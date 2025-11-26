หนักกว่าคนก่อน!เมียมาเลย์เป็นห่วงผัวติดน้ำท่วมหาดใหญ่ ส่งคนตามหาพบอยู่ในห้องกับสาว4วัน4คืน

บางครั้งความลับก็ถูกเปิดโปงด้วยหายนะที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน หนุ่มชาวมาเลเซียอีกคนมีสิทธิ์เผชิญชะตากรรมเลวร้ายหลังจากนี้ หลังโดนภรรยาจับได้ว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงานหญิงภายในห้องของโรงแรมในหาดใหญ่ 4 วัน 4 คืน ท่ามกลางอุทกภัยเลวร้าย
รายงานข่าวระบุว่าหลังจากระดับน้ำในตัวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพิ่มสูงขึ้นและไม่มีหนทางออกจากโรงแรม ภรรยาของชายนี้หาทางช่วยเหลือเขาออกจากสถานที่ดังกล่าว ด้วยที่ลูกๆคิดถึงและเป็นห่วงผู้เป็นพ่อมาก ฝ่ายภรรยาจึงติดต่อไปยังเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีญาติอยู่ในหาดใหญ่ เพื่อขอความช่วยเหลือ
ภรรยารายนี้ร้องขอให้ช่วยสามี เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานของเขาอีกคน ซึ่งเป็นรูมเมตกันระหว่างอยู่ในหาดใหญ่ อย่างไรก็ตามต่อมา เรื่องเกิดแดงขึ้น เมื่อพบว่าเพื่อนร่วมงานคนดังกล่าวที่เขาพักห้องเดียวกันนั้น แท้จริงแล้วเป็น "ผู้หญิง"
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนของฝ่ายภรรยา บอกว่าชายคนนี้กับรูมเมตของเขาอยู่กันภายในห้องของโรงแรม 4 วัน 4 คืน กระนั้นความช่วยเหลือยังคงเดินหน้าต่อ และผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เปิดเผยว่าเธอเล่าเรื่องช็อคดังกล่าวให้ฝ่ายภรรยาฟังหรือไม่ โดยเพียงแต่บอกว่าเธอได้ส่งเสียงเตือนเข้มๆไปยังสามีของเพื่อน
ชายรายนี้ไม่ใช่สามีชาวมาเลเซียคนแรกที่ตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทางภาคใต้ของไทย
ก่อนหนานี้เพิ่งมีข่าว หนุ่มใหญ่วัย 45 ปีชาวมาเลเซีย พบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ไม่ใช่เพราะน้ำท่วมครั้งเลวร้ายในอำเภอหาดใหญ่ แต่เป็นเพราะเขาต้องหาคำแก้ตัวกับภรรยา ที่ไม่ทราบว่าเขาไปปรากฏตัวอยู่ในไทยได้อย่างไร ทั้งที่บอกว่าจะไปประชุมในกัวลาลัมเปอร์
ชายรายนี้บอกกับภรรยาว่าจะเดินทางไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศ แต่ในความเป็นจริงคือเขาเดินทางไปหาดใหญ่ ไปสนุกสนานเฮฮาปาร์ตีพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆ
(ที่มา:เวิลด์ออฟบัซ)