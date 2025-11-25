กัมพูชาเพ้อไปไกล!กู้เงินเอดีบีอีก1,600ล้าน สานฝันเป็นชาติที่มีรายได้สูงใน25ปี

ธนาคารพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) เมื่อวันจันทร์(24พ.ย.) อนุมัติสินเชื่อตามนโยบาย 50 ล้านดอลลาร์(ราว 1,600 ล้านบาท) เพื่อส่งเสริมภาคการเงินของกัมพูชา โดยมีเป้าหมายสนับสนุนธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, โครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัล และศักยภาพด้านการเงินที่ยั่งยืน
สำนักข่าวขแมร์ไทม์ส รายงานว่ารูปแบบการกู้ยืมดังกล่าว เป็นขั้นแรกของโครงการพัฒนาบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพ เสถียรภาพและผลงานโดยรวมของภาคการเงิน รวมถึงวางรากฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นกว่าเดิม
"การเดินทางของกัมพูชาในการมุ่งหน้าสู่การเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน คือรากเหง้าของวิสัยทัศน์ของพวกเขา ที่จะก้าวมาะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2023 และประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2050 ผ่านการลงทุนนี้ เอดีบีสนับสนุนกัมพูชา ด้วยการส่งเสริมภาคการเงิน วางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยืดหยุ่น ขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการทางการเงินและปลดล็อคศักยภาพของภาคเอกชน" แอนโทนี กิลล์ รักษาการผู้อำนวยการเอดีบี ประจำกัมพูชากล่าว
การลงทุนระยะแรกที่อนุมัติในครั้งนี้ มุ่งเน้นการยกระดับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ เสถียรภาพทางการเงิน ความลึกของตลาดและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้แล้วยังสนับสนุนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเงิน พัฒนากรอบกำกับดูแลสินทรัยพ์ดิจิทัลและคริปโตเคอร์เรนซี ตลอดจนกลไกกำกับดูแลการระดมทุนระหว่างบุคคล
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าในขณะภาคการเงินของกัมพูชามีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ความท้าทายต่างๆนานาที่มีอย่างต่อเนื่อง ยังคงจำกัดศักยภาพเต็มขั้นของประเทศ ในนั้นรวมถึงความลึกของตลาดที่มีอย่างจำกัด การเข้าถึงการเงินที่เป็นไปอย่างจำกัด ช่องว่างในการคุ้มครองนักลงทุน กรอบการกำกับดูแลที่ยังขาดการพัฒนา มีความรู้ทางการเงินในระดับต่ำและขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล นอกจากนี้แล้วการปราศจากกรอบการดำเนินงานที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ ยังเป็นตัวจำกัดความพยายามในการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายต่างๆด้านการเงินอย่างครอบคลุม
แอนโทนี กัลเลียโน ซีอีโอของ Cambodian Investment Management Holdings ระบุว่าอนุมัติสินเชื่อตามนโยบาย 50 ล้านดอลลาร์ของเอดีบี จะถูกใช้จัดการกับความท้าทายทางโครงสร้างในภาคการเงินของกัมพูชาและเปิดทางสำหรับความทะเยอทะยานของประเทศแห่งนี้ ในการมุ่งสู่สถานะชาติที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2030 และชาติที่มีรายได้สูงภายในปี 2050
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/แคมโบเดียเนสส์)