ทั่วโลกวิตก!” โป๊ป” วิงวอนปล่อยตัวด่วนหลังนักเรียนไนจีเรียกว่า 300 โดนลักพาตัวหมู่ครั้งมโหฬาร “ทรัมป์” สั่งเพนตากอนวางแผนปฎิบัติการทหาร-ขู่ตัดเงินช่วยอาบูจา

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 วานนี้(23 พ.ย) ตรัสวอนขอให้ปล่อยตัวเด็กนักเรียนชาวคริสต์ไนจีเรียกว่า 315 คนและเจ้าหน้าที่ให้เป็นอิสระท่ามกลางความวิตกจากทั่วโลกถึงการโดนลักพาตัวครั้งมโหฬาร ร้อนถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯสั่งเพนตากอนวางแผนปฎิบัติการทหารพร้อมขู่อาบูจาจะตัดเงินช่วยเหลือถ้าไม่ปกป้องชุมชนชาวคริสต์ในประเทศให้ปลอดภัย
รอยเตอร์รายงานวันนี้(24 พ.ย)ว่า สมาพันธ์คริสเตียนแห่งไนจีเรีย CAN (Christian Association of Nigeria)เปิดเผยว่า นักเรียนหลายร้อยคนรวมเจ้าหน้าที่โดนกลุ่มมือปืนบุกลักพาตัวไปจากโรงเรียนคาทอลิกเซนต์แมรี (St. Mary's school) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อวันศุกร์(21) กลายเป็นการลักพาตัวหมู่ครั้งมโหฬารล่าสุดในประเทศส่งผลให้รัฐบาลอาบูจาสั่งปิดสถาบันการศึกษา 47 แห่งเพื่อป้องกัน
CAN แถลงในวันเสาร์(22)ว่า ตัวเลขเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวเพิ่มจากเดิม 227 คนมาอยู่ที่ 315 คนหลังทำการตรวจสอบใหม่ และอ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯพบว่า เด็กที่โดนลักพาตัวอายุต่ำสุด 10 ปี
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 (Pope Leo XIV) ทรงส่งสารวิงวอนในวันอาทิตย์(23)มีใจความว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าอย่างเหลือล้นที่ได้ทราบข่าวการลักพาตัวบาทหลวง ผู้ศรัทธา และนักเรียนในไนจีเรียและแคเมอรูน ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อผู้เยาว์จำนวนมากทั้งชายและหญิงที่ถูกลักพาตัวและต่อครอบครัวคนเหล่านั้นที่อยู่ในความทุกข์ทน”
สารถูกส่งออกมาหลังพิธีศีลมหาสนิทวันอาทิตย์(23)กลางจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน
และพระประมุขแห่งโฮลีซีตรัสวิงวอนให้ปล่อยตัวคนเหล่านั้นเป็นอิสระในทันทีโดยมีใจความว่า
“ข้าพเจ้าวิงวอนขอด้วยหัวใจให้ปล่อยตัวประกันเหล่านั้นเป็นอิสระในทันทีและรัยกร้องเจ้าหน้าที่มีความสามารถเหล่านั้นให้ใช้ความเหมาะสมและการตัดสินใจเพื่อให้หลักประกันต่อการปล่อยตัวคนเหล่านั้น”
และพระองค์ตรัสว่า “ขอให้พวกเราสวดภาวนาต่อพี่ชายน้องชายและพี่สาวน้องสาวเหล่านั้นของพวกเราและโบสถ์รวมถึงโรงเรียนต่างๆในทุกแห่งให้อยู่ในความปลอดภัยและความหวัง”
ทั้งนี้บีบีซีของอังกฤษรายงานล่าสุดว่า นักเรียนไนจีเรีย 50 คนจากทั้งหมด 315 คนที่โดนจับไปจากโรงเรียนคาทอลิกในรัฐไนเจอร์(Niger)เมื่อวันศุกร์(21) สามารถหนีกลับออกมาได้และกลับไปหาครอบครัวแล้ว
ส่งผลทำให้ยังเหลือเด็กนักเรียนอีก 265 คนและครู 12 คนที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมตัวต่อไปท่ามกลางปฎิบัติการทหารครั้งใหญ่ของไนจีเรียเพื่อช่วยคนเหล่านั้น
สื่ออังกฤษรายงานว่า หลังเหตุการณ์มีไม่กี่รัฐชองไนจีเรียสั่งให้โรงเรียนปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย และในวันจันทร์(24)ยังคงเกิดเหตุซ้ำนักเรียน 25 คนโดนลักพาตัวไปจากโรงเรียนประจำในรัฐเค็บบี(Kebbi)
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไนจีเรียเผยว่า โรงเรียนคาทอลิกเซนต์แมรีไม่สนใจคำสั่งให้ปิดที่พักของโรงเรียนประจำทั้งหมดหลังข่าวกรองลับเตือนภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(23)ว่า ความรุนแรงต่อชุมชนชาวคริสต์ในดินแดนกาฬทวีปส่งผลทำให้ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องโดดเข้ามาปกป้องอย่างช่วยไม่ได้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในวันศุกร์(21) ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุฟ็อกซ์นิวส์ว่า “ผมรู้สึกโกรธมากเกี่ยวกับเรื่องนี้” และเสริมว่า “สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในไนจีเรียนั้นเสื่อมเสียมาก”
พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐฯได้ขู่ที่จะตัดความช่วยเหลืออาบูจาหากความรุนแรงยังคงไม่หยุดในเวลาเดียวกันกับที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ได้พบที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติไนจีเรีย นูฮู รีบาดู (Nuhu Ribadu) สัปดาห์ที่แล้ว
รอยเตอร์เคยรายงานเมื่อวันศุกร์(21)ว่า ไนจีเรียอยู่ภายใต้การจับตาของวอชิงตันและผู้นำสหรัฐฯเมื่อต้นเดือนขู่จะใช้กำลังทหารหากความรุนแรงต่อชุมชนคริสต์ในประเทศยังคงดำเนินต่อไป
รอยเตอร์รายงานว่า อเมริกากำลังวางแผนให้รัฐบาลไนจีเรียเพื่อปกป้องชุมชนชาวคริสต์ในประเทศ