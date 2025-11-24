สหรัฐฯ-ยูเครนผุดแผนสันติภาพ 'ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม' หลัง 'ทรัมป์' ซัดยูเครน 'ไม่ขอบคุณ' อเมริกาที่พยายามช่วย

สหรัฐฯ และยูเครนระบุว่าได้จัดทำ "กรอบสันติภาพที่ได้รับการปรับปรุงและขัดเกลาใหม่" เพื่อยุติสงครามกับรัสเซีย โดยดูเหมือนว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากแผนเดิมที่ร่างโดยรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเคียฟและพันธมิตรยุโรปมองว่าอ่อนข้อให้กับมอสโกมากเกินไป
ในคำแถลงร่วมที่เผยแพร่หลังการเจรจาที่นครเจนีวาระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐฯ และยูเครน ทั้งสองฝ่ายระบุว่า การหารือ "ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่ง" และจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข รวมถึงแนวทางค้ำประกันความมั่นคงให้ยูเครนจากภัยคุกคามรัสเซีย
ในถ้อยแถลงแยกต่างหาก ทำเนียบขาวระบุว่าร่างข้อตกลงฉบับใหม่นี้รวมถึงการรับประกันความมั่นคงที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นให้กับยูเครน ซึ่งคณะผู้แทนเคียฟก็ยอมรับว่า ข้อตกลงนี้ "สะท้อนถึงผลประโยชน์ของชาติยูเครน"
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำการเจรจา บอกกับผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาว่า ยังคงมีงานที่ต้องทำเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ รวมถึงบทบาทขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) แต่ทีมงานของเขาได้จำกัดขอบเขตประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในแผนสันติภาพ 28 ประเด็นสำหรับยูเครนซึ่งประธานาธิบดี ทรัมป์ สนับสนุน
ก่อนหน้านั้น ทรัมป์ ออกมากล่าวตำหนิยูเครนว่า "ไม่แสดงท่าทีขอบคุณ" ต่อความพยายามของอเมริกาในการจบสงคราม ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ยูเครนต้องออกมาย้ำถึงความกตัญญูรู้คุณต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่ยุโรปได้เข้าร่วมการเจรจากับคณะผู้แทนสหรัฐฯ และยูเครน หลังจากได้เสนอร่างแผนของสหรัฐฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งผ่อนเงื่อนไขเรื่องการลดขนาดกองทัพยูเครนและการสละดินแดน
แผนของยุโรปนั้นเสนอให้ยูเครนยังสามารถคงกองกำลังทหารที่ใหญ่กว่าแผนของสหรัฐฯ และการเจรจาแลกเปลี่ยนดินแดนควรจะเริ่มต้นจากพื้นที่แนวหน้า แทนที่จะกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าพื้นที่ใดควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นของรัสเซีย
ทรัมป์ กล่าวว่า ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี มีเวลาจนถึงวันพฤหัสบดี (27) ในการื่จะยอมรับแผนของสหรัฐฯ ซึ่งเรียกร้องให้ยูเครนสละดินแดน ยอมรับข้อจำกัดด้านกำลังทหาร และละทิ้งความทะเยอทะยานที่จะเข้าร่วมนาโต
สำหรับชาวยูเครนส่วนใหญ่รวมถึงทหารที่ต่อสู้ในแนวหน้า แผนของสหรัฐฯ มีค่าเท่ากับการยอมจำนน หลังจากที่พวกเขายืนหยัดต่อสู้มาเกือบ 4 ปีในความขัดแย้งที่นองเลือดที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 กระนั้นก็ตาม ทรัมป์ กล่าวว่าข้อเสนอของเขาไม่ใช่ข้อเสนอสุดท้าย
รูบิโอ ระบุว่า สหรัฐฯ ยังต้องการเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ เขาหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายในวันพฤหัสบดี (27) แต่ก็ยอมรับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้น
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และยูเครนกำลังหารือถึงความเป็นไปได้ที่ เซเลนสกี จะเดินทางไปยังสหรัฐฯ ซึ่งอาจเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพของสหรัฐฯ กับทรัมป์ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวสองราย
แหล่งข่าวคนหนึ่งกล่าวว่า แนวคิดหลักๆ ที่จะต้องหารือกันก็คือประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดในแผนสันติภาพ เช่น เรื่องการสละดินแดน โดยขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอน
การเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และยูเครนเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียด ไม่นานหลังจากที่ ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความลงใน Truth Social ว่า ผู้นำยูเครนไม่ได้แสดงความ "ขอบคุณ" ต่อสหรัฐฯ สำหรับความพยายามยุติสงคราม และยุโรปก็ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียอยู่
รูบิโอ ได้ขัดจังหวะการประชุมเพื่อพูดคุยกับผู้สื่อข่าว โดยกล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้น่าจะเป็นการเจรจาที่ดีที่สุดที่สหรัฐฯ เคยมีกับยูเครน นับตั้งแต่ ทรัมป์ กลับมาครองอำนาจสมัยที่ 2
“แน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้ว เรื่องนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีทั้งสอง แต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อพิจารณาจากความคืบหน้าที่เรามี” รูบิโอ กล่าว
อันดรีย์ เยอร์มัค หัวหน้าคณะผู้แทนยูเครน พยายามอย่างยิ่งที่จะขอบคุณ ทรัมป์ สำหรับความมุ่งมั่นที่มีต่อเคียฟในช่วงพักสั้นๆ และอีกไม่กี่นาทีต่อมา เซเลนสกี ก็กล่าวขอบคุณทรัมป์เช่นกัน
เยอร์มัค ไม่ได้ปรากฏตัวพร้อมกับ รูบิโอ อีกเมื่อการเจรจาสิ้นสุดลง
เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า รูบิโอ ได้เดินทางออกจากเจนีวาเพื่อเดินทางกลับวอชิงตันทันที
นับตั้งแต่มีการประกาศแผนของสหรัฐฯ ก็มีความสับสนเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่างแผนนี้ขึ้นมา โดยพันธมิตรยุโรปยืนยันว่า พวกเขาไม่ได้รับการปรึกษาหารือใดๆ
ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเจนีวา รูบิโอยืนยันผ่าน X ว่า วอชิงตันเป็นผู้ร่างแผนดังกล่าว หลังจากที่วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ บางคนออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น
ส.ว. แองกัส คิง ให้สัมภาษณ์ว่า รูบิโอ ได้บอกกับบรรดาวุฒิสมาชิกว่า แผนดังกล่าวไม่ใช่จุดยืนของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่เป็น "รายการความปรารถนา (wish-list) ของฝ่ายรัสเซีย"
ที่มา: รอยเตอร์