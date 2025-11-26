ซะงั้น! สาวสติแตกหนีไฟไหม้ 'ถีบ' จนท.ดับเพลิงญี่ปุ่นร่วงตกบันได สันนิษฐานอาจเป็น 'คนจีน'

เกิดเหตุระทึกระหว่างปฏิบัติการกู้ภัยในนครโอซากาของญี่ปุ่น เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งติดอยู่บนระเบียงอพาร์ตเมนต์ที่กำลังเกิดเพลิงไหม้ได้ 'ถีบ' เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจนร่วงตกบันได ในขณะที่เขาพยายามช่วยเหลือเธอ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ย. เวลา 7.00 น. ในเขตฮิกาชิโยโดกาวะของนครโอซากา โดยจากคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์จนเป็นไวรัลจะเห็นเปลวไฟและควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากอพาร์ตเมนต์ พร้อมกับมีเสียงระเบิดเบาๆ บริเวณจุดเกิดเหตุ
เว็บไซต์ ameblo.jp ของญี่ปุ่น รายงานว่า คาดว่าหญิงสาววัย 26 ปี คนนี้อาจทำไฟไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจขณะกำลังทำอาหารเมนูไข่ในอพาร์ตเมนต์ชั้น 2 ทำให้เธอต้องหนีไปที่ระเบียงของเพื่อนบ้านเพื่อรอการช่วยเหลือ
เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง พวกเขารีบติดตั้งบันไดกู้ภัยเพื่อเข้าถึงตัวเธอทันที อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว
ด้วยความตื่นตระหนก หญิงสาวเริ่มตะโกนโวยวาย และเกิดปัญหาในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามจะเข้าไปหาเธอ แต่เธอกลับยกเท้าขึ้นเตะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ยืนอยู่บนบันไดกู้ภัย
เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียหลักและร่วงลงมาจากที่สูง
ระหว่างที่เกิดความโกลาหล หญิงคนดังกล่าวก็เสียหลักและร่วงตกลงมาด้วย แต่โชคดีที่ทั้งเธอและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และไม่มีอันตรายถึงชีวิต
เจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงลงได้ภายในเวลา 20 นาที
ตำรวจญี่ปุ่นอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่สื่อบางสำนักออกมาตั้งข้อสังเกตว่า หญิงคนดังกล่าวอาจมีสัญชาติจีน และพฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของเธออาจมีที่มาจากปัญหาต่างๆ เช่น การพำนักอาศัยอย่างผิดกฎหมาย หรือการใช้ยาเสพติด ตามรายงานของ Sin Chew Daily
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ยืนยันข่าวลือเหล่านี้ และการสืบสวนเกี่ยวกับตัวตนและภูมิหลังของหญิงคนดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป
เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ประชาชนอย่าเพิ่งคาดเดามากเกินไป และย้ำว่าพวกเขากำลังรอผลการสอบสวนฉบับเต็ม ก่อนที่จะได้ข้อสรุป
ที่มา: must share news