเดินทางมาถึงเยอรมันแล้วคนเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรป เป็นต้นว่า โปแลนด์และต่อไปยังยูเครน โดยที่ไม่มีหลักประกันว่า คนเหล่านั้นจะถูกส่งไปที่ไหนต่อ โดยที่ไม่ยอมอธิบายต่อ
ซาคาโรวาแถลงอ้างอย่างเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างในการปฎิบัติว่า ในเวลาเดียวกันพลเมืองรัสเซียในที่ทำการทูตชาติยุโรปมักจะถูกรังแกและแสดงความหยาบคายใส่เมื่อคนเหล่านั้นเดินทางไปที่สถานทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อขอแค่วีซ่าเข้าประเทศด้วยจุดประสงค์สันติ ไปเยือนพิพิธภัณฑ์ โรงละคร หรือชอปปิ้ง หรือการท่องเที่ยว การผ่อนคลาย หรือการเยี่ยมเยียนเพื่อนและญาติ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีข่าวอื้อฉาวล่าสุดว่า ลูกสาวอดีตผู้นำแอฟริกาใต้แอบส่งทหารรับจ้างจากประเทศแดนกาฬทวีปเข้ารัสเซียเพื่อร่วมรบช่วยกองทัพปูตินในสงครามยูเครน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(25)ก่อนหน้าว่า ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า Duduzile Zuma-Sambudla หนึ่งในบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ จาคอบ ซูมา ได้ส่งกลุ่มชายพลเมืองแอฟริกาใต้ไปรบในยูเครนโดยบอกกับคนเหล่านั้นว่า พวกเขาเดินทางเข้ารัสเซียสำหรับคอร์สฝึกทหารพราน สื่ออังกฤษชี้ว่าในเวลานี้พลเมืองแอฟริกาใต้ 17 คนยังคงติดอยู่ที่แนวหน้าของสงครามในยูเครน