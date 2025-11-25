Focus: สื่อตะวันตกรายงาน การเพิ่มขึ้นของพวกพุทธนิยมหัวรุนแรงในเอเชีย วิจารณ์แรง “นิพพานรอไว้ก่อน”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ในหลายประเทศเช่น ศรีลังกา และ เมียนมาร์ ที่มีศาสนาพุทธนิกายเถรวาทที่ยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าและมุ่งเน้นการบรรลุนิพพานเป็นจุดหมายปลายทาง ส่งผลทำให้พระสงฆ์ผงาดขึ้นมาในฐานแกนนำหลักของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ตามข้อเขียนของนักข่าวเดอะการ์เดียน ซอนญา ฟาเลโร ระบุว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองพุทธนิยมหัวรุนแรงเหล่านี้เป็นต้นว่าที่กรุงโคลัมโบ กลายเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังทางศาสนาไปโดยชี้ไปถึง ชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยที่โดนเผาบ้านเรือน ละทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป้าหมายทางโลกและอำนาจทางการเมืองเป็นหลัก
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(24) นักข่าวเดอะการ์เดียน ซอนญา ฟาเลโร ( Sonia Faleiro) ที่นับถือศาสนาคาทอลิกและได้มีโอกาสไปเยือนศรีลังกาแสดงทัศนะในเชิงตั้งคำถามต่อศาสนาพุทธในปัจจุบันที่ได้เห็นพระออกมาร่วมการประท้วงและได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างน่าอันตรายของลัทธิพุทธนิยมหัวรุนแรงผ่านข้อเขียน
“The dangerous rise of Buddhist extremism: ‘Attaining nirvana can wait’”
การเข้ามาข้องเกี่ยวของพระสงฆ์ทางการเมืองที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักในหลายประเทศในแถบเอเชียเพื่อเป้าหมายทางการเมือง ล่าสุดอ้างอิงจากขแมร์ไทม์ส รายงานเมื่อวันที่ 21 พ.ย ที่ผ่านมาว่า กัมพูชาที่กำลังมีปัญหาความขัดแย้งทางพรมแดนกับไทยและล่าสุดได้มีการสั่งให้พระสงฆ์เขมรทั่วประเทศเดินทางมาให้กำลังใจกำลังทหารกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาในพื้นที่พรมแดนติดไทยที่ในเวลานี้มีทั้งรถถังประชิดจ่อชายแดนจากทั้ง 2 ด้าน
สื่ออังกฤษชี้ว่า คำถามไม่ใช่แค่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ 'ศาสนาพุทธ' ในประเทศเหล่านี้ แต่สิ่งที่ศาสนาพุทธแสดงต่อสายตาชาวโลกก่อนการเปลี่ยนแปลงที่แต่เดิมหลักการเดียวเหนือทั้งหมดคือคำว่า “อหิงสา” (ahimsa) หรือการไม่ทำร้าย พระศรีลังกา Walpola Rahula ที่เคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น (Northwestern University) ได้แปลความหมายอหิงสาเป็นเสมือนคำเตือนที่ว่าไม่ใช่เพียวการเลี่ยงการทำร้ายผู้อื่นแต่ยังเป็นการป้องกันความรุนแรงที่มาจากผู้อื่น
ภายในยุคปี 60s พระสงฆ์ของศาสนาพุทธได้แสดงให้ชาวอเมริกันได้เห็นถึงการนั่งนิ่งสงบ การทำสมาธิและการสวดภาวนา ที่สิ่งเหล่านี้ในครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นการปฎิบัติเฉพาะกลุ่มแต่ภายหลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธในสายตาของตะวันตก การตอบโต้อย่างสันติวิธีของทะไลลามะผู้นำจิตวิญญาณแห่งทิเบตต่อความก้าวร้าวจากปักกิ่ง และการมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นต้นว่า ริชาร์ด เกียร์ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังที่เปลี่ยนหันมานับถือศาสนาพุทธสร้างชื่อต่อศาสนาพุทธที่ถูกมองจากทั่วโลกเป็นศาสนาแห่งการปราศจากความรุนแรงและความสงบภายใน
และสิ่งนี้ส่งผลทำให้ขบวนการพุทธติดอาวุธกลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจต่อคนจำนวนมากในโลกตะวันตก ภายในปียุค 2000s ในประเทศเช่น ศรีลังกา และ พม่า มีความคล้ายกันของกองกำลังพุทธชาตินิยม
นักข่าวเดอะการ์เดียนกล่าวว่า ที่ศรีลังกาพระสงฆ์ห่มจีวรเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความน่ากลัวต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม หลังกลุ่มพุทธนิยมหัวรุนแรงทั้งหลายรวมถึง Bodu Bala Sena ได้ออกมารณรงค์การปกป้องศาสนาพุทธ และในเมียนมาร์นั้นมีความคล้ายกัน พระ Ashin Wirathu ออกมาต่อต้านชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญา เป็นการออกมานำความเคลื่อนไหวที่ไม่ได้มุ่งหน้าสู่นิพพานตามหลักการแต่เป็นการแสวงหาการมีอำนาจเหนือกว่าในพื้นที่ การกระทำเหล่านี้ของแกนนำส่งผลทำให้นักข่าวเดอะการ์เดียนสรุปว่า เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากอิทธิพลของยุคการล่าอาณานิคม
จากสายตาของชาวมุสลิมในศรีลังการต่อความรุนแรงขบวนการพุทธหัวรุนแรงเกิดขึ้นที่กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา เมื่อปี 2014 ฟาซีนา ไฟฮาร์ (Fazeena Fihar)อาชีพครูติวเตอร์สอนหนังสือและนับถือศาสนาอิสลาอาศัยในหมู่บ้าน Adhikarigoda โดนม็อบพุทธชาตินิยมบุกเข้ามาถึงบ้าน สวนมะม่วง เผารถตุ๊กตุ๊ก และทรัพย์สินของครอบครัวที่มีแค่เตียง โต๊ะ ผ้าม่าน อัลบัมรูป และแม้กระทั่งบ้านตุ๊กตาของเล่นถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน และต้องใช้เวลานานหลายปีที่ยากลำบากกว่าจะฟื้น
ขบวนการพุทธนิยมสุดโต่งที่น่ากังวลเหล่านี้ เป็นต้นว่า Bodu Bala Sena (BBS) หรือกองทัพพลังชาวพุทธที่มีเป้าหมายอ้างเพื่อปกป้องชาวพุทธที่เป็นประชากรหลักในประเทศจากภัยคุกคามโดยชนกลุ่มน้อยศาสนาอื่น พบว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญคือการให้ปฎิบัติเป็นพิเศษต่อนักเรียนชาวพุทธและสั่งห้ามการปฎิบัติชาวมุสลิม เป็นต้นว่าล้มสัตว์เพื่อการเฉลิมฉลองทางศาสนาและการออกใบประกาศรับรองอาหารฮาลาล เป็นต้น
คนอาจคาดหวังว่าพระสงฆ์จะแสดงบทบาททางสันติ แต่กลับกลายเป็นว่าพระชื่อดังหลายรูปออกมาผลักดันให้มีการปฎิบัติทางกำลังทหารมากขึ้น และส่งผลให้สื่อศรีลังกาเรียกพระเหล่านี้ว่า “พระสงคราม” หรือ war monk ไป โดยมีพระชื่อดัง Athuraliye Rathana Thero ในการก่อตั้งพรรคมรดกชาตินิยมศรีลังกา JHU (Jathika Hela Urumaya)
เดอะการ์เดียนรายงานว่า พรรค JHU ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นยานแม่ของขบวนการพุทธชาตินิยมสมัยใหม่ที่นำมาสู่การต่อต้านชนกลุ่มน้อยในศรีลังกาเหมือนเช่น ฮินดูชาตินิยม Rashtriya Swayamsevak Sangh ในอินเดีย
เดอะการ์เดียนสื่ออังกฤษได้สรุปในตอนท้ายว่า ทำให้เกิดคำถามว่า พระสงฆ์เหล่านี้แตกต่างเป็นอย่างมากจากนักบวชและนักการศาสนาที่ประกาศจะตั้งหน้าเพื่อเป้าหมายสูงสุดแต่บางทีกลับหลงทางระหว่างนั้นหรือ? แต่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยความขัดแย้งและความกลัว ส่งผลทำให้ไม่มีคำปวารณาไม่ว่าจะศักดิสิทธิ์มากน้อยเพียงใด จะปลอดภัยจากแรงดึงดูดทางการเมือง