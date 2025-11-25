'ทาคาอิจิ' ต่อสายหารือ 'ทรัมป์' ปมพิพาทกับจีน ด้านนายกฯ ไต้หวันลั่น 'หวนกลับสู่จีน' ไม่ใช่ทางเลือก

นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้หารือกันทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนในวันอังคาร (25 พ.ย.) ซึ่งถือเป็นการพูดคุยครั้งแรกนับตั้งแต่ผู้นำหญิงญี่ปุ่นจุดชนวนความขัดแย้งทางการทูตครั้งใหญ่กับจีนจากถ้อยแถลงของเธอเรื่องไต้หวัน
คำตอบของ ทาคาอิจิ ต่อคำถามในสภาไดเอตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า การโจมตีไต้หวันของจีนอาจนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารของญี่ปุ่น ได้กระตุ้นให้ฝ่ายจีนแก้เผ็ดอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้พลเมืองจีนคว่ำบาตรการเดินทางไปญี่ปุ่น
จีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตน และไม่เคยตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารเข้าควบคุมเกาะแห่งนี้ ขณะที่ทางการไทเปปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของปักกิ่ง และย้ำว่ามีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาเองได้
สำนักข่าวซินหวารายงานว่า สี จิ้นผิง ได้บอกกับ ทรัมป์ ระหว่างพูดคุยโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ (24) ว่า "การหวนกลับคืนสู่จีน" ของไต้หวันเป็นส่วนสำคัญของวิสัยทัศน์ของปักกิ่งต่อระเบียบโลก ขณะที่ ทรัมป์ ยกย่องความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากับจีน แต่ไม่ได้เอ่ยถึงการหารือเรื่องไต้หวันกับ สี จิ้นผิง ในโพสต์บน Truth Social
“ประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนในช่วงที่ผ่านมา” ทาคาอิจิ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว หลังจากโทรศัพท์คุยกับ ทรัมป์ เมื่อวันอังคาร (25) โดยปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม
“ประธานาธิบดี ทรัมป์ กล่าวว่าเขาและดิฉันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก และท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโทรศัพท์จากดิฉันทุกเมื่อ” เธอกล่าวเสริม
ทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการหารือครั้งนี้
มิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุในการแถลงข่าวประจำวันอังคาร (25) ว่า “เสถียรภาพของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงญี่ปุ่นด้วย”
เขาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ สี จิ้นผิง เอ่ยกับ ทรัมป์ เรื่องไต้หวัน
ด้านนายกรัฐมนตรี จั๋ว หรงไท่ ของไต้หวัน กล่าววันนี้ (25) ว่า สำหรับประชากร 23 ล้านคนของไต้หวัน การ “หวนกลับ” สู่จีนไม่ใช่ทางเลือก
“เราต้องย้ำอีกครั้งว่าสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน เป็นประเทศที่มีอธิปไตย และเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์” จั๋ว กล่าวกับผู้สื่อข่าวหน้ารัฐสภา โดยอ้างถึงชื่อทางการของเกาะแห่งนี้
“สำหรับประชาชน 23 ล้านคนในประเทศของเรา การ ‘หวนกลับ’ ไม่ใช่ทางเลือก – นี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนมาก” เขากล่าว
ที่มา : รอยเตอร์