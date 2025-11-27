จีนจัดให้หนักๆ!ขยายเวลาลดเที่ยวบินไปญี่ปุ่น ตอบโต้ความเห็นฝักใฝ่ไต้หวัน

รัฐบาลจีนขยายกรอบเวลาคำสั่งบังคับสายการบินต่างๆของประเทศ ลดบริการเที่ยวบินสู่ญี่ปุ่น ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2026 ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองขั้นสูง อันมีชนวนเหตุจากความคิดเห็นฝักใฝ่ไต้หวันของ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น
สายการบินต่างๆได้รับคำสั่งให้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในตารางการบินและปรับเปลี่ยนปฏิบัติการตามกรอบของสถานะความสัมพันธ์ทวิภาคี อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดเที่ยวบินครั้งนี้
สายการบินจีนทั้งหลายที่ให้บริการเที่ยวบินญี่ปุ่น ในนั้นรวมถึงไชนา อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส, แอร์ไชนา, สปริงแอร์ไลน์ส, เซาต์ไชนาแอร์ไลน์ส, จูนเหยาแอร์, เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ส, เซียะเหมินแอร์ไลนส์และซานตงแอร์ไลน์ เช่นเดียวกับอื่นๆ มีอย่างน้อยๆ 12 เส้นทาง ที่มีรายงานว่าสายการบินเหล่านี้ได้ปรับลดเที่ยวบินลง ในนั้นรวมถึงซัปโปโร ชิโตเซะ, โอซากา คันไซ, นิงาตะ, นาโงยา ชูบุ และฟุกุโอกะ
อ้างอิงจากข้อมูลการบินพลเรือนของจีน ปัจจุบันสายการบินไชนาอีสเทิร์น แอร์ไลน์ส เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งตลาด 19.6% และขายตั๋วไปกว่า 88,000 ที่นั่งในสัปดาห์ที่เริ่มวันที่ 24 พฤศจิกายน ตามมาด้วยอันดับ 2 แอร์ไชนา 15.1% และสปริงแอร์ไลน์ส 12%
นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวกับรัฐสภาเมื่อช่วงต้นเดือนว่า ถ้ามีกรณีฉุกเฉินในไต้หวัน เกาะปกครองตนเองตามระบอบประชาธิไตย ที่ปักกิ่งมองว่าเป็นดินแดนของตนเอง มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่สถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งทางญี่ปุ่นอาจดำเนินการภายใต้สิทธิ์ของตนเอง ในการป้องกันตนเองร่วมกัน
นับตั้งแต่ ทาคาอิจิ พูดในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน จีนใช้มาตรการต่างๆนานาที่จะเล็งเป้าเล่นงานภาคต่างๆในเศรษฐกิจญี่ปุ่น อาทิออกคำเตือนด้านการเดินทางและระงับนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น
(ที่มา:บลูมเบิร์ก)