ใครจะทำไม! อิสราเอลถล่มเบรุตปลิดชีพผู้นำทหาร 'ฮิซบอลเลาะห์' ไม่แคร์ข้อตกลงหยุดยิง

อิสราเอลสังหารผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมื่อวันอาทิตย์ (23 พ.ย.) แม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้มีการทำข้อตกลงหยุดยิงกันเมื่อปีที่แล้วก็ตามที
กองทัพอิสราเอลระบุว่า การโจมตีครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนมีเป้าหมายที่ ไฮธัม อาลี ทับตาบาอี (Haytham Ali Tabtabai) ซึ่งเป็นรักษาการเสนาธิการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
ฮิซบอลเลาะห์ได้ประกาศยืนยันการเสียชีวิตของทับตาบาอี โดยแสดงความอาลัยต่อเขาในฐานะ "ผู้บัญชาการญิฮาดผู้ยิ่งใหญ่" ซึ่ง "ทำงานเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูอิสราเอลจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์" แสดงให้เห็นถึงระดับความอาวุโสของเขา ทว่าก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทที่แน่ชัดของเขา
มะห์มูด กอมาตี เจ้าหน้าที่ฮิซบอลเลาะห์ ให้สัมภาษณ์ขณะยืนอยู่ใกล้อาคารที่ถูกระเบิดในเขตฮาเรตฮไรก์ (Haret Hreik) ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฮิซบอลเลาะห์ โดยระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้ถือเป็นการข้าม "เส้นแดง"
เขากล่าวเสริมว่า ผู้นำสูงสุดของฮิซบอลเลาะห์จะเป็นคนตัดสินใจว่ากลุ่มจะตอบสนองเหตุการณ์นี้หรือไม่และอย่างไร
กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนแถลงว่า ปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวคร่าชีวิตผู้คนไป 5 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 28 ราย และเนื่องจากเป็นการโจมตีอาคารสูงหลายชั้นจึงส่งผลให้เศษซากต่างๆ ตกลงมาใส่รถยนต์บนถนนสายหลักด้านล่าง
ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประชาชนต่างพากันวิ่งหนีออกจากอพาร์ตเมนต์ เพราะเกรงว่าจะถูกโจมตีซ้ำอีก
สหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร ทับตาบาอี ในปี 2016 โดยระบุว่าเขาเป็นผู้นำคนสำคัญของฮิซบอลเลาะห์ และเสนอรางวัลสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเขา
กองทัพอิสราเอลระบุว่า ทับตาบาอี "เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยส่วนใหญ่ของฮิซบอลเลาะห์ และทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูหน่วยเหล่านั้นให้พร้อมสำหรับการทำสงครามกับอิสราเอล"
ในถ้อยแถลงสั้นๆ ทางโทรทัศน์ นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล กล่าวว่า อิสราเอลจะไม่ปล่อยให้ฮิซบอลเลาะห์ฟื้นฟูกำลังทหาร และเขาคาดหวังว่ารัฐบาลเลบานอน "จะปฏิบัติตามพันธกรณีในการปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์"
ประธานาธิบดี โจเซฟ อูน แห่งเลบานอน เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการโจมตีของอิสราเอล
การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง 1 สัปดาห์ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอจะเสด็จเยือนเลบานอนเพื่อเยือนต่างประเทศครั้งแรก โดยชาวเลบานอนจำนวนมากหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าประเทศกำลังมุ่งหน้าสู่อนาคตที่ดีขึ้น
ข้อตกลงหยุดยิงในเดือน พ.ย. ปี 2024 มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติการสู้รบระหว่างฮิซบอลเลาะห์และกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินมายาวนาน 1 ปี ซึ่งปะทุขึ้นจากการที่ฮิซบอลเลาะห์ลงมือโจมตีต่อฐานที่มั่นของอิสราเอลเพียง 1 หนึ่งวันตามหลังปฏิบัติการโจมตีของฮามาสในพื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023
อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวันนับตั้งแต่มีการสงบศึก โดยพุ่งเป้าไปที่คลังอาวุธ นักรบ และความพยายามของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในการฟื้นฟูองค์กรขึ้นใหม่ อิสราเอลยังยกระดับการโจมตีหนักหน่วงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อถูกตั้งคำถามว่า ได้แจ้งให้สหรัฐฯ ทราบก่อนการโจมตีหรือไม่? โชช เบโดรเซียน โฆษกรัฐบาลอิสราเอล ระบุว่า อิสราเอลตัดสินใจด้วยตนเอง
ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลได้สังหารผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไปแล้วหลายราย รวมถึง ฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ อดีตผู้นำสูงสุดของฮิซบอลเลาะห์ในตอนนั้น
อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ต่างกล่าวโทษกันและกันว่าเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อน
รัฐบาลเลบานอนชี้ว่า การโจมตีอย่างต่อเนื่องของอิสราเอล และการยึดครองฐานที่มั่นทางใต้ 5 จุดในดินแดนของเลบานอน ถือเป็นการละเมิดครั้งใหญ่ ประธานาธิบดี โจเซฟ อูน กล่าวว่าเขาพร้อมเจรจาพูดคุย แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเชิงบวกจากเจ้าหน้าที่อิสราเอล
ด้านอิสราเอลกล่าวหาว่าฮิซบอลเลาะห์พยายามรวมตัวกันใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ และกดดันให้เลบานอนใช้มาตรการที่แข็งกร้าวมากขึ้นในการยึดอาวุธผิดกฎหมายทั้งหมดทั่วประเทศ รวมถึงของฮิซบอลเลาะห์ด้วย
ฮิซบอลเลาะห์ไม่ได้เป็นฝ่ายยิงข้ามไปยังดินแดนอิสราเอลเลยนับตั้งแต่เริ่มมีการหยุดยิง และยืนยันว่าปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่อยมา
ที่มา: รอยเตอร์