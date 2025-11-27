รัฐดีแต่สร้างภาพ!ฮิวแมนไรท์ฯแฉแรงงานเขมรกลับจากไทย หลายแสนคนกำลังอดตายและเป็นหนี้หัวโต

รัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวในการสนับสนุนแรงงานหลายแสนคนที่เดินทางกลับจากไทย สืบเนื่องจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนเมื่อช่วงกลางปี จำนวนมากในนั้นเป็นหนี้ไมโครไฟแนนซ์( หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินรายย่อย) และอยู่ในภาวะขัดสนอย่างหนัก ตามรายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอตช์ ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร(25พ.ย.)
แม้กระทั่งก่อนความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 28 มิถุนายน เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ยุให้แรงงานเขมรที่ทำงานในประเทศไทย เดินทางกลับบ้าน สืบเนื่องจากความตึงเครียดที่พุ่งสูง และมีแรงงานกว่า 900,000 คนที่ทำตามนั้น รัฐบาลรับปากว่าจะหางานและให้การสนับสนุนอื่นๆ แต่ที่ผ่านมา ไม่มีการทำตามสัญญาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้คนจำนวนมากอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ต้องใช้หนี้ไมโครไฟแนนซ์ ที่พวกเขากู้ไปในช่วงก่อนหางานทำในไทย
รายงานของฮิวแมนไรท์วอตช์แนะนำรัฐบาลกัมพูชา ควรช่วยเหลือแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย ให้ได้งานในกัมพูชาและใช้มาตรการต่างๆในการบรรเทาหนี้อย่างเป็นรูปธรรมแก่แรงงานเหล่านี้ รวมถึงชาวกัมพูชาคนอื่นๆ
"รัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ที่พวกเจ้าหน้าที่ยุให้พวกเขากลับจากไทย สืบเนื่องจากการเลือกปฏิบัติและความเป็นปรปักษ์เมื่อเร็วๆนี้" ไบรโอนี เลา รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอตช์ระบุ "รัฐบาลควรรับประกันว่าสถาบันไมโครไฟแนนซ์นักล่าทั้งหลายจะไม่ถาโถมแรงกดดันอย่างไม่เหมาะสมกับแรงงานที่เดินทางกลับมาและชาวกัมพูชาคนอื่นๆ ที่กำลังดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัว"
ข้อมูลของทางฮิวแมนไรท์วอตช์ ได้มาจากการสัมภาษณ์อดีตแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน 56 คน ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย ที่เดินทางกลับจากไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน
ฮิวแมนไรท์วอตช์ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวมานาน ในการรับประกันสิทธิความเท่าเทียมในด้านมาตรฐานการดำรงชีพ การศึกษาและสาธารณสุข บีบให้ครอบครัวจำนวนมากต้องกู้หนี้ยืมสินไมโครไฟแนนซ์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากความเป็นปรปักษ์กับไทย และการที่รัฐบาลกัมพูชาไม่ทำตามคำสัญญาณที่เคยรับปากจะสนับสนุน ทำให้แรงงานเหล่านั้นต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหนาสากรรจ์มากขึ้นไปอีก
ครั้งที่ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เรียกร้องให้แรงงานกัมพูชาทั้งหมดที่อยู่ในไทยเดินทางกลับประเทศ หลีกเลี่ยงการถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมในไทย เขาเรียกมันว่าเป็นความเสี่ยง "ที่แท้จริงและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้" จากนั้นนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ลูกชายของเขา ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกแก่แรงงานที่เดินทางกลับ ในขณะที่กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ รับปากว่ามีงานกว่า 70,000 อัตรารองรับแรงงานเหล่านั้น ส่วนกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ระบุพร้อมมอบ"แพ็คเกจช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางสังคม ที่มีเป้าหมายส่งเสริมวิถีชีวิตประจำวันของคนเหล่านี้"
แรงงานบอกกับฮิวแมนไรท์วอตช์ ว่าพวกเขาเดินทางกลับจากกัมพูชาเพราะถูกเลือกปฏิบัติและตามราวีในไทย เช่นเดียวกับคำสัญญาของรัฐบาลในการจ้างงานและความช่วยเหลือทางสังคม อย่างไรก็ตามจำนวนมากเผยว่าครั้นพอกลับมายังกัมพูชาแล้ว พวกเขาต้องอดมื้อกินมื้อและสละค่ารักษาพยบาล เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ไมโครไฟแนซ์ ที่กู้ยืมมาตั้งแต่ก่อนเดินทางไปต่างแดน
แม้มีคำสัญญาจากรัฐบาล ฮิวแมนไรท์วอตช์ระบุพวกแรงงานพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีตำแหน่งงานว่างเพียงเล็กน้อยครั้ยที่พวกเขาเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด บางคนลงทุนเดินทางไปหางานทำในกรุงพนมเปญ ห่างจากจังหวัดบ้านเกิดที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หลายร้อยกิโลเมตร แต่มีเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้รับการจ้างงาน
(ที่มา:ฮิวแมนไรท์วอตช์)