ชาวเน็ตอึ้ง! สาวไต้หวันขับเบนซ์นั่ง 'อุจจาระ' ริมถนน ไม่สนสายตาชาวบ้าน

กลายเป็นคลิปไวรัลที่ชาวเน็ตไต้หวันถกกันสนั่น เมื่อหญิงรายหนึ่งซึ่งขับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ราคาแพง นั่งลง "ถ่ายอุจจาระ" ข้างทางโดยไม่แคร์สายตาผู้คน
เมื่อไม่นานมานี้ ชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ซึ่งเผยให้เห็นนาทีที่ผู้หญิงขับเบนซ์กำลังถ่ายอุจจาระข้างทางในเมืองเหมียวลี่ (Miaoli)
จากคลิปจะเห็นว่า เธอกำลังตอบสนองต่อเสียงเรียกของธรรมชาติข้างๆ รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อเนกประสงค์ (MPV) ที่จอดอยู่ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ (17 พ.ย.) และเรียกเสียงตำหนิติเตียนจากชาวเน็ตทั้งบนเฟซบุ๊กและ X
หญิงสาวคนนี้เดินจากฝั่งคนขับไปยังด้านหน้าของรถซึ่งจอดอยู่ใกล้กับร้านอาหารแห่งหนึ่ง จากนั้นก็มองไปรอบๆ เพื่อตรวจดูว่า มีใครมองอยู่หรือไม่ ก่อนจะย้ายไปนั่งฝั่งผู้โดยสาร
ต่อมาหญิงคนดังกล่าวเปิดประตูฝั่งผู้โดยสาร และนั่งยองๆ ใกล้รถโดยหันหน้าไปทางประตูที่เปิดอยู่
เธอยังคงอยู่ในท่าเดิมครู่หนึ่ง ก่อนจะลุกขึ้นยืน เผยให้เห็นกองอุจจาระบนพื้นคอนกรีต
แม้เธอจะดูเหมือนเอื้อมมือไปหยิบกระดาษทิชชู่จากด้านหน้ารถ แต่ที่น่าแปลกก็คือ... เธอไม่ได้หยิบมันมาเช็ดก้น แต่กลับเลือกที่จะเช็ดรองเท้าแตะแทน
เจ้าของคลิปนี้เขียนบรรยายว่า “ผมนับถือและชื่นชมความกล้าหาญของคุณอย่างสุดซึ้ง คุณกล้านั่งยองๆ แล้วใช้กระโปรงบังไว้ตอนถ่ายอุจจาระกลางถนนที่พลุกพล่านแบบนี้เหรอ?”
ชาวเน็ตบางคนบอกว่า ผู้หญิงคนนี้ควรจะเช็ดทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยเสียก่อน และอันที่จริงบริเวณนั้นก็มีห้องน้ำสาธารณะอยู่หลายจุดที่เธอสามารถเข้าไปใช้ได้
ETtoday รายงานว่า กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของไต้หวันระบุว่าการปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระในที่สาธารณะอาจมีโทษปรับตั้งแต่ 1,200 ดอลลาร์ไต้หวันถึง 6,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
ชาวเน็ตจำนวนมากไม่พอใจ และแสดงความรังเกียจต่อการกระทำของผู้หญิงคนนี้ และมีบางคนที่กล่าวในทำนองว่า การเป็นคนร่ำรวยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมี "มาตรฐานทางศีลธรรมสูง" เสมอไป
