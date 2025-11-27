จักรวาลฉาวอีก! เม็กซิโกสอบสวน 'ราอูล โรชา' ประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์สข้อหา 'ค้ายาเสพติด-อาวุธ'

สำนักงานอัยการสูงสุดเม็กซิโกเผยวานนี้ (26 พ.ย.) ว่า เม็กซิโกกำลังสอบสวนประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe) ในข้อหาค้ายาเสพติด อาวุธ รวมถึงการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง ในความเคลื่อนไหวที่เพิ่มความอื้อฉาวให้กับเวทีประกวดนางงามระดับโลกแห่งนี้
สำนักงานอัยการสูงสุดเม็กซิโกแถลงว่า ได้มีการออกหมายจับจำนวน13 หมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน โดยไม่ระบุรายชื่อบุคคลเป้าหมาย
ขณะเดียวกัน สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ราอูล โรชา (Raul Rocha) ประธานมิสยูนิเวิร์สชาวเม็กซิโก ซึ่งเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส ได้ถูกออกหมายจับด้วย
สำนักงานอัยการสูงสุดเผยรายละเอียดของการสอบสวนซึ่งระบุว่าย้อนหลังไปถึงปี 2024 โดยเรียก โรชา ว่า "ราอูล อาร์" (Raul R.) ตามธรรมเนียมปฏิบัติในเม็กซิโก พร้อมระบุว่าจะประกาศข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเขาในภายหลัง
โรชา ยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ที่ส่งไปยังบัญชีอินสตาแกรมของเขา ขณะที่องค์กรมิสยูนิเวิร์สก็ยังไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์
ฟาติมา บอช นางงามชาวเม็กซิโก คว้าชัยในการประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้ที่ประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (21)
ระหว่างการประกวดก่อนหน้านี้ บอชได้นำผู้เข้าประกวด "วอล์กเอาท์" เพื่อประท้วงที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวด ตำหนิเธอว่า "โง่" ซึ่งต่อมา ณวัฒน์ ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้พูดคำนี้ และยืนยันว่าตนเองถูกเข้าใจผิด
บอช ได้รับการสนับสนุนจาก คลอเดีย เชนบาม ประธานาธิบดีเม็กซิโก ซึ่งเรียกเธอว่า "แบบอย่างของการที่ผู้หญิงอย่างเราควรแสดงออก"
โรชา ได้ซื้อหุ้น 50% ขององค์กรมิสยูนิเวิร์สผ่านบริษัท Legacy Holding Group USA ในปี 2024 จาก JKN Global Group
ที่มา: รอยเตอร์