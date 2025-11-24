ฉาวไม่เลิก! “มิสฟิลิปปินส์” ปฏิเสธตำแหน่ง “มิสยูนิเวิร์สเอเชีย” หลัง "ปวีนา" ไม่รับ สุดท้ายตกเป็นของนางงามจีน สื่อนอกยังสงสัยสาวไทยคว้ารองฯ 1 ได้ไง

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - มีรายงาน นางงามฟิลิปปินส์ มาเรีย อาห์ติซา มานาโล (Maria Ahtisa Manalo) ปฎิเสธไม่รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สของเอเชีย ที่รู้จักในชื่อ "ควีนทวีปเอเชีย" หลังคว้าอันดับ 3 มาครองในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพท่ามกลางข่าวประกวดล็อกตำแหน่งโกงอื้อ สื่อนอกตั้งคำถามทำไมตัวแทนไทยถึงได้ทะลุถึงรอบสุดท้าย
IBTimes UK ของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(23 พ.ย.)ว่า กลายเป็นข่าวฉาวรายวันถึงแม้การประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะสิ้นสุดไปแล้วโดยมีนางงามเม็กซิโก ฟาติมา บอสช์ เฟร์นันเดซ (Fátima Bosch Fernández) ชนะคว้าตำแหน่งหลังเคยกลายเป็นข่าวปิดห้องกับออร์แกไนเซอร์ไทย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล จนถึงขั้นวอล์กเอาท์ ส่วนอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2025 ปวีนา ซิงห์ และอันดับ 3 คือ นางงามฟิลิปปินส์ มาเรีย อาห์ติซา มานาโล (Maria Ahtisa Manalo)
แต่ทว่ากลายเป็นเรื่องเมื่อโซเชียลฟิลิปปินส์ Pinoy History ชื่อดังออกมาเปิดเผยว่า มานาโลได้รับการติดต่อเพื่อรับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเอเชียปี 2025 (Miss Universe Asia) แต่เธอได้ตอบปฎิเสธไปจากเหตุผลที่ต้องการให้ความสำคัญไปที่ธุรกิจของตัวเองและภาระในฐานะมิสฟิลิปปินส์
สื่อผู้ดีชี้ว่า กลายเป็นว่ามานาโลกำลังให้ความสำคัญต่อภาระหน่ที่ในฐานะมิสฟิลิปปินส์ในประเทศมากกว่าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สลำดับ 3 ที่คว้ามาได้ในการประกวดเมื่อวันที่ 21 พ.ย ที่ผ่านมา ซึ่งปีที่แล้ว 2024 ภายใต้บังเหียนของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ จาก JKN Global Group เป็นครั้งแรกที่มีการตั้งแหน่งมิสยูนิเวิร์สระดับภูมิภาค หรือควีนระดับทวีปทั้ง เอเชีย ,ยุโรป&ตะวันออกกลาง, แอฟริกา&โอเชเนีย และทวีปอเมริกา
หลังมิสฟิลิปปินส์ไม่รับตำแหน่งนี้ ส่งผลทำให้มิสไชน่า Zhao Na คว้าไปครองแทน และจะร่วมกับนางงามจักรวาลประจำปี 2025 ฟาติมา บอสช์ ในการเดินสายไปทั่วโลกให้กับกองประกวดใหญ่มิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซขัน MUO ที่เป็นการถือหุ้นร่วมกันระหว่างนักธุรกิจเม็กซิกัน ราอูล โรชา กานตู (Raúl Rocha Cantú) และแอนน์ จักรพงษ์
หลังข่าวออกมาถึงการปฎิเสธตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเอเชีย หรือ ควีนเอเชีย แพร่สะพัดบรรดานักท่องเน็ตต่างออกมาสนับสนุนการตัดสินใจของมิสฟิลิปปินส์
หนึ่งในนั้นแสดงความเห็นว่า เป็นการตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาไปถึงความอื้อฉาวขององค์กรมิสยูนิเวิรส์ MUO ส่วนอีกคนกล่าวว่า "มิสฟิลิปปินส์รู้ดีว่าเธอมีค่า เป็นการตัดสินใจที่ดี"
อีกเสียงใช้เฟซบุ๊กแสดงความเห็นว่า “เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด แม้กระทั่งมานาโลไม่สามารถคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สกลับบ้าน แต่เธอยังคงเป็นผู้ชนะสำหรับชาวฟิลิปปินส์ ดังนั้นการอุทิศเวลาให้กับหน้าที่ในฟิลิปปินส์ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด”
ส่วนอีกคนออกมาแสดงความเห็นในเชิงหยอกล้อว่า ตัวแทนชาวตากาล็อกเคยชนะตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเอเชียมาแล้วเมื่อปีที่แล้วดังนั้นปีนี้ขอสละให้ชาติอื่นดำรงตำแหน่งแทน
IBTimes UK ชี้ว่า ปวีนา ซิงห์ ตัวแทนจากประเทศไทยประสบความสำเร็จคว้ารองอันดับ 1 นางงามจักรวาลมาได้ สื่อฟิลิปปินส์อ้างว่า เธอปฎิเสธตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเอเชีย และหลังจากนั้นกองประกวดติดต่อให้มิสฟิลิปปินส์รับตำแหน่งแทนแต่ก็ปฎิเสธจนเป็นข่าวดังในที่สุด
ซึ่งดูเหมือนว่าทีมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ต้องการความโปร่งใส “พวกเขามีรายงานขอให้มีการตรวจสอบการโหวตของคณะกรรมการที่เป็นเงื่อนไขก่อนซิงห์จะยอมรับตำแหน่งสำคัญนี้”
แต่กลับกลายว่าองค์กรมิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซชัน MUO ได้ปฎิเสธคำขอเพราะบรรดาคณะกรรมการตัดสินได้ลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับก่อนไว้ล่วงหน้า
สื่อแดนผู้ดีชี้ว่า เป็นที่น่าฉงนไม่เข้าใจว่าเหตุใดฝ่ายไทยเรียกร้องความโปร่งใสจากการที่มีคำถามมากมายว่าเหตุใดตัวแทนจากประเทศไทย ปวีนา ซิงห์ จึงสามารถทะลุเข้ารอบสุดท้ายพลาดไปแค่ตำแหน่งนางงามจักรวาล โดยส่วนใหญ่ต่างรู้สึกว่าเธอสมควรกลับบ้านในตำแหน่งที่ต่ำกว่านั้นมาก
และรวมไปถึงมีคนมากมายออกมาวิจารณ์การประกวดมิสยูนิเวิร์สที่จัดขึ้นในไทยว่ามีปัญหามากมายว่ามีการล็อกมงกุฎให้กับตัวเต็งคือมิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ฟาติมา บอสช์ ที่มีหลายคนชี้ว่าในรอบการตอบคำถามนั้นมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ตอบคำถามไม่ดีเท่ามิสฟิลิปปินส์และมิสยูนิเวิร์ส โกตดิวัวร์ โอลิเวีย ยาเซ่( Olivia Yacé) ที่มาเป็นอันดับ 4
มีบางคนกล่าวว่ามิสฟิลิปปินส์และมิสยูนิเวิร์ส โกตดิวัวร์ โดนขโมยมงกุฎนางงามโดยฝีมือของมิสเม็กซิโกและมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์
อดีตกรรมการรอบสุดท้าย โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) ที่ถอนตัวไปเผยหลักฐานให้เห็นว่ามีการโกงในการประกวด เขายังได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าการมอบมงกุฎมิสเม็กซิโกว่า เธอได้ชัยชนะมาอย่างจอมปลอม