ระอุ! “มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน” รีพับลิกัน MAGA ชื่อดัง ลาออกสะบั้นสัมพันธ์เพราะ “แฟ้มลับเอปสตีน” ส่วน 6 เดโมแครต "อดีตCIA/ทหารอเมริกัน” ร้องกองทัพอย่าทำตามคำสั่งผิดกม.ของทรัมป์

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สั่นสะเทือนวอชิงตันเมื่อ ส.สรัฐจอร์เจีย มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน สาย MAGA ค่ำวันศุกร์(21 พ.ย) ประกาศลาออกจากตำแหน่งมีผลเดือนหน้าหลังความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดหวานชื่นต้องสะบั้นกับผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังแคมเปญโหวตไฟเขียวเปิดแฟ้มลับเอปสตีน เกิดขึ้นท่ามกลาง 6 สมาชิกพรรคเดโมแครตชื่อดังอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในกองทัพและหน่วยข่าวกรองลับสหรัฐฯ CIA รวมตัวเรียกร้องกองกำลังสหรัฐฯอย่าปฎิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเสาร์(22 พ.ย)ว่า ในแถลงการณ์ความยาว 4 หน้า ส.สรัฐจอร์เจียสายพรรครีพับลิกัน มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน (Marjorie Taylor Greene) หรือ MTG อ้างว่า สภาคองเกรสสหรัฐฯไม่ทำตามหน้าที่พร้อมกล่าวหาแกนนำพรรครีพับลิกันไม่ยอมเดินหน้านโยบาย America First หรือความมั่นคงพรมแดน
กรีนซึ่งเป็นสายเหยี่ยวของขบวนการ MAGA ของทรัมป์และเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นแรงบันดาลใจให้เธอลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาคองเกรสในปี 2020 แต่ทว่าเมื่อไม่นานมานี้ MTG กลับกลายเป็นหัวหอกวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรีพับลิกันของทรัมป์ โจมตีผู้นำสหรัฐฯพยายามขัดขววางการเผยแพร่แฟ้มลับเอปสตีน (Epstein files) ไม่พอใจที่รัฐบาลทรัมป์ให้การสนับสนุนอิสราเอล และยอมขยายการให้เงินสนับสนุนหลักประกันสุขภาพพื้นฐานโอบามาแคร์ (Obamacare)
และทั้งหมดทำให้ส.สรัฐจอร์เจียต้องตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้ว “ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี America first ที่แท้จริงหรือไม่”
สื่ออังกฤษรายงานจากแถลงการณ์การลาออกของ MTG ว่า “ไม่ว่าลูกตุ้มการเมืองจะเหวี่ยงไปทางไหน “รีพับลิกัน” หรือ “เดโมแครต” ไม่มีสิ่งใดจะทำให้ดีขึ้นสำหรับคนสามัญอเมริกันชนชายหรือหญิง”
และกล่าวในอีกตอนหนึ่งโดยเรียกจักรกลการเมืองสหรัฐฯว่า “คอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมการเมืองอเมริกัน” (political industrial complex)ของ 2 พรรคที่กำลังทำลายประเทศ
อย่างไรก็ตามอย่างไม่เป็นที่น่าประหลาดใจที่บอสของม็อบที่เป็นฉายาทรัมป์ที่เดอะการ์เดียนมอบให้ทรัมป์ โดยในการสัมภาษณ์ผู้นำอเมริกันทางโทรศัพท์กับนักข่าวเอบีซีนิวส์ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า MTG ไม่ได้แจ้งเขาเรื่องนี้
พร้อมพูดว่า “มันไม่เป็นไร แต่ผมคิดว่ามันเยี่ยม ผมคิดว่าเธอควรมีความสุข” เป็นปฎิกริยาจากทรัมป์ที่ได้รับทราบข่าวการลาออกของกรีนที่ไม่นานมานี้เขาเคยประกาศว่า MTG 'ทรยศ' และเป็น 'ตัวประหลาด'
สื่ออังกฤษชี้ว่า กรีนไม่ได้แจ้งข่าวการลาออกไปยังประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไมค์ จอห์นสัน (Johnson advance) อ้างอิงจาก NBC News ซึ่งการลาออกจะมีผลในวันที่ 5 ม.คปี 2026 และการลาออกของเธอจะทำให้พรรครีพับลิกันในสภาล่างสหรัฐฯมีเสียงปริ่มน้ำมากขึ้น
โดยสัปดาห์ที่แล้ว มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน เปิดเผยว่า เธอได้รับแจ้งจากบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ออกมาเตือนความปลอดภัยหลังผู้นำสหรัฐฯประกาศถอนการสนับสนุนและการรับรองในตัวเธอ
การประกาศลาออกของ MTG เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตจำนวนหนึ่งถูกทรัมป์กล่าวหาว่ามีพฤติกรรมยุยงปลุกปั่นหลังแสดงตัวในคลิปไปยังกองทัพว่า สามารถฝ่าฝืนคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายได้ เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(22)
คลิปประกอบไปด้วยสมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตจำนวน 6 คนที่ในอดีตคนเหล่านี้เคยทำงานให้กับกองทัพสหรัฐฯในหน่วยต่างๆและไปถึงหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯเป็นต้นว่า CIA ได้รวมตัวเรียกร้องให้อย่าทำตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลทำให้ผู้นำสหรัฐฯกริ้วหนักชี้นิ้วเรียกคนทั้งหมดว่าเป็น “กบฏ” พร้อมประกาศว่าสมควรใช้กฎหมายลงโทษถึงขั้นประหารชีวิต
“ผมคิดว่ามันสำคัญที่ต้องพูดว่าไม่มีสิ่งใดที่อเมริกันชนจะยืนหยัดเพื่อรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ นั่นเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำ ท่านประธานาธิบดีไม่ชอบมัน ดังในเวลานี้เขาเรียกร้องให้แขวนคอพวกเรา” สว.มาร์ค เคลลี (Mark Kelly) 1 ใน 6 ที่โพสต์คลิปเปิดเผกับ CNN ในคืนวันพฤหัสบดี(20)
สว.เคลลีเป็นอดีตนักบินกองทัพเรือสหรัฐฯและอดีตนักบินอวกาศ NASA ก่อนลงสมัครชิงวุฒิสมาชิกรัฐแอริโซนา
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า สมาชิกสภาคองเกรส 6 คนของพรรคเดโมแครตที่ในอดีตมีตำแหน่งด้านความมั่นคงสหรัฐฯได้ตบเท้าออกมาเรียกร้องให้คนในกองกำลังสหรัฐฯและหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯอย่าทำตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ตามคลิปคนทั้งหมดกล่าวว่า ทรัมป์ให้คนในเครื่องแบบทั้งทหารและหน่วยข่าวกรองหันมาเล่นงานประชาชนอเมริกัน
การออกมาเรียกร้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันรวมผู้บัญชาการกองกำลังใต้สหรัฐฯ SOUTHCOM และพันธมิตรสหรัฐฯรวมอังกฤษตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการใช้กำลังทหารเพื่อโจมตีเรือขนยาเสพติดในทะเลแคริบเบียนและทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีตัวเลขเสียชีวิตล่าสุดที่ 83 คนนับตั้งแต่กันยายนเป็นต้นมา