กองทัพสวีเดนประกาศชัด! ต้องการ 'ขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล' ที่สามารถโจมตึลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย

กองทัพสวีเดนต้องการขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในประเทศอื่นๆ ได้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสวีเดนระบุในวันอังคาร (25 พ.ย.) ว่า จำเป็นต้องมีการป้องปรามเพื่อให้ทัดเทียมกับขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลของรัสเซีย
ในรายงานที่ส่งถึงรัฐบาลในสัปดาห์นี้ กองทัพสวีเดนระบุว่า ต้องการระบบอาวุธที่มีพิสัยการโจมตีสูงสุด 2,000 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถโจมตีฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่อยู่ลึกเข้าไปหลังแนวข้าศึกได้
“ประสบการณ์จากสงครามในยูเครนบ่งชี้ว่า รัสเซียกำลังพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลอย่างแข็งขัน ทั้งขีปนาวุธร่อน ขีปนาวุธทิ้งตัว และโดรนพิสัยไกล” พาล จอนสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวีเดน บอกกับรอยเตอร์ “เราต้องสร้างการป้องปรามที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว”
ระยะทางระหว่างมอสโกและสตอกโฮล์มอยู่ที่ประมาณ 1,000 กิโลเมตร
กองทัพอากาศสวีเดนได้สั่งซื้อขีปนาวุธร่อนทอรัสของสวีเดน-เยอรมนี ซึ่งมีพิสัยทำการประมาณ 500 กิโลเมตรสำหรับเครื่องบินขับไล่กริพเพน แต่ จอนสัน กล่าวว่า อาจมีการพิจารณาระบบอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
รายงานยังระบุด้วยว่า รัสเซียคาดว่าจะเพิ่มขีดความสามารถทางทหารในอีก 5 ปีข้างหน้า และสวีเดนจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและข่าวกรอง ซึ่งรวมถึงโดรนและดาวเทียมสอดแนม
ที่มา: รอยเตอร์