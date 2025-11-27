ผลสำรวจเผย! ชาวอเมริกันเห็นอกเห็นใจอิสราเอล 'ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์' ราว 40% มองว่าการกระทำของ IDF ในกาซาเข้าข่าย 'ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์'

ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเผย ระดับความเห็นอกเห็นใจที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ มีต่ออิสราเอลลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเกือบ 40% เชื่อว่า การกระทำของกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ในฉนวนกาซาเข้าข่ายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ผลสำรวจล่าสุดของ Big Data Poll (BDP) พบว่า ความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยผู้จัดทำโพลได้สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ 2,005 คน พบว่า 29.1% ระบุว่าพวกเขาสนับสนุนอิสราเอล ขณะที่ 21.4% ระบุว่าพวกเขาสนับสนุนปาเลสไตน์
ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 30% ระบุว่า พวกเขาไม่เห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้ง ซึ่ง BDP ตีความว่าเป็น "สัญญาณที่ชัดเจนถึงความเบื่อหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์"
“กลุ่มประชากรที่โดดเด่นเพียงกลุ่มเดียวที่ยังคงเห็นอกเห็นใจอิสราเอลมากที่สุดคือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพรรครีพับลิกันที่มีอายุมากกว่า 50 ปี” ริช บาริส ผู้อำนวยการ BDP กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (23)
ตามข้อมูลของ BDP ความเห็นอกเห็นใจต่ออิสราเอลเคยพุ่งสูงถึง 54% หลังจากการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 ซึ่งคร่าชีวิตชาวอิสราเอลไปราว 1,200 คน และกระตุ้นให้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดและบุกกาซาทางภาคพื้นดิน
อย่างไก็ตาม ระดับการสนับสนุนอิสราเอลลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตในกาซาเพิ่มสูงขึ้น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซาระบุว่า มีชาวปาเลสไตน์เกือบ 70,000 คนเสียชีวิตในกาซานับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2023
ผลสำรวจของ BDP พบว่า เกือบ 40% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการกระทำของอิสราเอลเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ขณะที่เกือบ 30% กล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการประเมินนี้
หลังการหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนที่แล้ว ฮามาสได้ส่งตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังมีชีวิตอยู่คนสุดท้ายที่ถูกจับไประหว่างการโจมตีในปี 2023 กลับคืน เพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์
ที่มา: RT