ยังไม่ยอมรามือ!เตหะรานกล่าวหาสหรัฐฯ-อิสราเอล กำลังวางแผนเด็ดหัวผู้นำสูงสุดอิหร่าน

หัวหน้าข่าวกรองเตหะรานกล่าวหาสหรัฐฯและอิสราเอล กำลังวางแผนลอบสังหารอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ในความพยายามบั่นทอนเสถียรภาพของประเทศ ตามรายงานของสำนักข่าวไอเอสเอ็นเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐ
สื่อมวลชนแห่งนี้รายงานอ้างคำพูดของ เอสมาอิล คาติบ รัฐมนตรีข่าวกรองของอิหร่าน ระบุเมื่อวันเสาร์(22พ.ย.) ว่า "ศัตรูหาทางเล็งเป้าเล่นงานผู้นำสูงสุด บางครั้งด้วยความพยายามลอบสังหาร บางครั้งด้วยการโจมตีของอริศัตรู" อ้างถึงสหรัฐฯและอิสราเอล
ไม่ชัดเจนว่ารัฐมนตรีรายนี้พูดพาดพิงอย่างเจาะจงถึงแผนการใด แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมา ภัยคุกคามที่มีต่อชีวิตของคอเมเนอี แทบไม่ปรากฏให้เห็นมาก่อนเลย ในช่วงก่อนสงคราม 12 วันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านในเดือนมิถุนายน
ในช่วงสงครามสั้นๆดังกล่าว อิสราเอล สังหารผู้บัญชาการทหารระดับสูงและบรรดานักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านไปหลายคน ก่อนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลางในวันที่ 24 มิถุนายน นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล อ้างว่าเขาออกคำสั่งโจมตีเพื่อหยุดอิหร่านจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ยุทธการที่ได้รับการสนับสนุนจากวอชิงตัน ซึ่งเข้าร่วมปฏิบัติการของอิสราเอล โจมตีที่้ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านในวันที่ 22 มิถุนายน ในขณะที่ เตหะราน ซึ่งปฏิเสธว่าไม่ได้เสาะแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ ประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีโดยปราศจากการยั่วยุใดๆ
คาติบ บอกต่อว่าพวกที่มีพฤติกรรมไปในทิศทางนี้ ก็คือเหล่าสายลับของศัตรูที่แทรกซึมเข้ามา พร้อมเย้ยหยันว่าอิสราเอลเองก็เผชิญกับการแทรกซึมและการจารกรรมเพื่ออิหร่านภายในสถาบันต่างๆของตนเองเช่นกัน อ้างถึงกรณีที่มีการจับกุมเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศรายหนึ่งของอิหร่าน ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้เตหะราน และอ้างว่าอิหร่านได้มาซึ่งข้อมูลลับทางนิวเคลียร์และเอกสารความมั่นคงที่อ่อนไหวอย่างมากของอิสราเอล
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปี เนทันยาฮูเคยปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คัดค้านแผนของอิสราเอลในการสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านระหว่างสงคราม แม้ เนทันยาฮู เน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวจะช่วยหยุดความขัดแย้ง
ทรัมป์ อวดอ้างว่า คอเมเนอี เป็นเป้าหมายง่ายๆ แต่วอชิงตันยังไม่คิดกำจัดเขา อย่างน้อยๆก็สำหรับตอนนี้ จากนั้นต่อมา ทรัมป์ เขียนบนทรุตช์โซเชียล บอกว่าเขาละเว้นปล่อยให้ผู้นำสูงสุดอิหร่านรายนี้ รอดจากความตายอันน่าอเนจอนาถและน่าอับอาย
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)