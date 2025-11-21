อย่างปั่น! ผู้นำไต้หวันโชว์กิน 'ซูชิ' แสดงออกถึงการหนุน 'ญี่ปุ่น' ในข้อพิพาทกับจีน

ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวันโพสต์ภาพตนเองกำลังรับประทานซูชิจากญี่ปุ่นบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดี (20 พ.ย.) เพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนญี่ปุ่นในข้อพิพาททางการทูตที่ทวีความรุนแรงกับจีน
เจ้าหน้าที่รัฐบาล 2 คนในกรุงโตเกียวระบุว่า ปักกิ่งแจ้งระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น สืบเนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวว่าโตเกียวอาจตัดสินใจเข้าแทรกแซงทางทหาร หากจีนโจมตีไต้หวัน
ประธานาธิบดีไต้หวันได้โพสต์ภาพตนเองนั่งอยู่บนโซฟา โดยในมือถือตะเกียบและจานซูชิลงบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม พร้อมระบุว่า "นี่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่น"
ไล่ ยังบรรยายถึงซูชิซึ่งใช้ปลาหมึกกระดองจากไต้หวัน ปลาหางเหลืองจากคาโกชิมะในญี่ปุ่น และหอยเชลล์จากเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่น
ทางการไต้หวันซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนก็ถูกปักกิ่งสั่งห้ามส่งออกอาหารในลักษณะเดียวกันนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงสับปะรดและปลาของไต้หวัน ซึ่งไทเประบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันจากปักกิ่ง
หลิน เจียหลง รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่รัฐสภาเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (20) ว่า การบีบบังคับทางเศรษฐกิจและการข่มขู่ทางทหารของจีนเพื่อ “กลั่นแกล้งประเทศอื่น ๆ นั้น มีมากเกินกว่าจะกล่าวถึงเป็นอย่างๆ ได้"
“ในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ เราจะต้องสนับสนุนญี่ปุ่นในการควบคุมสถานการณ์ให้มีเสถียรภาพ และหยุดยั้งพฤติกรรมกลั่นแกล้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างมีประสิทธิภาพ”
ต่อมา หลิน ได้กล่าวกับสมาชิกรัฐสภาไต้หวันว่า ชาวไต้หวันควรเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นให้มากขึ้นและซื้อสินค้าญี่ปุ่นให้มากขึ้น เพื่อแสดงถึงมิตรภาพกับแดนอาทิตย์อุทัย
เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้
“ไม่ว่าฝ่ายบริหารของ ไล่ ชิง เต๋อ จะจัดแสดงอะไรออกมา ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่แน่ชัดนี้ได้” เธอกล่าวเสริม
ปักกิ่งมองว่าไต้หวันซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเป็นดินแดนของตนเอง และไม่เคยตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังเพื่อเข้ายึดครองเกาะนี้ ขณะที่รัฐบาลไต้หวันปฏิเสธข้ออ้างของจีน และย้ำว่ามีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่จะกำหนดอนาคตของตนเองได้
ญี่ปุ่นและไต้หวันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแม้จะไม่เป็นทางการ และมีสายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและธุรกิจที่ลึกซึ้ง ญี่ปุ่นเคยปกครองไต้หวันซึ่งอยู่ห่างจากดินแดนใต้สุดของญี่ปุ่นเพียง 110 กิโลเมตรตั้งแต่ปี 1895 จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1945
