อาการหนักแล้ว!กัมพูชาดิ้นไม่หยุด เรียกร้องประชาคมโลกเลิกซื้อสินค้าไทย

Ky Sereyvath นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของกัมพูชา เรียกร้องประชาคมนานาชาติให้หยุดซื้อสินค้าไทย จากคำกล่าวหาชาวบ้านกัมพูชาถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่หมู่บ้านเปรยจัน ในพื้นที่พิพาทตามแนวชายแดน ตามรายงานของสำนักข่าวขแมร์ไทม์สในวันพุธ(26พ.ย.)
เสียกเรียกร้องของ Sereyvath มีขึ้นครั้งแรกผ่านการโพสต์บนเฟซบุ๊ก และเขาได้เน้นย้ำข้อเรียกร้องดังกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวขแมร์ไทม์ส "ทหารไทยยิงสังหารพลเรือนกัมพูชารายหนึ่งในพื้นที่ขัดแย้งตามแนวชายแดน มันทำให้ผมรู้สึกฉุนเฉียวมาก" เขากล่าว "ผมไม่เคยคาดคิดกับประเทศหนึ่งๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องสำหรับการมีศีลธรรมอันดี"
"เมื่อเราทุกคนซื้อสินค้าไทย มันเท่ากับเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ให้เงินกับไทยไปซื้ออาวุธมาเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ การเข้าร่วมบอยคอตต์นี้เป็นหนทางหนึ่งในการแสดงความรักชาติ พวกเขารักประเทศเป็นอย่างมาก แม้ว่าการบอยคอตต์จะถูกหรือผิด ผมชื่นชมต่อการแสดงออกของพลเมืองของเรา ต่อความรักที่มีต่อประเทศชาติ เมื่อประชาชนรักประเทศของเขา และถ้าประชาชนส่วนใหญ่แชร์ความรักนี้ร่วมกัน คนอื่นๆจะเข้าร่วมกับพวกเขาด้วย"
ในสิ่งที่พวกเจ้าหน้าที่กัมพูชาให้คำจำกัดความว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการยั่วยุ ทาง ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีประณามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้มีการสืบสวนอิสระต่อการกระทำของทหารไทยที่มีต่อพลเรือนกัมพูชา เรียกร้องให้พวกผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขุดคุ้ยความจริงและมอบความยุติธรรมแก่เหยื่อ
ระหว่างให้สัมภาษณ์ ทาง Sereyvath ชี้ว่าการที่ยังคงซื้อสินค้าไทยต่อไป อาจถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์แก่ปฏิบัติการทางทหารของไทย เขาบอกว่าในขณะที่ชาวกัมพูชาคนอื่นๆอาจเลือกหนทางที่ต่างออกไป แต่โดยส่วนตัวแล้ว เขามีความตั้งใจบอยคอตต์สินค้าไทยอย่างถาวร "สำหรับผมแล้ว ผมจะบอยคอตต์สินค้าไทยตลอดกาล หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกลัว ไม่อาจเยียวยาได้"
นอกจากยุยงชาวกัมพูชาแล้ว ทาง Sereyvath ยังเรียกร้องประชาคมนานาชาติให้คว่ำบาตรสินค้าไทยเช่นกัน "หากโลกซื้อสินค้าไทย ก็จะเท่าเป็นการยุยงให้ไทยเดินหน้าเข่นฆ่าพลเรือนกัมพูชา มันสวนทางกับความพยายามของทั่วโลกในการส่งเสริมสันติภาพ" เขากล่าว พร้อมเน้นว่าแม้กระทั่งพวกผู้นำโลกอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆนี้ก็สนับสนุนสันติภาพเช่นกัน
เมื่อถูกถามว่าการบอยคอตต์แบบเดียวกันควรขยายวงสู่ประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่างๆด้วยหรือไม่ ในนั้นรวมถึงรัสเซียและอิสราเอล ทาง Sereyvath บอกว่าการซื้อสินค้าจากประเทศใดก็ตามที่ริเริ่มสงคราม เท่ากับเป็นการช่วยเหลือทางอ้อมมอบเงินทุนจัดซื้ออาวุธ สำหรับนำมาเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์
เขาเน้นว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังเป็นครั้งที่คาดหมายได้ในช่วงเวลาสงคราม แต่การเข่นฆ่าพลเรือนที่ปราศจากอาวุธตามแนวชายแดน เข้าองค์ประกอบของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
Sereyvath ระบุต่อว่ากัมพูชาควรลดพึ่งพิงสินค้าไทย เสริมความเข้มแข็งแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และใช้เวียดนามกับจีน เป็นแหล่งอุปทานทางเลือก ทั้งนี้ขแมร์ไทม์สบอกว่าแม้ไทยเป็นหนึ่งในคู่ค้าใหญ่ที่สุดของกัมพูชา รองจากเวียดนามและจีน แต่ทาง Sereyvath ยืนยันว่าการบอยคอตต์จะไม่นำไปสู่ภาวะขาดแคลนแบบปัจจบันทันด่วน
"เราเคยพึ่งพิงสินค้าไทย แต่ตอนนี้เรานำเข้าจากมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและจีน" เขากล่าว "เราไม่อาจปล่อยให้สินค้าไทยกลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในภาวะขาดแคลน"
อย่างไรก็ตามรายงานข่าวของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าด้วยด่านชายแดนระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เวลานี้ถูกปิดตายแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไทยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน สืบเนื่องจากข้อพิพาทตามแนวชายแดน ชาวบ้านท้องถิ่นที่หันไปพึ่งสินค้าจากเวียดนาม บ่อยครั้งต้องเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องจากเส้นทางการขนส่งไกลขึ้น
"เส้นทางการขนส่งที่ไกลกว่าเดิมเป็นการเพิ่มต้นทุน และเมื่อต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรก็ได้รับความทุกข์ทรมาน" เขากล่าว พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับสนับสนุนและจัดตั้งความร่วมมือระหว่างเกษตรกร
