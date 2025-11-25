อย่าหาทำ! ผู้โดยสารมาสายตกเครื่อง 'ทุบกระจก' วิ่งตามเครื่องบิน Wizz Air อ้อนวอนนักบินช่วยเปิดประตู

เกิดเหตุการณ์น่าตกใจที่สนามบินแห่งหนึ่งในเยอรมนี เมื่อผู้โดยสาร 2 คนที่ไปสายจนตกเครื่องตัดสินใจทุบกระจกฝ่าประตูกั้น และวิ่งข้ามลานจอดเพื่อพยายามขอขึ้นเครื่องบิน Wizz Air ที่กำลังจะออกเดินทาง
คลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์แสดงให้เห็นชาย 2 คนวิ่งข้ามลานจอดเครื่องบินอย่างบ้าคลั่งที่สนามบินโคโลญ-บอนน์ เพื่อมุ่งหน้าไปยังเครื่องบินของสายการบิน Wizz Air
จากคลิปจะเห็นพวกเขาโบกไม้โบกมือพยายามเรียกความสนใจจากนักบินให้หยุด และเปิดประตูให้พวกเขาขึ้นเครื่อง โดยขณะเกิดเหตุครื่องบินลำนี้กำลังแล่นเข้าสู่รันเวย์เพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย
พนักงานสนามบินคนหนึ่งเดินเข้าหาพวกเขา และขัดขวางความพยายามอย่างสิ้นหวังของผู้โดยสารกลุ่มนี้
รายงานระบุว่า ชายทั้งสองคนมาไม่ทันการเรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย (final call) เมื่อเย็นวันศุกร์ (21 พ.ย.) และจากข้อมูลของตำรวจระบุว่า พวกเขาตัดสินใจทุบกระจกสวิตช์ฉุกเฉินเพื่อเปิดประตูรักษาความปลอดภัยไปที่ลานจอดเครื่องบิน
ตำรวจได้แจ้งข้อหาอาญาฐานบุกรุก และอยู่ระหว่างการสอบสวนการละเมิดกฎหมายด้านความปลอดภัยทางอากาศ
เจ้าหน้าที่สนามบินเผยว่า เครื่องบินแอร์บัสที่กำลังมุ่งหน้าไปบูคาเรสต์ได้ออกจากหลุมจอดแล้ว และกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่รันเวย์ขณะที่ชายทั้งสองวิ่งตรงเข้าไปหามัน
ผู้โดยสารทั้งสองคนถูกควบคุมตัว และส่งตัวให้กับตำรวจเยอรมนี
“ความปลอดภัยทางการบินที่สนามบินไม่ได้ถูกละเมิด และปฏิบัติการทางการบินก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ” เจ้าหน้าที่กล่าว
เหตุการณ์นี้ทำให้เที่ยวบินดังกล่าวของ Wizz Air ออกเดินทางล่าช้า แต่ยังสามารถลงจอดก่อนกำหนดได้ในเวลา 00.49 น.
ที่มา: The Sun