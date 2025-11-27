ชัดเจนนะ!กองทัพสหรัฐฯเตือนยูเครน'ใกล้แพ้แล้ว' ให้รีบตอบรับข้อเสนอสันติภาพของทรัมป์

เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐฯรายหนึ่ง เตือนยูเครน "ใกล้เผชิญกับความพ่ายแพ้ในสมรภูมิรบทุกขณะ" และเรียกร้องให้เคียฟตอบรับข้อตกลงสันติภาพที่ร่างโดยอเมริกา ก่อนสถานะของเคียฟจะเสื่อมถอยลงไปมากกว่านี้ ตามรายงานของเอ็นบีซีนิวส์เมื่อวันอังคาร(25พ.ย.) อ้างอิงแหลงข่าวบุคคลที่ได้รับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับการพูดคุย
มีรายงานเวอร์ชันเบื้องต้นของร่างแผน 28 ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำหนดให้ยูเครนยอมสละพื้นที่ในภูมิภาคดอนบาส ที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาให้แก่รัสเซีย ตรึงแนวหน้าในแคว้นเคียร์ซอนและซาโปริซเซีย และจำกัดขนาดของกองทัพ
สำนักข่าวเอ็นบีซีรายงานอ้างแหล่งข่าว 2 คน ระบุว่าในการประชุมกับพวกเจ้าหน้าที่ยูเครนในกรุงเคียฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แดน ดริสคอลล์ รัฐมนตรีทบวงทหารบกของสหรัฐฯ บอกกับรัฐมนตรีของยูเครน ว่าทหารของพวกเขา "กำลังเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายในสมรภูมิและใกล้ประสบความพ่ายแพ้แก่กองทัพรัสเซียทุกขณะ"
กองทัพรัสเซียรุกคืบในภูมิภาคดอนบาสและที่อื่นๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงคร่ำครวญของเจ้าหน้าที่ยูเครนเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนกำลังพล
ดริสคอลล์ กล่าวต่อว่ารัสเซียกำลังเพิ่มขนาดและยกระดับความหนักหน่วงของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ และ "สามารถสู้ต่อไปโดยไม่รู้จบ" และเตือนว่าอุตสาหกรรมของอเมริกาไม่อาจคงการป้อนอาวุธและการป้องกันตนเอง ในอัตราที่จำเป็นได้ตลอดไป "สารอย่างตรงไปตรงมาคือ คุณกำลังแพ้ และคุณจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลง" แหล่งข่าวบอกกับเอ็นบีซี
รายงานข่าวของเอ็นบีซีระบุว่า เคียฟปฏิเสธลงนามในข้อตกลง ซึ่งนับตั้งแต่นั้นได้มีการปรับแก้ ขณะที่สื่อมวลชนหลายแห่งบ่งชี้ว่า ดริสคอลล์ ได้มีการพูดคุยอย่างลับๆ กับผู้แทนของรัสเซีย ในดาบูดาบี เมื่อวันจันทร์(24พ.ย.) และวันอังคาร(25พ.ย.)
สำนักข่าวเอ็นบีซี บรรยายการหารือระหว่าง ดริสคอลล์ กับพวกเจ้าหน้าที่ยูคเรน ว่าเป็นสัญญาณความแตกแยกที่มีมาอย่างราวนานภายในรัฐบาลทรัมป์ ระหว่างรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ
ทีมงานของแวนซ์ กำลังหาทางกดดันให้เคียฟประนีประนอม และมองยูเครนเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางสันติภาพ แต่พวกผู้สนับสนุนรูบิโอ เชื่อว่าความขัดแย้งยูเครนจะยุติลงได้จากการกดดันรัสเซีย ทั้งนี้เอ็นบีซีรายงานว่าทั้ง แวนซ์ และ รูบิโอ ต่างปฏิเสธว่าไม่ได้ขัดแย้งกันในประเด็นยูเครน
(ที่มา:เอ็นบีซี/อาร์ทีนิวส์)